https://ria.ru/20240729/poezd-1962803356.html

При сходе поезда под Волгоградом пострадали 52 человека

При сходе поезда под Волгоградом пострадали 52 человека - РИА Новости, 29.07.2024

При сходе поезда под Волгоградом пострадали 52 человека

В результате ДТП с поездом в Волгоградской области пострадали 52 человека, сообщила администрация региона в Telegram-канале. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T21:53

2024-07-29T21:53

2024-07-29T21:53

происшествия

волгоград

волгоградская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. В результате ДТП с поездом в Волгоградской области пострадали 52 человека, сообщила администрация региона в Telegram-канале.В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли 9 вагонов поезда, 7 вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира."По информации областного оперативного штаба и облздрава, в результате ДТП с поездом пострадали 52 человека. В настоящее время в Котельниковской ЦРБ медпомощь получает 21 человек, 10 из них — дети. В тяжёлом состоянии три человека: двое доставлены в 25-ю больницу Волгограда, один (машинист) — будет проходить лечение в ведомственном учреждении", - говорится в сообщенииУточняется, что 28 человек наблюдаются амбулаторно.

https://ria.ru/20240709/dtp-1958473900.html

волгоград

волгоградская область

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происшествия, волгоград, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом