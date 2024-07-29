https://ria.ru/20240729/poezd-1962703523.html
Предварительно 15 человек госпитализировали при сходе поезда в Волгограде
Предварительно 15 человек госпитализировали при сходе поезда в Волгограде - РИА Новости, 29.07.2024
Предварительно 15 человек госпитализировали при сходе поезда в Волгограде
Пятнадцать человек, в том числе три ребёнка, по предварительным данным, госпитализированы из-за ДТП и схода пассажирского поезда Казань - Адлер под Волгоградом, РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T14:40
2024-07-29T14:40
2024-07-29T14:48
волгоград
происшествия
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Пятнадцать человек, в том числе три ребёнка, по предварительным данным, госпитализированы из-за ДТП и схода пассажирского поезда Казань - Адлер под Волгоградом, сообщили РЖД."По предварительной информации, в результате ДТП и схода пассажирского поезда №481 Казань - Адлер госпитализировано 15 человек, в том числе 3 ребёнка", - говорится в сообщении РЖД.
https://ria.ru/20240629/proschanie-1956368697.html
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волгоград, происшествия, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Волгоград, Происшествия, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
Предварительно 15 человек госпитализировали при сходе поезда в Волгограде
Предварительно 15 человек госпитализировали с места схода поезда под Волгоградом