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Предварительно 15 человек госпитализировали при сходе поезда в Волгограде - РИА Новости, 29.07.2024
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14:40 29.07.2024 (обновлено: 14:48 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/poezd-1962703523.html
Предварительно 15 человек госпитализировали при сходе поезда в Волгограде
Предварительно 15 человек госпитализировали при сходе поезда в Волгограде - РИА Новости, 29.07.2024
Предварительно 15 человек госпитализировали при сходе поезда в Волгограде
Пятнадцать человек, в том числе три ребёнка, по предварительным данным, госпитализированы из-за ДТП и схода пассажирского поезда Казань - Адлер под Волгоградом, РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T14:40
2024-07-29T14:48
волгоград
происшествия
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Пятнадцать человек, в том числе три ребёнка, по предварительным данным, госпитализированы из-за ДТП и схода пассажирского поезда Казань - Адлер под Волгоградом, сообщили РЖД."По предварительной информации, в результате ДТП и схода пассажирского поезда №481 Казань - Адлер госпитализировано 15 человек, в том числе 3 ребёнка", - говорится в сообщении РЖД.
https://ria.ru/20240629/proschanie-1956368697.html
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волгоград, происшествия, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Волгоград, Происшествия, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
Предварительно 15 человек госпитализировали при сходе поезда в Волгограде

Предварительно 15 человек госпитализировали с места схода поезда под Волгоградом

© РИА Новости / Администрация Котельниковского района | Перейти в медиабанкМесто схода пассажирского поезда с рельсов в Волгоградской области
Место схода пассажирского поезда с рельсов в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Администрация Котельниковского района
Перейти в медиабанк
Место схода пассажирского поезда с рельсов в Волгоградской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Пятнадцать человек, в том числе три ребёнка, по предварительным данным, госпитализированы из-за ДТП и схода пассажирского поезда Казань - Адлер под Волгоградом, сообщили РЖД.
© t.me/e1_newsКадры с места аварии под Волгоградом
Кадры с места аварии под Волгоградом - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© t.me/e1_news
Кадры с места аварии под Волгоградом
«
"По предварительной информации, в результате ДТП и схода пассажирского поезда №481 Казань - Адлер госпитализировано 15 человек, в том числе 3 ребёнка", - говорится в сообщении РЖД.
Пассажирский поезд, сошедший с рельсов в районе города Инта республики Коми - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
В Инте простились с погибшими при сходе поезда в Коми
29 июня, 20:27
 
ВолгоградПроисшествияСход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
 
 
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