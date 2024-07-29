https://ria.ru/20240729/konflikt-1962629184.html

Эксперт дал прогноз о вероятности конфликта между Турцией и Израилем

Эксперт дал прогноз о вероятности конфликта между Турцией и Израилем - РИА Новости, 29.07.2024

Эксперт дал прогноз о вероятности конфликта между Турцией и Израилем

Реальное столкновение Турции, члена НАТО, и Израиля, ближайшего союзника США на Ближнем Востоке, это что-то "из разряда фантастики", заявил РИА Новости эксперт... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T11:03

2024-07-29T11:03

2024-07-29T11:05

в мире

израиль

ближний восток

турция

реджеп тайип эрдоган

саддам хусейн

исраэль кац

хамас

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Реальное столкновение Турции, члена НАТО, и Израиля, ближайшего союзника США на Ближнем Востоке, это что-то "из разряда фантастики", заявил РИА Новости эксперт РСМД, специалист по ближневосточной тематике Алексей Хлебников. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Анкара может "войти" в Израиль так же, как когда-то в Ливию и Карабах. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в ответ заявил, что Эрдоган следует по пути Саддама Хусейна и угрожает атаковать Израиль, но ему следует помнить о судьбе Хусейна. "На Ближнем Востоке воспринимать такую риторику за чистую монету не стоит. Это продолжение раскручивания спирали эскалации, которая ни к чему не приведет, и она не выгодна никому, кроме Израиля", - сказал Хлебников. При этом, подчеркнул эксперт, Анкара уже давно является крупным региональным игроком на Ближнем Востоке, и давно отличается жесткой риторикой в отношении Тель-Авива. "Поэтому продолжение такой риторики не удивительно. Другой вопрос, что конфликт члена НАТО с ближайшим союзником США на Ближнем Востоке - это что-то из разряда фантастики", - заключил Хлебников. Председатель оппозиционной партии Gelecek ("Будущее"), экс-премьер Турции Ахмет Давутоглу в пятницу призвал организовать выступление лидера политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании или другого представителя палестинцев на фоне выступления Нетаньяху в конгрессе США. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 39 тысяч, пострадали более 89,8 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240706/turtsiya-1957840658.html

https://ria.ru/20240729/mid-1962603145.html

https://ria.ru/20240729/konflikt-1915630213.html

израиль

ближний восток

турция

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в мире, израиль, ближний восток, турция, реджеп тайип эрдоган, саддам хусейн, исраэль кац, хамас, нато