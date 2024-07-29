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После ЧП с поездом под Волгоградом госпитализировали 30 человек - РИА Новости, 29.07.2024
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15:23 29.07.2024 (обновлено: 16:11 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/poezd-1962713699.html
После ЧП с поездом под Волгоградом госпитализировали 30 человек
После ЧП с поездом под Волгоградом госпитализировали 30 человек - РИА Новости, 29.07.2024
После ЧП с поездом под Волгоградом госпитализировали 30 человек
Тридцать человек, в том числе 15 детей, доставили в больницу после аварии с поездом в Волгоградской области, сообщила пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T15:23
2024-07-29T16:11
происшествия
волгоградская область
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
волгоград
котельниково
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ржд
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ВОЛГОГРАД, 29 июл — РИА Новости. Тридцать человек, в том числе 15 детей, доставили в больницу после аварии с поездом в Волгоградской области, сообщила пресс-служба администрации региона."В Котельниковскую ЦРБ транспортированы 30 человек, в том числе 15 детей", — говорится в заявлении.Отмечается, что на месте ЧП работают 32 бригады скорой, а также задействовали вертолеты МЧС и санитарную авиацию Волгоградской области.Авария произошла в 12:35 на перегоне Гремячая — Котельниково. Причиной стал грузовик, выехавший на переезд на запрещающий сигнал. Машинист поезда Казань — Адлер применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. С рельсов сошли девять вагонов, семь из них опрокинулись.В РЖД подчеркнули, что железная дорога в этом месте хорошо просматривается и видимость для водителя составляла более километра.К месту происшествия направили два восстановительных поезда.Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена".РЖД открыли горячую линию: 8-800-775-00-00, далее нажать 2.
https://ria.ru/20240709/dtp-1958473900.html
волгоградская область
волгоград
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Работа спасателей на месте схода поезда
Работа спасателей на месте схода поезда
2024-07-29T15:23
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Работа экстренных служб на месте схода поезда в Волгоградской области
Волгоградский губернатор выехал к месту ЧП в районе Котельниково, сообщила администрация региона. Районные власти публикуют новое видео с места, где сейчас работают экстренные службы.
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происшествия, волгоградская область, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, волгоград, котельниково, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ржд
Происшествия, Волгоградская область, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом, Волгоград, Котельниково, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), РЖД
После ЧП с поездом под Волгоградом госпитализировали 30 человек

После схода с рельсов поезда под Волгоградом госпитализировали 30 человек

Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 29 июл — РИА Новости. Тридцать человек, в том числе 15 детей, доставили в больницу после аварии с поездом в Волгоградской области, сообщила пресс-служба администрации региона.
"В Котельниковскую ЦРБ транспортированы 30 человек, в том числе 15 детей", — говорится в заявлении.
© РИА Новости / Администрация Котельниковского района | Перейти в медиабанк

Кабина пассажирского поезда Казань — Адлер, сошедшего с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области. Чрезвычайное происшествие, по предварительной информации, произошло из-за выезда КамАЗа на пути на запрещающий сигнал светофора.

Кабина пассажирского поезда Казань-Адлер, сошедшего с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области

Кабина пассажирского поезда Казань — Адлер, сошедшего с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области. Чрезвычайное происшествие, по предварительной информации, произошло из-за выезда КамАЗа на пути на запрещающий сигнал светофора.

© РИА Новости / Администрация Котельниковского района
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1 из 3
© РИА Новости / Администрация Котельниковского района | Перейти в медиабанк

Автомобили спецслужб на месте схода с рельсов пассажирского состава Казань — Адлер в Котельниковском районе Волгоградской области. Чрезвычайное происшествие, по предварительной информации, произошло из-за выезда КамАЗа на пути на запрещающий сигнал светофора.

Место схода пассажирского поезда с рельсов в Волгоградской области

Автомобили спецслужб на месте схода с рельсов пассажирского состава Казань — Адлер в Котельниковском районе Волгоградской области. Чрезвычайное происшествие, по предварительной информации, произошло из-за выезда КамАЗа на пути на запрещающий сигнал светофора.

© РИА Новости / Администрация Котельниковского района
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2 из 3
© РИА Новости / Администрация Котельниковского района | Перейти в медиабанк

Пострадавшие на месте схода с рельсов пассажирского состава Казань — Адлер в Котельниковском районе Волгоградской области. Чрезвычайное происшествие, по предварительной информации, произошло из-за выезда КамАЗа на пути на запрещающий сигнал светофора.

Место схода пассажирского поезда с рельсов в Волгоградской области

Пострадавшие на месте схода с рельсов пассажирского состава Казань — Адлер в Котельниковском районе Волгоградской области. Чрезвычайное происшествие, по предварительной информации, произошло из-за выезда КамАЗа на пути на запрещающий сигнал светофора.

© РИА Новости / Администрация Котельниковского района
Перейти в медиабанк
3 из 3

Кабина пассажирского поезда Казань — Адлер, сошедшего с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области. Чрезвычайное происшествие, по предварительной информации, произошло из-за выезда КамАЗа на пути на запрещающий сигнал светофора.

© РИА Новости / Администрация Котельниковского района
Перейти в медиабанк
1 из 3

Автомобили спецслужб на месте схода с рельсов пассажирского состава Казань — Адлер в Котельниковском районе Волгоградской области. Чрезвычайное происшествие, по предварительной информации, произошло из-за выезда КамАЗа на пути на запрещающий сигнал светофора.

© РИА Новости / Администрация Котельниковского района
Перейти в медиабанк
2 из 3

Пострадавшие на месте схода с рельсов пассажирского состава Казань — Адлер в Котельниковском районе Волгоградской области. Чрезвычайное происшествие, по предварительной информации, произошло из-за выезда КамАЗа на пути на запрещающий сигнал светофора.

© РИА Новости / Администрация Котельниковского района
Перейти в медиабанк
3 из 3
Отмечается, что на месте ЧП работают 32 бригады скорой, а также задействовали вертолеты МЧС и санитарную авиацию Волгоградской области.
Авария произошла в 12:35 на перегоне Гремячая — Котельниково. Причиной стал грузовик, выехавший на переезд на запрещающий сигнал. Машинист поезда Казань — Адлер применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. С рельсов сошли девять вагонов, семь из них опрокинулись.
В РЖД подчеркнули, что железная дорога в этом месте хорошо просматривается и видимость для водителя составляла более километра.
К месту происшествия направили два восстановительных поезда.
Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена".
РЖД открыли горячую линию: 8-800-775-00-00, далее нажать 2.
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ПроисшествияВолгоградская областьСход пассажирского поезда с рельсов под ВолгоградомВолгоградКотельниковоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РЖД
 
 
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