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В центре Санкт-Петербурга запретят парковать электросамокаты - РИА Новости, 29.07.2024
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16:52 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/peterburg-1962739223.html
В центре Санкт-Петербурга запретят парковать электросамокаты
В центре Санкт-Петербурга запретят парковать электросамокаты - РИА Новости, 29.07.2024
В центре Санкт-Петербурга запретят парковать электросамокаты
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил с 1 августа запретить парковку средств индивидуальной мобильности в ряде районов в центральной части... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T16:52
2024-07-29T16:52
общество
санкт-петербург
россия
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил с 1 августа запретить парковку средств индивидуальной мобильности в ряде районов в центральной части города, сообщила пресс-служба его администрации. &quot;Прошу Комитет по транспорту до 1 августа обеспечить введение этой меры в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах. С 1 августа парковка средств индивидуальной мобильности в центре города должна быть запрещена&quot;, – сказал на рабочем совещании с членами городского правительства Беглов, слова которого приводятся в сообщении.Как пояснил губернатор Петербурга, это решение принято с учетом позиции жителей и гостей города. "Вчера в нашем городе прошёл Главный военно-морской парад. Его принял верховный главнокомандующий, президент России Владимир Владимирович Путин. В день репетиции и в день самого парада мы ввели запрет на передвижение по центру города на самокатах – средствах индивидуальной мобильности. Прошёлся в выходные по центру города. И петербуржцы, и туристы подходили и высказывали слова благодарности за принятое решение. Они говорили, что чувствуют себя в большей безопасности и просили сохранить эти меры. Много нареканий было и на хаотичную парковку, которая создает препятствия для пешеходов", – отметил Беглов. Он напомнил, что ранее ограничения для самокатов вводились на время проведения Петербургского международного экономического форума, Военно-морского салона и праздника выпускников "Алые паруса" в районах проведения этих мероприятий. По словам Беглова, положительный эффект этих мер отметили не только жители Петербурга, но и туристы.
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общество, санкт-петербург, россия, александр беглов
Общество, Санкт-Петербург, Россия, Александр Беглов
В центре Санкт-Петербурга запретят парковать электросамокаты

Беглов поручил запретить парковку самокатов в центре Петербурга с 1 августа

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМолодой человек едет на самокате по Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Молодой человек едет на самокате по Дворцовой площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Молодой человек едет на самокате по Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил с 1 августа запретить парковку средств индивидуальной мобильности в ряде районов в центральной части города, сообщила пресс-служба его администрации.
«

"Прошу Комитет по транспорту до 1 августа обеспечить введение этой меры в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах. С 1 августа парковка средств индивидуальной мобильности в центре города должна быть запрещена", – сказал на рабочем совещании с членами городского правительства Беглов, слова которого приводятся в сообщении.

Как пояснил губернатор Петербурга, это решение принято с учетом позиции жителей и гостей города.
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Петербургский джазовый фестиваль посетили более 200 тысяч зрителей
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"Вчера в нашем городе прошёл Главный военно-морской парад. Его принял верховный главнокомандующий, президент России Владимир Владимирович Путин. В день репетиции и в день самого парада мы ввели запрет на передвижение по центру города на самокатах – средствах индивидуальной мобильности. Прошёлся в выходные по центру города. И петербуржцы, и туристы подходили и высказывали слова благодарности за принятое решение. Они говорили, что чувствуют себя в большей безопасности и просили сохранить эти меры. Много нареканий было и на хаотичную парковку, которая создает препятствия для пешеходов", – отметил Беглов.
Он напомнил, что ранее ограничения для самокатов вводились на время проведения Петербургского международного экономического форума, Военно-морского салона и праздника выпускников "Алые паруса" в районах проведения этих мероприятий. По словам Беглова, положительный эффект этих мер отметили не только жители Петербурга, но и туристы.
Празднование Дня ВМФ в регионах России
© РИА Новости / Михаил Киреев | Перейти в медиабанк

День Военно-морского флота в России — один из самых значимых и торжественных праздников.

Малый ракетный корабль Советск проекта 22800 Каракурт, малый ракетный корабль 3-го ранга Град проекта 21631 Буян-М на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге по случаю Дня Военно-морского флота РФ

День Военно-морского флота в России — один из самых значимых и торжественных праздников.

© РИА Новости / Михаил Киреев
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1 из 15
© РИА Новости / Татьяна Меель | Перейти в медиабанк

Его отмечают в последнее воскресенье июля.

Военно-морской парад во Владивостоке по случаю Дня Военно-морского флота РФ

Его отмечают в последнее воскресенье июля.

© РИА Новости / Татьяна Меель
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2 из 15
© РИА Новости / Татьяна Меель | Перейти в медиабанк

Это торжество символизирует мощь и величие российского флота, его историю и традиции, а также мужество и героизм моряков.

Военно-морской парад во Владивостоке по случаю Дня Военно-морского флота РФ

Это торжество символизирует мощь и величие российского флота, его историю и традиции, а также мужество и героизм моряков.

© РИА Новости / Татьяна Меель
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3 из 15
© РИА Новости / Татьяна Меель | Перейти в медиабанк

Российский флот всегда играл ключевую роль в защите государственных интересов и обеспечении безопасности страны.

Празднование Дня Военно-морского флота РФ во Владивостоке

Российский флот всегда играл ключевую роль в защите государственных интересов и обеспечении безопасности страны.

© РИА Новости / Татьяна Меель
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4 из 15
© РИА Новости / Татьяна Меель | Перейти в медиабанк

Впервые идея создания праздника, посвященного флоту, была предложена Петром Великим.

Корабль измерительного комплекса Маршал Крылов проекта 1914.1 на военно-морском параде во Владивостоке по случаю Дня Военно-морского флота РФ

Впервые идея создания праздника, посвященного флоту, была предложена Петром Великим.

© РИА Новости / Татьяна Меель
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5 из 15
© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанк

ВМФ прошел долгий путь развития и модернизации, превратившись в одну из самых мощных сил в мире.

Экипаж малого противолодочного корабля МПК-229 Калмыкия принимает участие в параде, посвященном празднованию Дня Военно-морского флота РФ

ВМФ прошел долгий путь развития и модернизации, превратившись в одну из самых мощных сил в мире.

© РИА Новости / Виталий Невар
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6 из 15
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

Традиции празднования включают в себя множество мероприятий, которые проводятся по всей стране.

Корвет Бойкий проекта 20380 на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге по случаю Дня Военно-морского флота РФ

Традиции празднования включают в себя множество мероприятий, которые проводятся по всей стране.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
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7 из 15
© РИА Новости / Татьяна Меель | Перейти в медиабанк

Одним из центральных событий является парад, который проходит в главных военно-морских базах России, таких как Санкт-Петербург, Севастополь, Владивосток и другие.

Ракетный катер Р-20 проекта 12411 на военно-морском параде во Владивостоке по случаю Дня Военно-морского флота РФ

Одним из центральных событий является парад, который проходит в главных военно-морских базах России, таких как Санкт-Петербург, Севастополь, Владивосток и другие.

© РИА Новости / Татьяна Меель
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8 из 15
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

В параде участвуют боевые корабли, подводные лодки, авиация и морская пехота.

Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин на Главном военно-морском параде по случаю Дня Военно-морского флота РФ

В параде участвуют боевые корабли, подводные лодки, авиация и морская пехота.

© РИА Новости / POOL
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9 из 15
© РИА Новости / Татьяна Меель | Перейти в медиабанк

Программа Дня ВМФ включает различные культурные и спортивные мероприятия.

Празднование Дня ВМФ во Владивостоке

Программа Дня ВМФ включает различные культурные и спортивные мероприятия.

© РИА Новости / Татьяна Меель
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10 из 15
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

В городах проводятся концерты, выставки, показательные выступления морских пехотинцев и водолазов.

Празднование Дня ВМФ в Санкт-Петербурге

В городах проводятся концерты, выставки, показательные выступления морских пехотинцев и водолазов.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
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11 из 15
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

В музеях можно увидеть экспозиции, посвященные истории флота и выдающимся морским сражениям.

Экипаж подводной лодки ВМФ РФ на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге по случаю Дня Военно-морского флота РФ

В музеях можно увидеть экспозиции, посвященные истории флота и выдающимся морским сражениям.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
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12 из 15
© РИА Новости / Татьяна Меель | Перейти в медиабанк

На площадях проходят народные гуляния, где все желающие могут принять участие в конкурсах и викторинах на морскую тематику.

Ракетный катер Р-11 проекта 12411 на военно-морском параде во Владивостоке по случаю Дня Военно-морского флота РФ

На площадях проходят народные гуляния, где все желающие могут принять участие в конкурсах и викторинах на морскую тематику.

© РИА Новости / Татьяна Меель
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13 из 15
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

В разных регионах России проходят свои мероприятия, но основные торжества традиционно проводят в городах с базами ВМФ.

Катер специального назначения П-474 проекта 21980 Грачонок на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге по случаю Дня Военно-морского флота РФ

В разных регионах России проходят свои мероприятия, но основные торжества традиционно проводят в городах с базами ВМФ.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
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14 из 15
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

Одним из самых ожидаемых моментов праздника является салют.

Зрители на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге по случаю Дня Военно-морского флота РФ

Одним из самых ожидаемых моментов праздника является салют.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
15 из 15

День Военно-морского флота в России — один из самых значимых и торжественных праздников.

© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в медиабанк
1 из 15

Его отмечают в последнее воскресенье июля.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в медиабанк
2 из 15

Это торжество символизирует мощь и величие российского флота, его историю и традиции, а также мужество и героизм моряков.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в медиабанк
3 из 15

Российский флот всегда играл ключевую роль в защите государственных интересов и обеспечении безопасности страны.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в медиабанк
4 из 15

Впервые идея создания праздника, посвященного флоту, была предложена Петром Великим.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в медиабанк
5 из 15

ВМФ прошел долгий путь развития и модернизации, превратившись в одну из самых мощных сил в мире.

© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
6 из 15

Традиции празднования включают в себя множество мероприятий, которые проводятся по всей стране.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
7 из 15

Одним из центральных событий является парад, который проходит в главных военно-морских базах России, таких как Санкт-Петербург, Севастополь, Владивосток и другие.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в медиабанк
8 из 15

В параде участвуют боевые корабли, подводные лодки, авиация и морская пехота.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
9 из 15

Программа Дня ВМФ включает различные культурные и спортивные мероприятия.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в медиабанк
10 из 15

В городах проводятся концерты, выставки, показательные выступления морских пехотинцев и водолазов.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
11 из 15

В музеях можно увидеть экспозиции, посвященные истории флота и выдающимся морским сражениям.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
12 из 15

На площадях проходят народные гуляния, где все желающие могут принять участие в конкурсах и викторинах на морскую тематику.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в медиабанк
13 из 15

В разных регионах России проходят свои мероприятия, но основные торжества традиционно проводят в городах с базами ВМФ.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
14 из 15

Одним из самых ожидаемых моментов праздника является салют.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
15 из 15
 
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