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Над территорией России за ночь уничтожили 39 беспилотников
Над территорией России за ночь уничтожили 39 беспилотников - РИА Новости, 29.07.2024
Над территорией России за ночь уничтожили 39 беспилотников
За ночь системы противовоздушной обороны сбили над территорией России 39 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T07:09
2024-07-29T07:09
2024-07-29T08:43
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. За ночь системы противовоздушной обороны сбили над территорией России 39 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны."Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 БПЛА самолетного типа над Курской, девять — над Белгородской, три — над Воронежской, пять — над Брянской и три — над Ленинградской областями", — говорится в релизе.По информации губернатора Воронежской области Александра Гусева, один дрон сбили в Острогожском районе. Никто не пострадал, но при падении обломков получил повреждения объект коммунальной инфраструктуры в поселке Газопровод. Начавшийся пожар оперативно ликвидировали местные силы.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Ленинградская область, Курская область, Белгородская область, Воронежская область, Брянская область
Над территорией России за ночь уничтожили 39 беспилотников
МО: силы ПВО уничтожили 39 беспилотников ВСУ над пятью областями