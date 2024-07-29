https://ria.ru/20240729/minselhoz-1962606860.html

Минсельхоз может начать регулировать оборот минеральных удобрений

Минсельхоз может начать регулировать оборот минеральных удобрений - РИА Новости, 29.07.2024

Минсельхоз может начать регулировать оборот минеральных удобрений

Минсельхоз РФ может начать регулировать оборот минеральных удобрений, соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T09:10

2024-07-29T09:10

2024-07-29T09:10

экономика

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Минсельхоз РФ может начать регулировать оборот минеральных удобрений, соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "Проектом постановления предлагается внести в Положение ‎о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. № 450, изменение, предусматривающее закрепление за Минсельхозом России функций по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере оборота минеральных удобрений, за исключением их производства", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления. Сейчас эти функции закреплены за Минпромторгом РФ. Согласно пояснительной записке к документу, для этих целей будут усилены отдельные структурные подразделения Минсельхоза, такие как департамент растениеводства, механизации, химизации и защиты растений. В пояснительных материалах перечислены результаты, достижению которых будет способствовать усиление центрального аппарата министерства. Это повышение доступности минеральных удобрений ‎для сельскохозяйственных товаропроизводителей, обеспечение внесения минеральных удобрений в соответствии ‎с оптимальными агротехнологическими в субъектах РФ, наращивание объемов экспорта минеральных удобрений и открытие новых рынков в условиях санкционных ограничений со стороны отдельных государств, осуществляющих в отношении России недружественные действия. Кроме того, мера будет способствовать развитию внутренней торговли минеральными удобрениями, налаживанию прямого взаимодействия между поставщиками и сельскохозяйственными товаропроизводителями, повышению уровня освоения объемов количественных ограничений, устанавливаемых ежегодно в отношении экспорта минеральных удобрений кабмином РФ, добавляется в пояснительной записке к проекту.

https://ria.ru/20231028/udobreniya-1905651957.html

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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)