https://ria.ru/20240729/peterburg-1962665206.html

В Петербурге нашли тела трех сестер, отказывавшихся от еды

В Петербурге нашли тела трех сестер, отказывавшихся от еды - РИА Новости, 29.07.2024

В Петербурге нашли тела трех сестер, отказывавшихся от еды

Тела троих сестер, которые отказывались в последнее время от приема пищи и денежной помощи, обнаружены в квартире в Петербурге, об этом сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T13:01

2024-07-29T13:01

2024-07-29T14:25

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл — РИА Новости. Тела троих сестер, которые отказывались в последнее время от приема пищи и денежной помощи, обнаружены в квартире в Петербурге, об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона."Тела троих сестер в их квартире на Комендантском проспекте обнаружил их брат, который решил навестить родственниц спустя долгое время. На трупах телесных повреждений нет, причину смерти должно установить вскрытие", — рассказал собеседник агентства.По данным источника, чтобы установить причины произошедшего, опрашивают родственников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. "По словам брата, сестры с семьей практически не общались, при попытке брата зайти к ним в комнату кричали в его адрес грубой нецензурной бранью. Сестры жили на деньги матери с пенсии, однако в последнее время отказывались принимать деньги и еду, которую им приносили, начали терять в весе", — добавил источник.Отмечается, что в квартире, где были обнаружены тела, дверь была не закрыта, но подперта веником изнутри, каких-либо шприцев, пустых бутылок из-под алкоголя не было. "Со слов матери, вся семья является сторонниками гомеопатии и отрицает какое-либо современное лечение. Старшая дочь после увольнения с работы была обижена, что родители не поддержали ее, перестала с ними общаться и подговорила сестер перестать питаться и общаться с родственниками", — поделился подробностями собеседник агентства.

https://ria.ru/20240503/lyutyy-1943636383.html

https://ria.ru/20240419/nasilie-1940810155.html

https://ria.ru/20240229/mumiya-1930127994.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург