Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Индии рассказал о значении формата Quad - РИА Новости, 29.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:51 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/quad-1962596026.html
Глава МИД Индии рассказал о значении формата Quad
Глава МИД Индии рассказал о значении формата Quad - РИА Новости, 29.07.2024
Глава МИД Индии рассказал о значении формата Quad
Только страны формата Quad могут гарантировать, что Индо-Тихоокеанский регион останется свободным, открытым, стабильным, безопасным и процветающим, заявил глава РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T06:51
2024-07-29T06:51
в мире
индия
япония
сша
субраманиам джайшанкар
синдзо абэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829993626_0:187:2790:1756_1920x0_80_0_0_40a83560172ed14de94072962cdc27fb.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 29 июл – РИА Новости. Только страны формата Quad могут гарантировать, что Индо-Тихоокеанский регион останется свободным, открытым, стабильным, безопасным и процветающим, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на открытии встречи министров иностранных дел стран формата в Японии. Формат Quad (четырехсторонний диалог по безопасности) включает Индию, США, Японию и Австралию. Этот формат был инициирован в 2007 году премьер-министром Японии Синдзо Абэ как неформальный консультативный механизм четырех стран, разделяющих ценности свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. "Для политических демократий, плюралистических обществ и рыночной экономики ключевым вопросом является поддержание порядка, основанного на правилах. Только наше сотрудничество может гарантировать, что Индо-Тихоокеанский регион останется свободным, открытым, стабильным, безопасным и процветающим", - заявил глава МИД Индии. Он отметил, что в настоящий момент "настали непростые времена". "Главная задача заключается в обеспечении глобального экономического роста и одновременном снижении рисков для него. Особое внимание уделяется устойчивости цепочек поставок, так же как мы стремимся к надежному и прозрачному цифровому партнерству. Развитие технологий также приобрело необычайные масштабы, открывая возможности для того, как мы живем, думаем и действуем. В некотором смысле, мы находимся в процессе реглобализации. В то же время только наши коллективные усилия могут защитить международную систему от сбоев, вызванных человеком или природными условиями", - добавил Джайшанкар. В связи с этим крайне важно, чтобы между странами формата укреплялось политическое взаимопонимание, росло экономическое партнерство и технологическое сотрудничество, добавил он. "Наша встреча должна послать четкий сигнал о том, что Quad здесь, чтобы остаться, здесь, чтобы действовать, здесь, чтобы расти", - отметил глава МИД Индии.
https://ria.ru/20240722/ugroza-1961054753.html
https://ria.ru/20240726/vizit-1962291558.html
индия
япония
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829993626_59:0:2790:2048_1920x0_80_0_0_0a2000d0cf684cf44950f7e94fe813e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, япония, сша, субраманиам джайшанкар, синдзо абэ
В мире, Индия, Япония, США, Субраманиам Джайшанкар, Синдзо Абэ
Глава МИД Индии рассказал о значении формата Quad

Джайшанкар: страны Quad могут гарантировать свободу Индо-Тихоокеанского региона

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар
Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 29 июл – РИА Новости. Только страны формата Quad могут гарантировать, что Индо-Тихоокеанский регион останется свободным, открытым, стабильным, безопасным и процветающим, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на открытии встречи министров иностранных дел стран формата в Японии.
Формат Quad (четырехсторонний диалог по безопасности) включает Индию, США, Японию и Австралию. Этот формат был инициирован в 2007 году премьер-министром Японии Синдзо Абэ как неформальный консультативный механизм четырех стран, разделяющих ценности свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Индийская угроза: США захватывают изнутри
22 июля, 08:00
"Для политических демократий, плюралистических обществ и рыночной экономики ключевым вопросом является поддержание порядка, основанного на правилах. Только наше сотрудничество может гарантировать, что Индо-Тихоокеанский регион останется свободным, открытым, стабильным, безопасным и процветающим", - заявил глава МИД Индии.
Он отметил, что в настоящий момент "настали непростые времена".
"Главная задача заключается в обеспечении глобального экономического роста и одновременном снижении рисков для него. Особое внимание уделяется устойчивости цепочек поставок, так же как мы стремимся к надежному и прозрачному цифровому партнерству. Развитие технологий также приобрело необычайные масштабы, открывая возможности для того, как мы живем, думаем и действуем. В некотором смысле, мы находимся в процессе реглобализации. В то же время только наши коллективные усилия могут защитить международную систему от сбоев, вызванных человеком или природными условиями", - добавил Джайшанкар.
В связи с этим крайне важно, чтобы между странами формата укреплялось политическое взаимопонимание, росло экономическое партнерство и технологическое сотрудничество, добавил он.
"Наша встреча должна послать четкий сигнал о том, что Quad здесь, чтобы остаться, здесь, чтобы действовать, здесь, чтобы расти", - отметил глава МИД Индии.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
Премьер Индии в августе посетит Украину, сообщили СМИ
26 июля, 22:07
 
В миреИндияЯпонияСШАСубраманиам ДжайшанкарСиндзо Абэ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Адрес: Москва, Пятницкая, 25с1
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала