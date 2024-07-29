https://ria.ru/20240729/rets-1962793951.html

РЭЦ: взаимная защита инвестиций поможет росту трансграничных инвестиций

РЭЦ: взаимная защита инвестиций поможет росту трансграничных инвестиций - РИА Новости, 29.07.2024

РЭЦ: взаимная защита инвестиций поможет росту трансграничных инвестиций

Заключение межправительственных соглашений о взаимной защите инвестиций с приоритетными странами поможет росту трансграничных прямых инвестиций с российским... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T20:16

2024-07-29T20:16

2024-07-29T20:16

россия

экономика

российский экспортный центр (рэц)

евразийский экономический союз

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

инвестиции

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Заключение межправительственных соглашений о взаимной защите инвестиций с приоритетными странами поможет росту трансграничных прямых инвестиций с российским участием, сообщил старший вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) Никита Гусаков на экспертном совете по развитию внешнеэкономической деятельности в промышленности и торговле при Комитете Государственной Думы РФ по промышленности и торговле.В совете также приняли участие статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов, заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач, заместитель председателя ВЭБ.РФ Игорь Дроздов, директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития РФ Лилия Щур-Труханович."С учетом переориентации внешнеэкономической деятельности, восстановление объема международных инвестиционных активов и обязательств России требует активизации двусторонней инвестиционной деятельности со странами-партнерами, включая африканские и арабские государства, а также ряд стран ЕАЭС", - говорится в сообщении.На сегодня заключены и действуют 65 соглашений о поощрении и взаимной защите капиталовложений между РФ и зарубежными странами, в том числе с Китаем, ЮАР, Египтом, Ираном и ОАЭ. При этом Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР, Группа РЭЦ) видит потенциал развития двусторонней инвестиционной активности со странами, с которыми действующие соглашения на текущий момент отсутствуют.

https://ria.ru/20240715/rets-1959704283.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, экономика, российский экспортный центр (рэц), евразийский экономический союз, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), инвестиции, вэб.рф (вэб)