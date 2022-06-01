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ОАК, "Сухой" и "МиГ" объединили в одну компанию - РИА Новости, 01.06.2022
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ОАК, "Сухой" и "МиГ" объединили в одну компанию
ОАК, "Сухой" и "МиГ" объединили в одну компанию - РИА Новости, 01.06.2022
ОАК, "Сухой" и "МиГ" объединили в одну компанию
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) объявила об объединении с предприятиями "Сухой" и "МиГ". РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T13:03
2022-06-01T15:12
общество
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
миг (корпорация)
сухой (холдинговая компания)
сергей чемезов
ростех
авиастар-сп
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) объявила об объединении с предприятиями "Сухой" и "МиГ"."Компания "Сухой" и корпорация "МиГ" объединились с ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (входит в "Ростех"). Соответствующие записи 1 июня внесены в Единый государственный реестр юридических лиц", — говорится в пресс-релизе ОАК.Как отметил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, реорганизация завершает один из важных этапов корпоративной трансформации ОАК, которая подразумевает в том числе переход от трехуровневой к двухуровневой структуре управления."При этом сильные и известные во всем мире бренды "Сухой" и "МиГ" сохранятся в производимых самолетах, авторитетные конструкторские школы продолжат развиваться", — подчеркнул он.Чемезов добавил, что ОАК будет непосредственно управлять производством и КБ, реализующими авиационные программы и разрабатывающими перспективную технику.Объединение одобрено советом директоров ОАК в ноябре 2021 года, а в январе оно поддержано акционерами трех компаний. Ранее управление ими уже было централизовано.Централизация руководства идет и по другим направлениям деятельности ОАК. Так, в ноябре 2021-го было завершено присоединение к ПАО "Ил" воронежского авиазавода ВАСО, ульяновского предприятия "Авиастар-СП" и подмосковного ЭМЗ имени Мясищева.
https://ria.ru/20220408/superjet-1782458548.html
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общество, объединенная авиастроительная корпорация (оак), миг (корпорация), сухой (холдинговая компания), сергей чемезов, ростех, авиастар-сп
13:03 01.06.2022 (обновлено: 15:12 01.06.2022)
 
ОАК, "Сухой" и "МиГ" объединили в одну компанию

Объединенную авиастроительную корпорацию, "Сухой" и "МиГ" объединили в одну компанию

© ОАКСу-57
Су-57
© ОАК
Су-57. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) объявила об объединении с предприятиями "Сухой" и "МиГ".
"Компания "Сухой" и корпорация "МиГ" объединились с ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (входит в "Ростех"). Соответствующие записи 1 июня внесены в Единый государственный реестр юридических лиц", — говорится в пресс-релизе ОАК.
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Как отметил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, реорганизация завершает один из важных этапов корпоративной трансформации ОАК, которая подразумевает в том числе переход от трехуровневой к двухуровневой структуре управления.
"При этом сильные и известные во всем мире бренды "Сухой" и "МиГ" сохранятся в производимых самолетах, авторитетные конструкторские школы продолжат развиваться", — подчеркнул он.
Чемезов добавил, что ОАК будет непосредственно управлять производством и КБ, реализующими авиационные программы и разрабатывающими перспективную технику.
Объединение одобрено советом директоров ОАК в ноябре 2021 года, а в январе оно поддержано акционерами трех компаний. Ранее управление ими уже было централизовано.
Централизация руководства идет и по другим направлениям деятельности ОАК. Так, в ноябре 2021-го было завершено присоединение к ПАО "Ил" воронежского авиазавода ВАСО, ульяновского предприятия "Авиастар-СП" и подмосковного ЭМЗ имени Мясищева.
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ОбществоОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)МиГ (корпорация)Сухой (холдинговая компания)Сергей ЧемезовРостехАвиастар-СП
 
 
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