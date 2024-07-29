https://ria.ru/20240729/peterburg-1962739223.html

В центре Санкт-Петербурга запретят парковать электросамокаты

В центре Санкт-Петербурга запретят парковать электросамокаты - РИА Новости, 29.07.2024

В центре Санкт-Петербурга запретят парковать электросамокаты

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил с 1 августа запретить парковку средств индивидуальной мобильности в ряде районов в центральной части... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T16:52

2024-07-29T16:52

2024-07-29T16:52

общество

санкт-петербург

россия

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил с 1 августа запретить парковку средств индивидуальной мобильности в ряде районов в центральной части города, сообщила пресс-служба его администрации. "Прошу Комитет по транспорту до 1 августа обеспечить введение этой меры в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах. С 1 августа парковка средств индивидуальной мобильности в центре города должна быть запрещена", – сказал на рабочем совещании с членами городского правительства Беглов, слова которого приводятся в сообщении.Как пояснил губернатор Петербурга, это решение принято с учетом позиции жителей и гостей города. "Вчера в нашем городе прошёл Главный военно-морской парад. Его принял верховный главнокомандующий, президент России Владимир Владимирович Путин. В день репетиции и в день самого парада мы ввели запрет на передвижение по центру города на самокатах – средствах индивидуальной мобильности. Прошёлся в выходные по центру города. И петербуржцы, и туристы подходили и высказывали слова благодарности за принятое решение. Они говорили, что чувствуют себя в большей безопасности и просили сохранить эти меры. Много нареканий было и на хаотичную парковку, которая создает препятствия для пешеходов", – отметил Беглов. Он напомнил, что ранее ограничения для самокатов вводились на время проведения Петербургского международного экономического форума, Военно-морского салона и праздника выпускников "Алые паруса" в районах проведения этих мероприятий. По словам Беглова, положительный эффект этих мер отметили не только жители Петербурга, но и туристы.

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общество, санкт-петербург, россия, александр беглов