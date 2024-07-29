https://ria.ru/20240729/peskov-1962669718.html

Япония пытается давить на тех, кто ищет контакта с Россией, заявил Песков

Япония пытается давить на тех, кто ищет контакта с Россией, заявил Песков - РИА Новости, 29.07.2024

Япония пытается давить на тех, кто ищет контакта с Россией, заявил Песков

Руководство Японии пытается давить на тех, кто ищет пути налаживания контактов с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T13:15

2024-07-29T13:15

2024-07-29T13:15

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мунэо судзуки

дмитрий песков

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Руководство Японии пытается давить на тех, кто ищет пути налаживания контактов с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "К сожалению, руководство страны не ограничивается этим своим отношением к нашей стране, но пытается ещё и давить на тех, кто разделяет другую точку зрения и склонен к поиску путей налаживания наших контактов", - сказал Песков. Ранее генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси в связи с визитом депутата Мунэо Судзуки в Москву заявил, что правительство Японии призывает граждан отказаться от поездок в Россию и что Япония будет продолжать свою политику в отношении России в связи с Украиной, которая выражается в применении санкций. Депутат верхней палаты Мунэо Судзуки в воскресенье направился с визитом в Москву. Он пробудет в РФ до 31 июля, в ходе визита запланированы встречи депутата с представителями МИД России и Росрыболовства. Судзуки – влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал ныне покойного премьер-министра Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались интенсивно. Осенью прошлого года в Японии разгорелся скандал вокруг его визита в Россию, так как он был крайне негативно воспринят официальными лицами в Японии . В результате скандала Судзуки был вынужден выйти из Партии обновления Японии , в которой тогда состоял.

https://ria.ru/20240729/kreml-1962668422.html

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россия, япония, мунэо судзуки, дмитрий песков, в мире