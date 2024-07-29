https://ria.ru/20240729/gorlovka-1962602960.html

В Горловке при атаке беспилотника на трамвай пострадала женщина

В Горловке при атаке беспилотника на трамвай пострадала женщина - РИА Новости, 29.07.2024

В Горловке при атаке беспилотника на трамвай пострадала женщина

Вагоновожатая пострадала из-за атаки украинского беспилотника на трамвай в центре Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T08:54

2024-07-29T08:54

2024-07-29T08:54

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

происшествия

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ДОНЕЦК, 29 июл – РИА Новости. Вагоновожатая пострадала из-за атаки украинского беспилотника на трамвай в центре Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Ранена вагоновожатый трамвайного вагона вследствие удара беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины в центре Горловки", - написал он. Ранее Приходько сообщил, что украинские войска в понедельник утром нанесли удар по трамваю в центре Горловке при помощи беспилотника-камикадзе. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия