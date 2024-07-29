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РЖД открыли горячую линию после схода поезда под Волгоградом

РЖД открыли горячую линию после схода поезда под Волгоградом - РИА Новости, 29.07.2024

РЖД открыли горячую линию после схода поезда под Волгоградом

РЖД создали "горячую линию" по вопросам, связанным со сходом пассажирского поезда под Волгоградом, сообщила компания. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T15:14

2024-07-29T15:14

2024-07-29T15:14

происшествия

авто

волгоград

котельниково

волгоградская область

ржд

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. РЖД создали "горячую линию" по вопросам, связанным со сходом пассажирского поезда под Волгоградом, сообщила компания. В понедельник в 12.35 мск на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. Сошли восемь вагонов. Всего в поезде на момент аварии находилось 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы. Есть госпитализированные. Движение поездов на перегоне остановлено. "В РЖД создана "горячая линия" по вопросам, связанным с происшествием: 8-800-775-00-00, далее нажать 2", - говорится в сообщении РЖД.

https://ria.ru/20240709/dtp-1958473900.html

волгоград

котельниково

волгоградская область

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происшествия, авто, волгоград, котельниково, волгоградская область, ржд, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом