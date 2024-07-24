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СК внес предложения по совершенствованию миграционного законодательства - РИА Новости, 24.07.2024
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19:19 24.07.2024 (обновлено: 20:12 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/sk-1961799186.html
СК внес предложения по совершенствованию миграционного законодательства
СК внес предложения по совершенствованию миграционного законодательства - РИА Новости, 24.07.2024
СК внес предложения по совершенствованию миграционного законодательства
Следственный комитет выступил с предложениями по совершенствованию миграционного законодательства, их опубликовали в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T19:19
2024-07-24T20:12
общество
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Следственный комитет выступил с предложениями по совершенствованию миграционного законодательства, их опубликовали в Telegram-канале ведомства."В Следственном комитете Российской Федерации на постоянной основе ведется комплексная работа по установлению причин и условий совершения преступлений в сфере миграции и вырабатываются меры, в том числе законодательного характера, направленные на их устранение", — отметила официальный представитель СК Светлана Петренко.Так, ведомство предложило:Как напомнили в СК, глава ведомства Александр Бастрыкин уже направил спикеру Госдумы Вячеславу Володину обобщенные за несколько лет инициативы по совершенствованию миграционного законодательства.В начале июня Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, заявил, что в России пока не выстроена осмысленная миграционная политика. Президент подчеркнул, что необходимо создавать комфортные условия для мигрантов, но при этом миграция не должна становиться проблемой для россиян как в быту, так и на рынке труда.
https://ria.ru/20240723/migratsiya-1961061471.html
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общество, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Общество, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК внес предложения по совершенствованию миграционного законодательства

СК предложил сформировать дорожную карту по найму граждан вместо мигрантов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Следственный комитет Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Следственный комитет выступил с предложениями по совершенствованию миграционного законодательства, их опубликовали в Telegram-канале ведомства.
«
"В Следственном комитете Российской Федерации на постоянной основе ведется комплексная работа по установлению причин и условий совершения преступлений в сфере миграции и вырабатываются меры, в том числе законодательного характера, направленные на их устранение", — отметила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Россия разберется с мигрантами
23 июля, 08:00
Так, ведомство предложило:
  1. 1.
    Изучить потребности экономики в трудовых мигрантах и установить их реальное количество.
  2. 2.
    Сформулировать дорожную карту по замещению трудовых мигрантов россиянами, обеспечив им достойный уровень социально-трудовых гарантий.
  3. 3.
    Разработать программу перемещения внутренних трудовых ресурсов из регионов с высоким уровнем безработицы в регионы, нуждающиеся в рабочей силе, предусмотрев официальное трудоустройство и предоставление жилья.
  4. 4.
    Кодифицировать миграционное законодательство, так как сейчас правовые нормы рассредоточены по большому количеству нормативных правовых актов.
  5. 5.
    Изучить, как на криминогенную обстановку влияет практика введения запрета на привлечение иностранной трудовой силы в отдельных видах экономической деятельности.
  6. 6.
    Обязать работодателей обеспечивать мигрантов жильем, компенсировать им транспортные расходы, в том числе в случае выдворения за пределы России;
  7. 7.
    Ввести весомый налог на использование иностранной рабочей силы.
  8. 8.
    Синхронизировать получение паспорта гражданина России с постановкой на воинский учет.
  9. 9.
    Обеспечить натурализованным гражданам несение воинской обязанности, направлять их в приоритетном порядке для участия в специальной военной операции для расширения базы комплектования войск контрактниками.
  10. 10.
    Законодательно установить требования к владению русским языком детьми мигрантов на уровне, необходимом для приема в образовательные учреждения.
  11. 11.
    Создать единую межведомственную информационную систему о мигрантах.
  12. 12.
    Создать цифровой профиль иностранца.
  13. 13.
    Обязать иностранцев получать российскую сим-карту в момент въезда в страну и использовать ее для создания личного кабинета мигранта на "Госуслугах".
  14. 14.
    Сделать невозможной массовую регистрацию приезжих в "резиновых квартирах".
Как напомнили в СК, глава ведомства Александр Бастрыкин уже направил спикеру Госдумы Вячеславу Володину обобщенные за несколько лет инициативы по совершенствованию миграционного законодательства.
В начале июня Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, заявил, что в России пока не выстроена осмысленная миграционная политика. Президент подчеркнул, что необходимо создавать комфортные условия для мигрантов, но при этом миграция не должна становиться проблемой для россиян как в быту, так и на рынке труда.
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22 июля, 15:21
 
ОбществоРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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