Япония пытается давить на тех, кто ищет контакта с Россией, заявил Песков
Песков: Япония давит на тех, кто ищет пути налаживания контактов с Россией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Руководство Японии пытается давить на тех, кто ищет пути налаживания контактов с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"К сожалению, руководство страны не ограничивается этим своим отношением к нашей стране, но пытается ещё и давить на тех, кто разделяет другую точку зрения и склонен к поиску путей налаживания наших контактов", - сказал Песков.
Ранее генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси в связи с визитом депутата Мунэо Судзуки в Москву заявил, что правительство Японии призывает граждан отказаться от поездок в Россию и что Япония будет продолжать свою политику в отношении России в связи с Украиной, которая выражается в применении санкций.
Депутат верхней палаты Мунэо Судзуки в воскресенье направился с визитом в Москву. Он пробудет в РФ до 31 июля, в ходе визита запланированы встречи депутата с представителями МИД России и Росрыболовства.
Судзуки – влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал ныне покойного премьер-министра Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались интенсивно. Осенью прошлого года в Японии разгорелся скандал вокруг его визита в Россию, так как он был крайне негативно воспринят официальными лицами в Японии . В результате скандала Судзуки был вынужден выйти из Партии обновления Японии , в которой тогда состоял.