https://ria.ru/20240729/poezd-1962806927.html

Пострадавшая рассказала, как выбралась из сошедшего под Волгоградом поезда

Пострадавшая рассказала, как выбралась из сошедшего под Волгоградом поезда - РИА Новости, 29.07.2024

Пострадавшая рассказала, как выбралась из сошедшего под Волгоградом поезда

Жительница Тольятти Ольга рассказала РИА Новости, что выбираться из вагона поезда Казань - Адлер, сошедшего с рельсов под Волгоградом, ей пришлось по стеклам и... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T22:30

2024-07-29T22:30

2024-07-29T22:30

происшествия

казань

адлер

волгоград

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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ВОЛГОГРАД, 29 июл — РИА Новости. Жительница Тольятти Ольга рассказала РИА Новости, что выбираться из вагона поезда Казань - Адлер, сошедшего с рельсов под Волгоградом, ей пришлось по стеклам и в пыли. По словам Ольги, она вместе с подругой и внуками ехала на море из Тольятти. "Вначале было резкое торможение. Мы, конечно, все ударились. А потом, буквально через несколько секунд, мы повалились назад, пыль столбом, ничего не видно, стали переворачиваться. Спасибо мужчине, он разбил окно, и мы по земле, по стеклам вылезли", - рассказала Ольга. Собеседница агентства отметила, что никто из ее близких серьезно не пострадал, у них только царапины. В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Сообщалось, что около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек госпитализированы, в том числе 10 детей. Движение поездов на перегоне остановлено.

https://ria.ru/20240709/dtp-1958473900.html

казань

адлер

волгоград

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происшествия, казань, адлер, волгоград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом