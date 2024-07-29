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Над территорией России за ночь уничтожили 39 беспилотников - РИА Новости, 29.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:09 29.07.2024 (обновлено: 08:43 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/pvo-1962596937.html
Над территорией России за ночь уничтожили 39 беспилотников
Над территорией России за ночь уничтожили 39 беспилотников - РИА Новости, 29.07.2024
Над территорией России за ночь уничтожили 39 беспилотников
За ночь системы противовоздушной обороны сбили над территорией России 39 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T07:09
2024-07-29T08:43
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
ленинградская область
курская область
белгородская область
воронежская область
брянская область
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. За ночь системы противовоздушной обороны сбили над территорией России 39 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны."Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 БПЛА самолетного типа над Курской, девять — над Белгородской, три — над Воронежской, пять — над Брянской и три — над Ленинградской областями", — говорится в релизе.По информации губернатора Воронежской области Александра Гусева, один дрон сбили в Острогожском районе. Никто не пострадал, но при падении обломков получил повреждения объект коммунальной инфраструктуры в поселке Газопровод. Начавшийся пожар оперативно ликвидировали местные силы.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, ленинградская область, курская область, белгородская область, воронежская область, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Ленинградская область, Курская область, Белгородская область, Воронежская область, Брянская область
Над территорией России за ночь уничтожили 39 беспилотников

МО: силы ПВО уничтожили 39 беспилотников ВСУ над пятью областями

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. За ночь системы противовоздушной обороны сбили над территорией России 39 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 БПЛА самолетного типа над Курской, девять — над Белгородской, три — над Воронежской, пять — над Брянской и три — над Ленинградской областями", — говорится в релизе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Украина верит, что терроризм поможет ей одержать победу
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По информации губернатора Воронежской области Александра Гусева, один дрон сбили в Острогожском районе. Никто не пострадал, но при падении обломков получил повреждения объект коммунальной инфраструктуры в поселке Газопровод. Начавшийся пожар оперативно ликвидировали местные силы.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЛенинградская областьКурская областьБелгородская областьВоронежская областьБрянская область
 
 
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