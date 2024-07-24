СК внес предложения по совершенствованию миграционного законодательства
СК предложил сформировать дорожную карту по найму граждан вместо мигрантов
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Следственный комитет выступил с предложениями по совершенствованию миграционного законодательства, их опубликовали в Telegram-канале ведомства.
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"В Следственном комитете Российской Федерации на постоянной основе ведется комплексная работа по установлению причин и условий совершения преступлений в сфере миграции и вырабатываются меры, в том числе законодательного характера, направленные на их устранение", — отметила официальный представитель СК Светлана Петренко.
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Так, ведомство предложило:
- 1.Изучить потребности экономики в трудовых мигрантах и установить их реальное количество.
- 2.Сформулировать дорожную карту по замещению трудовых мигрантов россиянами, обеспечив им достойный уровень социально-трудовых гарантий.
- 3.Разработать программу перемещения внутренних трудовых ресурсов из регионов с высоким уровнем безработицы в регионы, нуждающиеся в рабочей силе, предусмотрев официальное трудоустройство и предоставление жилья.
- 4.Кодифицировать миграционное законодательство, так как сейчас правовые нормы рассредоточены по большому количеству нормативных правовых актов.
- 5.Изучить, как на криминогенную обстановку влияет практика введения запрета на привлечение иностранной трудовой силы в отдельных видах экономической деятельности.
- 6.Обязать работодателей обеспечивать мигрантов жильем, компенсировать им транспортные расходы, в том числе в случае выдворения за пределы России;
- 7.Ввести весомый налог на использование иностранной рабочей силы.
- 8.Синхронизировать получение паспорта гражданина России с постановкой на воинский учет.
- 9.Обеспечить натурализованным гражданам несение воинской обязанности, направлять их в приоритетном порядке для участия в специальной военной операции для расширения базы комплектования войск контрактниками.
- 10.Законодательно установить требования к владению русским языком детьми мигрантов на уровне, необходимом для приема в образовательные учреждения.
- 11.Создать единую межведомственную информационную систему о мигрантах.
- 12.Создать цифровой профиль иностранца.
- 13.Обязать иностранцев получать российскую сим-карту в момент въезда в страну и использовать ее для создания личного кабинета мигранта на "Госуслугах".
- 14.Сделать невозможной массовую регистрацию приезжих в "резиновых квартирах".
Как напомнили в СК, глава ведомства Александр Бастрыкин уже направил спикеру Госдумы Вячеславу Володину обобщенные за несколько лет инициативы по совершенствованию миграционного законодательства.
В начале июня Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, заявил, что в России пока не выстроена осмысленная миграционная политика. Президент подчеркнул, что необходимо создавать комфортные условия для мигрантов, но при этом миграция не должна становиться проблемой для россиян как в быту, так и на рынке труда.