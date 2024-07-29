https://ria.ru/20240729/quad-1962596026.html

Глава МИД Индии рассказал о значении формата Quad

Глава МИД Индии рассказал о значении формата Quad - РИА Новости, 29.07.2024

Глава МИД Индии рассказал о значении формата Quad

Только страны формата Quad могут гарантировать, что Индо-Тихоокеанский регион останется свободным, открытым, стабильным, безопасным и процветающим, заявил глава РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T06:51

2024-07-29T06:51

2024-07-29T06:51

в мире

индия

япония

сша

субраманиам джайшанкар

синдзо абэ

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НЬЮ-ДЕЛИ, 29 июл – РИА Новости. Только страны формата Quad могут гарантировать, что Индо-Тихоокеанский регион останется свободным, открытым, стабильным, безопасным и процветающим, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на открытии встречи министров иностранных дел стран формата в Японии. Формат Quad (четырехсторонний диалог по безопасности) включает Индию, США, Японию и Австралию. Этот формат был инициирован в 2007 году премьер-министром Японии Синдзо Абэ как неформальный консультативный механизм четырех стран, разделяющих ценности свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. "Для политических демократий, плюралистических обществ и рыночной экономики ключевым вопросом является поддержание порядка, основанного на правилах. Только наше сотрудничество может гарантировать, что Индо-Тихоокеанский регион останется свободным, открытым, стабильным, безопасным и процветающим", - заявил глава МИД Индии. Он отметил, что в настоящий момент "настали непростые времена". "Главная задача заключается в обеспечении глобального экономического роста и одновременном снижении рисков для него. Особое внимание уделяется устойчивости цепочек поставок, так же как мы стремимся к надежному и прозрачному цифровому партнерству. Развитие технологий также приобрело необычайные масштабы, открывая возможности для того, как мы живем, думаем и действуем. В некотором смысле, мы находимся в процессе реглобализации. В то же время только наши коллективные усилия могут защитить международную систему от сбоев, вызванных человеком или природными условиями", - добавил Джайшанкар. В связи с этим крайне важно, чтобы между странами формата укреплялось политическое взаимопонимание, росло экономическое партнерство и технологическое сотрудничество, добавил он. "Наша встреча должна послать четкий сигнал о том, что Quad здесь, чтобы остаться, здесь, чтобы действовать, здесь, чтобы расти", - отметил глава МИД Индии.

https://ria.ru/20240722/ugroza-1961054753.html

https://ria.ru/20240726/vizit-1962291558.html

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в мире, индия, япония, сша, субраманиам джайшанкар, синдзо абэ