https://ria.ru/20240729/mladenets-1962782396.html
Омбудсмен рассказала о младенце, которого дважды пытались похитить в Москве
Омбудсмен рассказала о младенце, которого дважды пытались похитить в Москве - РИА Новости, 29.07.2024
Омбудсмен рассказала о младенце, которого дважды пытались похитить в Москве
Младенец, которого дважды пытались похитить в Москве 24 июля, остается в больнице, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T19:03
2024-07-29T19:03
2024-07-29T23:53
происшествия
здоровье - общество
москва
ольга ярославская
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия – радио sputnik
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Младенец, которого дважды пытались похитить в Москве 24 июля, остается в больнице, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.В столичном СК сообщали, что 24 июля мужчина у дома в Ферганском проезде в Москве напал на незнакомую женщину, выхватил у нее из рук ребенка 2024 года рождения и попытался сбежать, но за ним погнался очевидец, и подозреваемый бросил младенца на землю, причинив ему травмы."Ребенок находится в больнице, я знаю, где он находится, ничего там страшного с ребенком нет. Все под контролем, пока у докторов", — заявила Ярославская.Она отметила, что ребенок чувствует себя хорошо.Ранее в главке МВД сообщали, что мужчина, вырвавший младенца из рук матери в Москве, перед этим пытался украсть эту же девочку из коляски. Девочку вместе с мамой госпитализировали в одно из медучреждений столицы с множественными телесными повреждениями. Возбуждено уголовное дело о похищении человека. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что мужчина, вероятно, был под наркотиками.
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Мужчина выхватил младенца из рук матери и попытался сбежать
В Москве мужчина выхватил младенца из рук матери и попытался сбежать, рассказали в СК.
За похитителем погнался прохожий, после чего подозреваемый бросил ребенка на землю (тот получил травмы).
Фигурант задержан, заведено дело по статье о похищении. Мужчина, вероятно, был под действием наркотиков, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
2024-07-29T19:03
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происшествия, здоровье - общество, москва, ольга ярославская, следственный комитет россии (ск рф), происшествия – радио sputnik
Происшествия, Здоровье - Общество, Москва, Ольга Ярославская, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия – Радио Sputnik
Омбудсмен рассказала о младенце, которого дважды пытались похитить в Москве
Омбудсмен: младенец, которого пытались похитить в Москве, остается в больнице