https://ria.ru/20220601/obedinenie-1792322370.html

ОАК, "Сухой" и "МиГ" объединили в одну компанию

ОАК, "Сухой" и "МиГ" объединили в одну компанию - РИА Новости, 01.06.2022

ОАК, "Сухой" и "МиГ" объединили в одну компанию

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) объявила об объединении с предприятиями "Сухой" и "МиГ". РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T13:03

2022-06-01T13:03

2022-06-01T15:12

общество

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

миг (корпорация)

сухой (холдинговая компания)

сергей чемезов

ростех

авиастар-сп

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) объявила об объединении с предприятиями "Сухой" и "МиГ"."Компания "Сухой" и корпорация "МиГ" объединились с ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (входит в "Ростех"). Соответствующие записи 1 июня внесены в Единый государственный реестр юридических лиц", — говорится в пресс-релизе ОАК.Как отметил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, реорганизация завершает один из важных этапов корпоративной трансформации ОАК, которая подразумевает в том числе переход от трехуровневой к двухуровневой структуре управления."При этом сильные и известные во всем мире бренды "Сухой" и "МиГ" сохранятся в производимых самолетах, авторитетные конструкторские школы продолжат развиваться", — подчеркнул он.Чемезов добавил, что ОАК будет непосредственно управлять производством и КБ, реализующими авиационные программы и разрабатывающими перспективную технику.Объединение одобрено советом директоров ОАК в ноябре 2021 года, а в январе оно поддержано акционерами трех компаний. Ранее управление ими уже было централизовано.Централизация руководства идет и по другим направлениям деятельности ОАК. Так, в ноябре 2021-го было завершено присоединение к ПАО "Ил" воронежского авиазавода ВАСО, ульяновского предприятия "Авиастар-СП" и подмосковного ЭМЗ имени Мясищева.

https://ria.ru/20220408/superjet-1782458548.html

https://ria.ru/20211130/samolet-1761467373.html

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2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, объединенная авиастроительная корпорация (оак), миг (корпорация), сухой (холдинговая компания), сергей чемезов, ростех, авиастар-сп