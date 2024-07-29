https://ria.ru/20240729/pvo-1962593884.html

В Воронежской области подавили беспилотник ВСУ

В Воронежской области подавили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 29.07.2024

В Воронежской области подавили беспилотник ВСУ

Беспилотник подавлен в Воронежской области, при его падении поврежден коммунальный объект, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T05:52

2024-07-29T05:52

2024-07-29T05:54

специальная военная операция на украине

воронежская область

россия

безопасность

александр гусев (губернатор)

острогожский район

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Беспилотник подавлен в Воронежской области, при его падении поврежден коммунальный объект, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Острогожском районе обнаружен и подавлен БПЛА. При его падении был поврежден объект коммунальной инфраструктуры в поселке Газопровод. Повреждения выявлены на кровле здания. Возник пожар, который уже ликвидирован местными силами. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении Гусева.Уточняется, что угроза атаки БПЛА сохраняется.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

россия

острогожский район

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воронежская область, россия, безопасность, александр гусев (губернатор), острогожский район