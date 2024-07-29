https://ria.ru/20240729/okb-1962151105.html

Опытно-конструкторское бюро имени П.О. Сухого

Опытно-конструкторское бюро имени П.О. Сухого - РИА Новости, 29.07.2024

Опытно-конструкторское бюро имени П.О. Сухого

Опытно-конструкторское бюро имени П.О. Сухого (ОКБ Сухого) – одно из ведущих российских предприятий по разработке авиационной техники. Входит в структуру ПАО... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T00:31

2024-07-29T00:31

2024-07-29T00:31

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окб сухого

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

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су-30

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Опытно-конструкторское бюро имени П.О. Сухого (ОКБ Сухого) – одно из ведущих российских предприятий по разработке авиационной техники. Входит в структуру ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ПАО "ОАК", входит в Госкорпорацию "Ростех"). История компании берет свое начало с бригады № 4 АГОС ("Авиация, гидроавиация, опытное строительство") Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ), которую в октябре 1930 года возглавил инженер-конструктор Павел Сухой (1895-1975). Именно с этого момента начинается формирование конструкторского коллектива будущего ОКБ.В 1936 году в СССР был объявлен конкурс на создание бомбардировщика под условным названием "Иванов" или "Сталинское задание" (СЗ). Победителем был признан проект авиаконструктора Павла Сухого. Работы над "Ивановым" завершились появлением первого самолета с инициалами "Су" – боевого многоцелевого бомбардировщика Су-2 (изначально ББ-1, "ближний бомбардировщик"). Самолет строился крупной серией в 1940-1942 годах, всего было произведено около 900 машин.Днем образования ОКБ Сухого принято считать 29 июля 1939 года. В этот день вышло постановление Комитета обороны при Совета народных комиссаров (СНК) СССР, которым Павел Сухой был назначен главным конструктором завода № 135 в Харькове (ныне – Украина). Туда же переводилась часть его конструкторского коллектива. Основной задачей нового бюро стали запуск в серийное производство СЗ под обозначением ББ-1 и разработка его модификаций. Кроме этого, предприятие должно было выполнить работы по одноместному пушечному истребителю И-135 и одноместному одномоторному бронированному штурмовику ОБШ (развитие ББ-1).В декабре 1940 года все самолеты ОКБ Сухого получили новые обозначения по фамилии главного конструктора: ББ-1 – Су-2, И-135 – Су-1, а ОБШ – Су-6. За создание последнего в 1943 году Сухой был удостоен Сталинской премии I степени.Первые десять лет своей деятельности бюро часто меняло расположение. Созданное в 1939 году в Харькове, в 1940 оно переехало в подмосковный Калининград (ныне – Королев) на завод № 289. В 1941 году было эвакуировано в город Молотов (ныне – Пермь), где объединилось с эвакуированным туда же заводом № 135. В 1942 году ОКБ Сухого вновь обрело статус отдельного производства и номер 289, а в 1943 году реэвакуировалось в подмосковное Тушино на площадку бывшего завода № 464. В 1945 году завод № 289 объединился с московским заводом № 134 под общим номером 134.В 1944-1949 годах были созданы реактивные истребители Су-9, Су-11, Су-15, Су-17 и бомбардировщик Су-10. 14 ноября 1949 года решением Совета министров СССР ОКБ Сухого было закрыто.В мае 1953 года его работа была восстановлена, а в октябре ему выделили производственную базу – филиал завода № 155 на территории бывшего завода № 51.15 января 1954 года бюро получило официальное название – "Государственный союзный опытный завод № 51". Возрождение организации по времени совпало с появлением сверхзвуковой реактивной авиации и разработкой машин второго поколения. Правительство поручило ОКБ Сухого создание двух видов истребителей: фронтового и перехватчика. Коллектив начал работу сразу над двумя вариантами, присвоив изделиям шифры: Т – треугольное крыло, С – стреловидное. Главными направлениями в работе на ближайшие десять лет стали сверхзвуковые истребители С-1 и Т-3.В сентябре 1955 года впервые поднялся в воздух фронтовой истребитель С-1, а с 1957 года началось его серийное производство под названием Су-7. На протяжении 15 лет были выпущены более 1800 самолетов Су-7. Поставки истребителя были налажены в девять стран мира. Затем был спроектирован истребитель-перехватчик Т-3, ставший прототипом перехватчиков Су-9 и Су-11. Самолеты данного типа на протяжении 1960-х годов оставались самыми скоростными в советской военной авиации и находились на вооружении ВВС СССР до 1980-х годов.В 1965 году завод № 51 был переименован в Московский машиностроительный завод (ММЗ) "Кулон". А с 1975 года – ММЗ имени П.О. Сухого. В 1960-х годах началось серийное изготовление Су-17, разработанного еще в конце 1940-х годов. Его особенностью было то, что он оснащался крылом с изменяемой геометрией. Этот самолет применялся во многих международных конфликтах. 24 августа 1965 года правительство СССР выпустило постановление о разработке фронтового бомбардировщика Су-24. Он был принят на вооружение в 1975 году. Главное преимущество этих машин – способность маневрировать на малых и сверхмалых высотах, поддерживая сверхзвуковую скорость. Сегодня Су-24 оснащены комплексом "Гефест", обеспечивающим высокую точность поражения даже свободнопадающими боеприпасами. В 1970-х годах разрабатывался маневренный бронированный дозвуковой штурмовик Су-25. Он предназначен для поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при визуальной видимости цели, уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. Его приняли на вооружение к концу 1980-х годов. В мае 1977 года в небо поднялся первый опытный экземпляр Су-27. Он разрабатывался как истребитель четвертого поколения для замены Су-24. Машина стала первым отечественным истребителем с электродистанционной системой управления. Су-27 по праву признан одним из главных символов российской военной авиации второй половины XX века. Его создание стало крупнейшим оборонным проектом страны 1970-1980-х годов при участии сотен предприятий СССР. На модификациях самолета было установлено 59 мировых рекордов, его маневренность и устойчивость подтверждены выполнением сложнейших фигур высшего пилотажа. На базе Су-27 были созданы Су-27УБ, Су-30, Су-32, Су-33. Двухместный истребитель Су-30 стал дальнейшим развитием семейства "двадцать седьмого" и относится к поколению 4+. Первый опытный полет он совершил в 1988 году, в 1990-е годы на его основе был создан экспортный вариант – Су-30МК, который запустили в серию в двух основных модификациях.С 1986 года также начал разрабатываться истребитель-бомбардировщик Су-34 поколения 4++. Он способен выполнять боевые задачи в оперативной и тактической глубине без поддержки истребителей прикрытия.В 2000-х годах был разработан Су-35 – самый молодой из "наследников" базового Су-27. Его глубокая модернизация по своим характеристикам, кроме малозаметности, соответствует истребителям пятого поколения. Сегодня он является самым современным истребителем ВКС России. Опыт, накопленный коллективом ОКБ Сухого за многие десятилетия, позволил создать также семейство спортивно-пилотажных самолетов Су-26, Су-29, Су-31. Их акробатические модели и сегодня считаются одними из лучших в мире. На этих машинах сборная команда СССР и РФ по высшему пилотажу завоевала на чемпионатах мира и Европы 330 медалей, в том числе 156 золотых. В начале 1990-х годов в бюро были развернуты работы по гражданской тематике.В 2001 году совершили первые полеты грузопассажирский самолет Су-80ГП и сельскохозяйственный Су-38Л. В последние годы ОКБ Сухого часто привлекается к работам в интересах дочернего предприятия – "Гражданские самолеты Сухого". Одной из них стала помощь в разработке самолета Superjet SSJ-100. С 2006 года ОКБ Сухого входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации.В период с 2011 по 2020 год бюро провело комплексное техническое перевооружение, целью которого стал переход на новый уровень проектирования и испытаний авиационной техники за счет разработки прорывных технологий авиационных комплексов с конкурентным превосходством над зарубежными аналогами на 30-50%. В июне 2022 года ПАО "ОАК" объявила об объединении с предприятиями "Сухой" и "МиГ". Реорганизация завершила один из важных этапов корпоративной трансформации ОАК, которая подразумевает в том числе переход от трехуровневой к двухуровневой структуре управления. Всего за свою историю предприятие разработало более 150 проектов самолетов различного назначения и серийно произвело более десяти тысяч единиц авиатехники, две тысячи из них были поставлены в 30 стран мира. На самолетах Су установлено более 50 мировых рекордов. В настоящее время компания "Сухой" обеспечивает выполнение полного цикла работ в авиастроении – от проектирования до обслуживания – и реализует программы по производству самолетов военного назначения: Су-27СМЗ, Су-30МК2, Су-33, Су-34, Су-35. Одна из последних разработок ОКБ Сухого – новейший истребитель пятого поколения Су-57 (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации, Т-50), сочетающий функции ударного самолета и истребителя. Одной из значимых особенностей является его малозаметность.В 2019 году началось серийное производство Су-57. ПАО "Компания "Сухой" включает корпоративный центр, конструкторское бюро с отделениями в Москве, Жуковском, Ахтубинске, Таганроге, Новосибирске, Комсомольске-на-Амуре и Иркутске и серийные самолетостроительные заводы – Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина и Новосибирский авиационный завод имени В.П. Чкалова. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, окб сухого, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростех, су-27, су-24, су-30, ссср, харьков, россия, безопасность