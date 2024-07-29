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Названа причина схода пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом - РИА Новости, 29.07.2024
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13:32 29.07.2024 (обновлено: 15:08 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/poezd-1962677281.html
Названа причина схода пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
Названа причина схода пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом - РИА Новости, 29.07.2024
Названа причина схода пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
Восемь вагонов пассажирского поезда Казань-Адлер сошли под Волгоградом после столкновения с "Камазом", сообщили РЖД в Telegram-канале. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T13:32
2024-07-29T15:08
происшествия
волгоградская область
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
ржд
волгоград
котельниково
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Восемь вагонов пассажирского поезда Казань-Адлер сошли под Волгоградом после столкновения с "Камазом", сообщили РЖД в Telegram-канале."В результате произошел сход 8 вагонов пассажирского поезда", - говорится в сообщении РЖД.Водитель грузового автомобиля "Камаз" выехал на железнодорожный переезд под Волгоградом и столкнулся с проходящим пассажирским поездом №491 Казань-Адлер, сообщили РЖД."Сегодня в 12:35 на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузового автомобиля КАМАЗ выехал на железнодорожный переезд и совершил столкновение с проходящим пассажирским поездом №491 Казань - Адлер", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240626/poezd-1955689618.html
волгоградская область
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происшествия, волгоградская область, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, ржд, волгоград, котельниково
Происшествия, Волгоградская область, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом, РЖД, Волгоград, Котельниково
Названа причина схода пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом

Пассажирский поезд сошел с рельсов под Волгоградом после столкновения с КАМАЗом

© Кадр видео очевидцаМесто схода поезда с рельсов в Волгоградской области
Место схода поезда с рельсов в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© Кадр видео очевидца
Место схода поезда с рельсов в Волгоградской области
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Восемь вагонов пассажирского поезда Казань-Адлер сошли под Волгоградом после столкновения с "Камазом", сообщили РЖД в Telegram-канале.
"В результате произошел сход 8 вагонов пассажирского поезда", - говорится в сообщении РЖД.
Водитель грузового автомобиля "Камаз" выехал на железнодорожный переезд под Волгоградом и столкнулся с проходящим пассажирским поездом №491 Казань-Адлер, сообщили РЖД.
"Сегодня в 12:35 на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузового автомобиля КАМАЗ выехал на железнодорожный переезд и совершил столкновение с проходящим пассажирским поездом №491 Казань - Адлер", - говорится в сообщении.
Место происшествия, где девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
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ПроисшествияВолгоградская областьСход пассажирского поезда с рельсов под ВолгоградомРЖДВолгоградКотельниково
 
 
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