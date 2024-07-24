https://ria.ru/20240724/sk-1961799186.html

СК внес предложения по совершенствованию миграционного законодательства

СК внес предложения по совершенствованию миграционного законодательства - РИА Новости, 24.07.2024

СК внес предложения по совершенствованию миграционного законодательства

Следственный комитет выступил с предложениями по совершенствованию миграционного законодательства, их опубликовали в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T19:19

2024-07-24T19:19

2024-07-24T20:12

общество

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Следственный комитет выступил с предложениями по совершенствованию миграционного законодательства, их опубликовали в Telegram-канале ведомства."В Следственном комитете Российской Федерации на постоянной основе ведется комплексная работа по установлению причин и условий совершения преступлений в сфере миграции и вырабатываются меры, в том числе законодательного характера, направленные на их устранение", — отметила официальный представитель СК Светлана Петренко.Так, ведомство предложило:Как напомнили в СК, глава ведомства Александр Бастрыкин уже направил спикеру Госдумы Вячеславу Володину обобщенные за несколько лет инициативы по совершенствованию миграционного законодательства.В начале июня Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, заявил, что в России пока не выстроена осмысленная миграционная политика. Президент подчеркнул, что необходимо создавать комфортные условия для мигрантов, но при этом миграция не должна становиться проблемой для россиян как в быту, так и на рынке труда.

https://ria.ru/20240723/migratsiya-1961061471.html

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общество, россия, следственный комитет россии (ск рф)