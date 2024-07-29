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В Кремле рассказали о проблемах двусторонних отношений с Японией - РИА Новости, 29.07.2024
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13:13 29.07.2024 (обновлено: 13:14 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/kreml-1962668422.html
В Кремле рассказали о проблемах двусторонних отношений с Японией
В Кремле рассказали о проблемах двусторонних отношений с Японией - РИА Новости, 29.07.2024
В Кремле рассказали о проблемах двусторонних отношений с Японией
Руководство Японии солидарно с недружественными для России действиями Запада, это сказывается на двусторонних отношениях, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T13:13
2024-07-29T13:14
россия
япония
мунэо судзуки
дмитрий песков
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Руководство Японии солидарно с недружественными для России действиями Запада, это сказывается на двусторонних отношениях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Здесь в данном случае понятно, что сейчас в Токио преобладают деятели, которые не являются сторонниками развития двусторонних отношений, к сожалению, нынешнее руководство Японии полностью солидаризировалось с недружественными для России действиями коллективного Запада, и это не может не наносить вред нашим двусторонним отношениям", - сказал Песков журналистам. Депутат верхней палаты Мунэо Судзуки в воскресенье направился с визитом в Москву. Он пробудет в РФ до 31 июля, в ходе визита запланированы встречи депутата с представителями МИД России и Росрыболовства. Судзуки – влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал ныне покойного премьер-министра Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались интенсивно. Осенью прошлого года в Японии разгорелся скандал вокруг его визита в Россию, так как он был крайне негативно воспринят официальными лицами в Японии . В результате скандала Судзуки был вынужден выйти из Партии обновления Японии, в которой тогда состоял.
https://ria.ru/20240729/sudzuki-1962664982.html
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япония
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россия, япония, мунэо судзуки, дмитрий песков, дмитрий песков (спецпредставитель президента)
Россия, Япония, Мунэо Судзуки, Дмитрий Песков, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента)
В Кремле рассказали о проблемах двусторонних отношений с Японией

Песков: Япония в целом солидарна с недружественными действиями Запада

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Руководство Японии солидарно с недружественными для России действиями Запада, это сказывается на двусторонних отношениях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Здесь в данном случае понятно, что сейчас в Токио преобладают деятели, которые не являются сторонниками развития двусторонних отношений, к сожалению, нынешнее руководство Японии полностью солидаризировалось с недружественными для России действиями коллективного Запада, и это не может не наносить вред нашим двусторонним отношениям", - сказал Песков журналистам.
Депутат верхней палаты Мунэо Судзуки в воскресенье направился с визитом в Москву. Он пробудет в РФ до 31 июля, в ходе визита запланированы встречи депутата с представителями МИД России и Росрыболовства.
Судзуки – влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал ныне покойного премьер-министра Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались интенсивно. Осенью прошлого года в Японии разгорелся скандал вокруг его визита в Россию, так как он был крайне негативно воспринят официальными лицами в Японии . В результате скандала Судзуки был вынужден выйти из Партии обновления Японии, в которой тогда состоял.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
В Кремле ответили на вопрос о контактах с японским депутатом Судзуки
Вчера, 12:59
 
РоссияЯпонияМунэо СудзукиДмитрий ПесковДмитрий Песков (спецпредставитель президента)
 
 
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