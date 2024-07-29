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МИД Турции пообещал Нетаньяху участь Гитлера - РИА Новости, 29.07.2024
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08:58 29.07.2024 (обновлено: 10:05 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/mid-1962603145.html
МИД Турции пообещал Нетаньяху участь Гитлера
МИД Турции пообещал Нетаньяху участь Гитлера - РИА Новости, 29.07.2024
МИД Турции пообещал Нетаньяху участь Гитлера
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, ответственный за ситуацию в секторе Газа, может закончить жизнь так же, как нацистский лидер Адольф Гитлер,... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T08:58
2024-07-29T10:05
в мире
израиль
турция
анкара (провинция)
биньямин нетаньяху
адольф гитлер
реджеп тайип эрдоган
хамас
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СТАМБУЛ, 29 июл — РИА Новости. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, ответственный за ситуацию в секторе Газа, может закончить жизнь так же, как нацистский лидер Адольф Гитлер, заявил МИД Турции в соцсети X. "Конец геноцидального Нетаньяху будет таким же, как у геноцидального Гитлера. Те, кто пытаются уничтожить палестинцев, ответят за свои деяния так же, как и устроившие геноцид нацисты. Человечество будет на стороне палестинцев, вы не уничтожите их", — говорится в посте.Глава турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан, со своей стороны, прокомментировал в X заявление президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Турция может войти в Израиль, как в Ливию и Карабах. По словам Фидана, Эрдоган стал "голосом совести человечества". "Международные сионистские круги, в первую очередь Израиль, пытающиеся заглушить этот голос, в большой панике. История всех, кто устраивал геноцид, и тех, кто их поддерживал, завершилась одинаково", — написал министр. Глава израильского МИД Исраэль Кац, в свою очередь, заявил, что Эрдоган следует по пути Саддама Хусейна и угрожает атаковать Израиль, но ему следует помнить, чем все закончилось в Ираке. После этого посты с осуждением Израиля и конкретно слов Каца опубликовали как минимум шесть турецких министров. Эрдоган не раз резко отзывался об Израиле, называя действия ЦАХАЛ в секторе Газа резней и обвиняя Тель-Авив в том, что он обращается с палестинским анклавом как с "тюрьмой под открытым небом". Он также сравнивал Нетаньяху с Гитлером и говорил, что израильское руководство не сможет избежать ответственности за свои преступления.Палестино-израильский конфликтИзраиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским. Тогда погибло около 1,2 тысячи человек, включая 20 россиян, ХАМАС захватил более 200 заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала в секторе Газа операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам. Тель-Авив также объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным Министерства здравоохранения Газы, за все время погибли почти 40 тысяч человек, пострадали более 90 тысяч.Российский МИД не раз призывал стороны конфликта прекратить боевые действия. В Москве убеждены, что урегулирование возможно только на основе утвержденной Совбезом ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240729/erdogan-1962579795.html
https://ria.ru/20240309/izrail-1932016666.html
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в мире, израиль, турция, анкара (провинция), биньямин нетаньяху, адольф гитлер, реджеп тайип эрдоган, хамас, конгресс сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Турция, Анкара (провинция), Биньямин Нетаньяху, Адольф Гитлер, Реджеп Тайип Эрдоган, ХАМАС, Конгресс США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
МИД Турции пообещал Нетаньяху участь Гитлера

МИД Турции: жизнь Нетаньяху закончится так же, как жизнь Гитлера

© AP Photo / Julia NikhinsonПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© AP Photo / Julia Nikhinson
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 29 июл — РИА Новости. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, ответственный за ситуацию в секторе Газа, может закончить жизнь так же, как нацистский лидер Адольф Гитлер, заявил МИД Турции в соцсети X.
"Конец геноцидального Нетаньяху будет таким же, как у геноцидального Гитлера. Те, кто пытаются уничтожить палестинцев, ответят за свои деяния так же, как и устроившие геноцид нацисты. Человечество будет на стороне палестинцев, вы не уничтожите их", — говорится в посте.
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Глава МИД Израиля сравнил Эрдогана с Саддамом Хусейном
Вчера, 00:52
Глава турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан, со своей стороны, прокомментировал в X заявление президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Турция может войти в Израиль, как в Ливию и Карабах. По словам Фидана, Эрдоган стал "голосом совести человечества".
"Международные сионистские круги, в первую очередь Израиль, пытающиеся заглушить этот голос, в большой панике. История всех, кто устраивал геноцид, и тех, кто их поддерживал, завершилась одинаково", — написал министр.
Глава израильского МИД Исраэль Кац, в свою очередь, заявил, что Эрдоган следует по пути Саддама Хусейна и угрожает атаковать Израиль, но ему следует помнить, чем все закончилось в Ираке. После этого посты с осуждением Израиля и конкретно слов Каца опубликовали как минимум шесть турецких министров.
Эрдоган не раз резко отзывался об Израиле, называя действия ЦАХАЛ в секторе Газа резней и обвиняя Тель-Авив в том, что он обращается с палестинским анклавом как с "тюрьмой под открытым небом". Он также сравнивал Нетаньяху с Гитлером и говорил, что израильское руководство не сможет избежать ответственности за свои преступления.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
Эрдоган сравнил правительство Израиля с нацистами
9 марта, 13:33

Палестино-израильский конфликт

Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским. Тогда погибло около 1,2 тысячи человек, включая 20 россиян, ХАМАС захватил более 200 заложников.
В ответ Армия обороны Израиля начала в секторе Газа операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам. Тель-Авив также объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным Министерства здравоохранения Газы, за все время погибли почти 40 тысяч человек, пострадали более 90 тысяч.
Российский МИД не раз призывал стороны конфликта прекратить боевые действия. В Москве убеждены, что урегулирование возможно только на основе утвержденной Совбезом ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Нетаньяху ответил Эрдогану на критику в свой адрес
27 декабря 2023, 18:23
 
В миреИзраильТурцияАнкара (провинция)Биньямин НетаньяхуАдольф ГитлерРеджеп Тайип ЭрдоганХАМАСКонгресс СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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