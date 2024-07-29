После ЧП с поездом под Волгоградом госпитализировали 30 человек

После схода с рельсов поезда под Волгоградом госпитализировали 30 человек
Кабина пассажирского поезда Казань — Адлер, сошедшего с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области. Чрезвычайное происшествие, по предварительной информации, произошло из-за выезда КамАЗа на пути на запрещающий сигнал светофора.
Кабина пассажирского поезда Казань — Адлер, сошедшего с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области. Чрезвычайное происшествие, по предварительной информации, произошло из-за выезда КамАЗа на пути на запрещающий сигнал светофора.
Автомобили спецслужб на месте схода с рельсов пассажирского состава Казань — Адлер в Котельниковском районе Волгоградской области. Чрезвычайное происшествие, по предварительной информации, произошло из-за выезда КамАЗа на пути на запрещающий сигнал светофора.
Автомобили спецслужб на месте схода с рельсов пассажирского состава Казань — Адлер в Котельниковском районе Волгоградской области. Чрезвычайное происшествие, по предварительной информации, произошло из-за выезда КамАЗа на пути на запрещающий сигнал светофора.
Пострадавшие на месте схода с рельсов пассажирского состава Казань — Адлер в Котельниковском районе Волгоградской области. Чрезвычайное происшествие, по предварительной информации, произошло из-за выезда КамАЗа на пути на запрещающий сигнал светофора.
Пострадавшие на месте схода с рельсов пассажирского состава Казань — Адлер в Котельниковском районе Волгоградской области. Чрезвычайное происшествие, по предварительной информации, произошло из-за выезда КамАЗа на пути на запрещающий сигнал светофора.
Кабина пассажирского поезда Казань — Адлер, сошедшего с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области. Чрезвычайное происшествие, по предварительной информации, произошло из-за выезда КамАЗа на пути на запрещающий сигнал светофора.
Автомобили спецслужб на месте схода с рельсов пассажирского состава Казань — Адлер в Котельниковском районе Волгоградской области. Чрезвычайное происшествие, по предварительной информации, произошло из-за выезда КамАЗа на пути на запрещающий сигнал светофора.
Пострадавшие на месте схода с рельсов пассажирского состава Казань — Адлер в Котельниковском районе Волгоградской области. Чрезвычайное происшествие, по предварительной информации, произошло из-за выезда КамАЗа на пути на запрещающий сигнал светофора.