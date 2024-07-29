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В Петербурге нашли тела трех сестер, отказывавшихся от еды - РИА Новости, 29.07.2024
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13:01 29.07.2024 (обновлено: 14:25 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/peterburg-1962665206.html
В Петербурге нашли тела трех сестер, отказывавшихся от еды
В Петербурге нашли тела трех сестер, отказывавшихся от еды - РИА Новости, 29.07.2024
В Петербурге нашли тела трех сестер, отказывавшихся от еды
Тела троих сестер, которые отказывались в последнее время от приема пищи и денежной помощи, обнаружены в квартире в Петербурге, об этом сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T13:01
2024-07-29T14:25
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл — РИА Новости. Тела троих сестер, которые отказывались в последнее время от приема пищи и денежной помощи, обнаружены в квартире в Петербурге, об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.&quot;Тела троих сестер в их квартире на Комендантском проспекте обнаружил их брат, который решил навестить родственниц спустя долгое время. На трупах телесных повреждений нет, причину смерти должно установить вскрытие&quot;, — рассказал собеседник агентства.По данным источника, чтобы установить причины произошедшего, опрашивают родственников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. &quot;По словам брата, сестры с семьей практически не общались, при попытке брата зайти к ним в комнату кричали в его адрес грубой нецензурной бранью. Сестры жили на деньги матери с пенсии, однако в последнее время отказывались принимать деньги и еду, которую им приносили, начали терять в весе&quot;, — добавил источник.Отмечается, что в квартире, где были обнаружены тела, дверь была не закрыта, но подперта веником изнутри, каких-либо шприцев, пустых бутылок из-под алкоголя не было. &quot;Со слов матери, вся семья является сторонниками гомеопатии и отрицает какое-либо современное лечение. Старшая дочь после увольнения с работы была обижена, что родители не поддержали ее, перестала с ними общаться и подговорила сестер перестать питаться и общаться с родственниками&quot;, — поделился подробностями собеседник агентства.
https://ria.ru/20240503/lyutyy-1943636383.html
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге нашли тела трех сестер, отказывавшихся от еды

В Петербурге нашли тела трех сестер, отказывавшихся от еды и денег

© Фото : ГСУ СК России по городу Санкт-ПетербургуСотрудник ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу
Сотрудник ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© Фото : ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу
Сотрудник ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл — РИА Новости. Тела троих сестер, которые отказывались в последнее время от приема пищи и денежной помощи, обнаружены в квартире в Петербурге, об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
«

"Тела троих сестер в их квартире на Комендантском проспекте обнаружил их брат, который решил навестить родственниц спустя долгое время. На трупах телесных повреждений нет, причину смерти должно установить вскрытие", — рассказал собеседник агентства.

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По данным источника, чтобы установить причины произошедшего, опрашивают родственников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
«

"По словам брата, сестры с семьей практически не общались, при попытке брата зайти к ним в комнату кричали в его адрес грубой нецензурной бранью. Сестры жили на деньги матери с пенсии, однако в последнее время отказывались принимать деньги и еду, которую им приносили, начали терять в весе", — добавил источник.

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Отмечается, что в квартире, где были обнаружены тела, дверь была не закрыта, но подперта веником изнутри, каких-либо шприцев, пустых бутылок из-под алкоголя не было.
«

"Со слов матери, вся семья является сторонниками гомеопатии и отрицает какое-либо современное лечение. Старшая дочь после увольнения с работы была обижена, что родители не поддержали ее, перестала с ними общаться и подговорила сестер перестать питаться и общаться с родственниками", — поделился подробностями собеседник агентства.

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