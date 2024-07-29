РЭЦ: взаимная защита инвестиций поможет росту трансграничных инвестиций
© РИА Новости / Рамиль СитдиковЭкспертный совет по развитию внешнеэкономической деятельности в промышленности и торговле при Комитете Государственной Думы РФ по промышленности и торговле
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Заключение межправительственных соглашений о взаимной защите инвестиций с приоритетными странами поможет росту трансграничных прямых инвестиций с российским участием, сообщил старший вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) Никита Гусаков на экспертном совете по развитию внешнеэкономической деятельности в промышленности и торговле при Комитете Государственной Думы РФ по промышленности и торговле.
В совете также приняли участие статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов, заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач, заместитель председателя ВЭБ.РФ Игорь Дроздов, директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития РФ Лилия Щур-Труханович.
"С учетом переориентации внешнеэкономической деятельности, восстановление объема международных инвестиционных активов и обязательств России требует активизации двусторонней инвестиционной деятельности со странами-партнерами, включая африканские и арабские государства, а также ряд стран ЕАЭС", - говорится в сообщении.
На сегодня заключены и действуют 65 соглашений о поощрении и взаимной защите капиталовложений между РФ и зарубежными странами, в том числе с Китаем, ЮАР, Египтом, Ираном и ОАЭ. При этом Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР, Группа РЭЦ) видит потенциал развития двусторонней инвестиционной активности со странами, с которыми действующие соглашения на текущий момент отсутствуют.