https://ria.ru/20240729/poezd-1962677281.html

Названа причина схода пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом

Названа причина схода пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом - РИА Новости, 29.07.2024

Названа причина схода пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом

Восемь вагонов пассажирского поезда Казань-Адлер сошли под Волгоградом после столкновения с "Камазом", сообщили РЖД в Telegram-канале. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T13:32

2024-07-29T13:32

2024-07-29T15:08

происшествия

волгоградская область

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

ржд

волгоград

котельниково

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Восемь вагонов пассажирского поезда Казань-Адлер сошли под Волгоградом после столкновения с "Камазом", сообщили РЖД в Telegram-канале."В результате произошел сход 8 вагонов пассажирского поезда", - говорится в сообщении РЖД.Водитель грузового автомобиля "Камаз" выехал на железнодорожный переезд под Волгоградом и столкнулся с проходящим пассажирским поездом №491 Казань-Адлер, сообщили РЖД."Сегодня в 12:35 на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузового автомобиля КАМАЗ выехал на железнодорожный переезд и совершил столкновение с проходящим пассажирским поездом №491 Казань - Адлер", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240626/poezd-1955689618.html

волгоградская область

волгоград

котельниково

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