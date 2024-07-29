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РЭЦ: взаимная защита инвестиций поможет росту трансграничных инвестиций - РИА Новости, 29.07.2024
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20:16 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/rets-1962793951.html
РЭЦ: взаимная защита инвестиций поможет росту трансграничных инвестиций
РЭЦ: взаимная защита инвестиций поможет росту трансграничных инвестиций - РИА Новости, 29.07.2024
РЭЦ: взаимная защита инвестиций поможет росту трансграничных инвестиций
Заключение межправительственных соглашений о взаимной защите инвестиций с приоритетными странами поможет росту трансграничных прямых инвестиций с российским... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T20:16
2024-07-29T20:16
россия
экономика
российский экспортный центр (рэц)
евразийский экономический союз
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
инвестиции
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Заключение межправительственных соглашений о взаимной защите инвестиций с приоритетными странами поможет росту трансграничных прямых инвестиций с российским участием, сообщил старший вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) Никита Гусаков на экспертном совете по развитию внешнеэкономической деятельности в промышленности и торговле при Комитете Государственной Думы РФ по промышленности и торговле.В совете также приняли участие статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов, заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач, заместитель председателя ВЭБ.РФ Игорь Дроздов, директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития РФ Лилия Щур-Труханович."С учетом переориентации внешнеэкономической деятельности, восстановление объема международных инвестиционных активов и обязательств России требует активизации двусторонней инвестиционной деятельности со странами-партнерами, включая африканские и арабские государства, а также ряд стран ЕАЭС", - говорится в сообщении.На сегодня заключены и действуют 65 соглашений о поощрении и взаимной защите капиталовложений между РФ и зарубежными странами, в том числе с Китаем, ЮАР, Египтом, Ираном и ОАЭ. При этом Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР, Группа РЭЦ) видит потенциал развития двусторонней инвестиционной активности со странами, с которыми действующие соглашения на текущий момент отсутствуют.
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россия, экономика, российский экспортный центр (рэц), евразийский экономический союз, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), инвестиции, вэб.рф (вэб)
Россия, Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ), Евразийский экономический союз, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Инвестиции, ВЭБ.РФ (ВЭБ)

РЭЦ: взаимная защита инвестиций поможет росту трансграничных инвестиций

© РИА Новости / Рамиль СитдиковЭкспертный совет по развитию внешнеэкономической деятельности в промышленности и торговле при Комитете Государственной Думы РФ по промышленности и торговле
Экспертный совет по развитию внешнеэкономической деятельности в промышленности и торговле при Комитете Государственной Думы РФ по промышленности и торговле - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Заключение межправительственных соглашений о взаимной защите инвестиций с приоритетными странами поможет росту трансграничных прямых инвестиций с российским участием, сообщил старший вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) Никита Гусаков на экспертном совете по развитию внешнеэкономической деятельности в промышленности и торговле при Комитете Государственной Думы РФ по промышленности и торговле.
В совете также приняли участие статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов, заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач, заместитель председателя ВЭБ.РФ Игорь Дроздов, директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития РФ Лилия Щур-Труханович.
"С учетом переориентации внешнеэкономической деятельности, восстановление объема международных инвестиционных активов и обязательств России требует активизации двусторонней инвестиционной деятельности со странами-партнерами, включая африканские и арабские государства, а также ряд стран ЕАЭС", - говорится в сообщении.
На сегодня заключены и действуют 65 соглашений о поощрении и взаимной защите капиталовложений между РФ и зарубежными странами, в том числе с Китаем, ЮАР, Египтом, Ираном и ОАЭ. При этом Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР, Группа РЭЦ) видит потенциал развития двусторонней инвестиционной активности со странами, с которыми действующие соглашения на текущий момент отсутствуют.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
РЭЦ представил рейтинг регионов по реализации нацпроекта по экспорту
15 июля, 10:21
 
РоссияЭкономикаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Евразийский экономический союзМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)ИнвестицииВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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