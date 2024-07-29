https://ria.ru/20240729/poezd-1962675865.html

Под Волгоградом шесть вагонов лежат на боку после схода поезда с рельсов

Под Волгоградом шесть вагонов лежат на боку после схода поезда с рельсов - РИА Новости, 29.07.2024

Под Волгоградом шесть вагонов лежат на боку после схода поезда с рельсов

Шесть вагонов пассажирского поезда лежат на боку и три наклонилось после схода поезда под Волгоградом, сообщили РИА Новости в ЕДДС РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T13:28

2024-07-29T13:28

2024-07-29T15:08

волгоград

происшествия

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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ВОЛГОГРАД, 29 июл – РИА Новости. Шесть вагонов пассажирского поезда лежат на боку и три наклонилось после схода поезда под Волгоградом, сообщили РИА Новости в ЕДДС"Шесть вагонов пассажирского поезда лежат на боку и три наклонилось. Количество пострадавших неизвестно", - сказали в ЕДДС.

https://ria.ru/20240726/vagony-1962237403.html

волгоград

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2024

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волгоград, происшествия, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом