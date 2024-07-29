https://ria.ru/20240729/poezd-1962713699.html

После ЧП с поездом под Волгоградом госпитализировали 30 человек

После ЧП с поездом под Волгоградом госпитализировали 30 человек - РИА Новости, 29.07.2024

После ЧП с поездом под Волгоградом госпитализировали 30 человек

Тридцать человек, в том числе 15 детей, доставили в больницу после аварии с поездом в Волгоградской области, сообщила пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T15:23

2024-07-29T15:23

2024-07-29T16:11

происшествия

волгоградская область

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

волгоград

котельниково

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ржд

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ВОЛГОГРАД, 29 июл — РИА Новости. Тридцать человек, в том числе 15 детей, доставили в больницу после аварии с поездом в Волгоградской области, сообщила пресс-служба администрации региона."В Котельниковскую ЦРБ транспортированы 30 человек, в том числе 15 детей", — говорится в заявлении.Отмечается, что на месте ЧП работают 32 бригады скорой, а также задействовали вертолеты МЧС и санитарную авиацию Волгоградской области.Авария произошла в 12:35 на перегоне Гремячая — Котельниково. Причиной стал грузовик, выехавший на переезд на запрещающий сигнал. Машинист поезда Казань — Адлер применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. С рельсов сошли девять вагонов, семь из них опрокинулись.В РЖД подчеркнули, что железная дорога в этом месте хорошо просматривается и видимость для водителя составляла более километра.К месту происшествия направили два восстановительных поезда.Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена".РЖД открыли горячую линию: 8-800-775-00-00, далее нажать 2.

https://ria.ru/20240709/dtp-1958473900.html

волгоградская область

волгоград

котельниково

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа спасателей на месте схода поезда Работа спасателей на месте схода поезда 2024-07-29T15:23 true PT0M33S

Работа экстренных служб на месте схода поезда в Волгоградской области Волгоградский губернатор выехал к месту ЧП в районе Котельниково, сообщила администрация региона. Районные власти публикуют новое видео с места, где сейчас работают экстренные службы. 2024-07-29T15:23 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, волгоградская область, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, волгоград, котельниково, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ржд