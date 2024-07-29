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РЖД открыли горячую линию после схода поезда под Волгоградом - РИА Новости, 29.07.2024
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15:14 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/poezd-1962710719.html
РЖД открыли горячую линию после схода поезда под Волгоградом
РЖД открыли горячую линию после схода поезда под Волгоградом - РИА Новости, 29.07.2024
РЖД открыли горячую линию после схода поезда под Волгоградом
РЖД создали "горячую линию" по вопросам, связанным со сходом пассажирского поезда под Волгоградом, сообщила компания. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T15:14
2024-07-29T15:14
происшествия
авто
волгоград
котельниково
волгоградская область
ржд
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. РЖД создали "горячую линию" по вопросам, связанным со сходом пассажирского поезда под Волгоградом, сообщила компания. В понедельник в 12.35 мск на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. Сошли восемь вагонов. Всего в поезде на момент аварии находилось 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы. Есть госпитализированные. Движение поездов на перегоне остановлено. "В РЖД создана "горячая линия" по вопросам, связанным с происшествием: 8-800-775-00-00, далее нажать 2", - говорится в сообщении РЖД.
https://ria.ru/20240709/dtp-1958473900.html
волгоград
котельниково
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происшествия, авто, волгоград, котельниково, волгоградская область, ржд, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Авто, Волгоград, Котельниково, Волгоградская область, РЖД, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
РЖД открыли горячую линию после схода поезда под Волгоградом

РЖД открыли горячую линию после схода пассажирского поезда под Волгоградом

© РИА Новости / Администрация Котельниковского района | Перейти в медиабанкМесто схода пассажирского поезда с рельсов в Волгоградской области
Место схода пассажирского поезда с рельсов в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Администрация Котельниковского района
Перейти в медиабанк
Место схода пассажирского поезда с рельсов в Волгоградской области
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. РЖД создали "горячую линию" по вопросам, связанным со сходом пассажирского поезда под Волгоградом, сообщила компания.
В понедельник в 12.35 мск на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. Сошли восемь вагонов. Всего в поезде на момент аварии находилось 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы. Есть госпитализированные. Движение поездов на перегоне остановлено.
"В РЖД создана "горячая линия" по вопросам, связанным с происшествием: 8-800-775-00-00, далее нажать 2", - говорится в сообщении РЖД.
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ПроисшествияАвтоВолгоградКотельниковоВолгоградская областьРЖДСход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
 
 
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