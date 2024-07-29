https://ria.ru/20240729/quad-1962596026.html
Глава МИД Индии рассказал о значении формата Quad
Глава МИД Индии рассказал о значении формата Quad - РИА Новости, 29.07.2024
Глава МИД Индии рассказал о значении формата Quad
Только страны формата Quad могут гарантировать, что Индо-Тихоокеанский регион останется свободным, открытым, стабильным, безопасным и процветающим, заявил глава РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T06:51
2024-07-29T06:51
2024-07-29T06:51
в мире
индия
япония
сша
субраманиам джайшанкар
синдзо абэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829993626_0:187:2790:1756_1920x0_80_0_0_40a83560172ed14de94072962cdc27fb.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 29 июл – РИА Новости. Только страны формата Quad могут гарантировать, что Индо-Тихоокеанский регион останется свободным, открытым, стабильным, безопасным и процветающим, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на открытии встречи министров иностранных дел стран формата в Японии. Формат Quad (четырехсторонний диалог по безопасности) включает Индию, США, Японию и Австралию. Этот формат был инициирован в 2007 году премьер-министром Японии Синдзо Абэ как неформальный консультативный механизм четырех стран, разделяющих ценности свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. "Для политических демократий, плюралистических обществ и рыночной экономики ключевым вопросом является поддержание порядка, основанного на правилах. Только наше сотрудничество может гарантировать, что Индо-Тихоокеанский регион останется свободным, открытым, стабильным, безопасным и процветающим", - заявил глава МИД Индии. Он отметил, что в настоящий момент "настали непростые времена". "Главная задача заключается в обеспечении глобального экономического роста и одновременном снижении рисков для него. Особое внимание уделяется устойчивости цепочек поставок, так же как мы стремимся к надежному и прозрачному цифровому партнерству. Развитие технологий также приобрело необычайные масштабы, открывая возможности для того, как мы живем, думаем и действуем. В некотором смысле, мы находимся в процессе реглобализации. В то же время только наши коллективные усилия могут защитить международную систему от сбоев, вызванных человеком или природными условиями", - добавил Джайшанкар. В связи с этим крайне важно, чтобы между странами формата укреплялось политическое взаимопонимание, росло экономическое партнерство и технологическое сотрудничество, добавил он. "Наша встреча должна послать четкий сигнал о том, что Quad здесь, чтобы остаться, здесь, чтобы действовать, здесь, чтобы расти", - отметил глава МИД Индии.
https://ria.ru/20240722/ugroza-1961054753.html
https://ria.ru/20240726/vizit-1962291558.html
индия
япония
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829993626_59:0:2790:2048_1920x0_80_0_0_0a2000d0cf684cf44950f7e94fe813e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, япония, сша, субраманиам джайшанкар, синдзо абэ
В мире, Индия, Япония, США, Субраманиам Джайшанкар, Синдзо Абэ
Глава МИД Индии рассказал о значении формата Quad
Джайшанкар: страны Quad могут гарантировать свободу Индо-Тихоокеанского региона
НЬЮ-ДЕЛИ, 29 июл – РИА Новости. Только страны формата Quad могут гарантировать, что Индо-Тихоокеанский регион останется свободным, открытым, стабильным, безопасным и процветающим, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на открытии встречи министров иностранных дел стран формата в Японии.
Формат Quad (четырехсторонний диалог по безопасности) включает Индию, США
, Японию и Австралию
. Этот формат был инициирован в 2007 году премьер-министром Японии Синдзо Абэ
как неформальный консультативный механизм четырех стран, разделяющих ценности свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.
"Для политических демократий, плюралистических обществ и рыночной экономики ключевым вопросом является поддержание порядка, основанного на правилах. Только наше сотрудничество может гарантировать, что Индо-Тихоокеанский регион останется свободным, открытым, стабильным, безопасным и процветающим", - заявил глава МИД Индии.
Он отметил, что в настоящий момент "настали непростые времена".
"Главная задача заключается в обеспечении глобального экономического роста и одновременном снижении рисков для него. Особое внимание уделяется устойчивости цепочек поставок, так же как мы стремимся к надежному и прозрачному цифровому партнерству. Развитие технологий также приобрело необычайные масштабы, открывая возможности для того, как мы живем, думаем и действуем. В некотором смысле, мы находимся в процессе реглобализации. В то же время только наши коллективные усилия могут защитить международную систему от сбоев, вызванных человеком или природными условиями", - добавил Джайшанкар.
В связи с этим крайне важно, чтобы между странами формата укреплялось политическое взаимопонимание, росло экономическое партнерство и технологическое сотрудничество, добавил он.
"Наша встреча должна послать четкий сигнал о том, что Quad здесь, чтобы остаться, здесь, чтобы действовать, здесь, чтобы расти", - отметил глава МИД Индии.