https://ria.ru/20240729/pvo-1962596937.html

Над территорией России за ночь уничтожили 39 беспилотников

Над территорией России за ночь уничтожили 39 беспилотников - РИА Новости, 29.07.2024

Над территорией России за ночь уничтожили 39 беспилотников

За ночь системы противовоздушной обороны сбили над территорией России 39 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T07:09

2024-07-29T07:09

2024-07-29T08:43

специальная военная операция на украине

безопасность

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ленинградская область

курская область

белгородская область

воронежская область

брянская область

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. За ночь системы противовоздушной обороны сбили над территорией России 39 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны."Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 БПЛА самолетного типа над Курской, девять — над Белгородской, три — над Воронежской, пять — над Брянской и три — над Ленинградской областями", — говорится в релизе.По информации губернатора Воронежской области Александра Гусева, один дрон сбили в Острогожском районе. Никто не пострадал, но при падении обломков получил повреждения объект коммунальной инфраструктуры в поселке Газопровод. Начавшийся пожар оперативно ликвидировали местные силы.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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ленинградская область

курская область

белгородская область

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брянская область

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