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Под Волгоградом шесть вагонов лежат на боку после схода поезда с рельсов
Под Волгоградом шесть вагонов лежат на боку после схода поезда с рельсов - РИА Новости, 29.07.2024
Под Волгоградом шесть вагонов лежат на боку после схода поезда с рельсов
Шесть вагонов пассажирского поезда лежат на боку и три наклонилось после схода поезда под Волгоградом, сообщили РИА Новости в ЕДДС РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T13:28
2024-07-29T13:28
2024-07-29T15:08
волгоград
происшествия
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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ВОЛГОГРАД, 29 июл – РИА Новости. Шесть вагонов пассажирского поезда лежат на боку и три наклонилось после схода поезда под Волгоградом, сообщили РИА Новости в ЕДДС"Шесть вагонов пассажирского поезда лежат на боку и три наклонилось. Количество пострадавших неизвестно", - сказали в ЕДДС.
https://ria.ru/20240726/vagony-1962237403.html
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волгоград, происшествия, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Волгоград, Происшествия, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
Под Волгоградом шесть вагонов лежат на боку после схода поезда с рельсов
Шесть вагонов пассажирского поезда лежат на боку после схода под Волгоградом