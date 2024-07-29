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Япония пытается давить на тех, кто ищет контакта с Россией, заявил Песков - РИА Новости, 29.07.2024
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13:15 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/peskov-1962669718.html
Япония пытается давить на тех, кто ищет контакта с Россией, заявил Песков
Япония пытается давить на тех, кто ищет контакта с Россией, заявил Песков - РИА Новости, 29.07.2024
Япония пытается давить на тех, кто ищет контакта с Россией, заявил Песков
Руководство Японии пытается давить на тех, кто ищет пути налаживания контактов с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T13:15
2024-07-29T13:15
россия
япония
мунэо судзуки
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Руководство Японии пытается давить на тех, кто ищет пути налаживания контактов с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "К сожалению, руководство страны не ограничивается этим своим отношением к нашей стране, но пытается ещё и давить на тех, кто разделяет другую точку зрения и склонен к поиску путей налаживания наших контактов", - сказал Песков. Ранее генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси в связи с визитом депутата Мунэо Судзуки в Москву заявил, что правительство Японии призывает граждан отказаться от поездок в Россию и что Япония будет продолжать свою политику в отношении России в связи с Украиной, которая выражается в применении санкций. Депутат верхней палаты Мунэо Судзуки в воскресенье направился с визитом в Москву. Он пробудет в РФ до 31 июля, в ходе визита запланированы встречи депутата с представителями МИД России и Росрыболовства. Судзуки – влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал ныне покойного премьер-министра Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались интенсивно. Осенью прошлого года в Японии разгорелся скандал вокруг его визита в Россию, так как он был крайне негативно воспринят официальными лицами в Японии . В результате скандала Судзуки был вынужден выйти из Партии обновления Японии , в которой тогда состоял.
https://ria.ru/20240729/kreml-1962668422.html
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россия, япония, мунэо судзуки, дмитрий песков, в мире
Россия, Япония, Мунэо Судзуки, Дмитрий Песков, В мире
Япония пытается давить на тех, кто ищет контакта с Россией, заявил Песков

Песков: Япония давит на тех, кто ищет пути налаживания контактов с Россией

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Руководство Японии пытается давить на тех, кто ищет пути налаживания контактов с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"К сожалению, руководство страны не ограничивается этим своим отношением к нашей стране, но пытается ещё и давить на тех, кто разделяет другую точку зрения и склонен к поиску путей налаживания наших контактов", - сказал Песков.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
В Кремле рассказали о проблемах двусторонних отношений с Японией
Вчера, 13:13
Ранее генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси в связи с визитом депутата Мунэо Судзуки в Москву заявил, что правительство Японии призывает граждан отказаться от поездок в Россию и что Япония будет продолжать свою политику в отношении России в связи с Украиной, которая выражается в применении санкций.
Депутат верхней палаты Мунэо Судзуки в воскресенье направился с визитом в Москву. Он пробудет в РФ до 31 июля, в ходе визита запланированы встречи депутата с представителями МИД России и Росрыболовства.
Судзуки – влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал ныне покойного премьер-министра Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались интенсивно. Осенью прошлого года в Японии разгорелся скандал вокруг его визита в Россию, так как он был крайне негативно воспринят официальными лицами в Японии . В результате скандала Судзуки был вынужден выйти из Партии обновления Японии , в которой тогда состоял.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
В Кремле ответили на вопрос о контактах с японским депутатом Судзуки
Вчера, 12:59
 
РоссияЯпонияМунэо СудзукиДмитрий ПесковВ мире
 
 
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