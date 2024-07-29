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В Горловке при атаке беспилотника на трамвай пострадала женщина
В Горловке при атаке беспилотника на трамвай пострадала женщина - РИА Новости, 29.07.2024
В Горловке при атаке беспилотника на трамвай пострадала женщина
Вагоновожатая пострадала из-за атаки украинского беспилотника на трамвай в центре Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T08:54
2024-07-29T08:54
2024-07-29T08:54
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 29 июл – РИА Новости. Вагоновожатая пострадала из-за атаки украинского беспилотника на трамвай в центре Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Ранена вагоновожатый трамвайного вагона вследствие удара беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины в центре Горловки", - написал он. Ранее Приходько сообщил, что украинские войска в понедельник утром нанесли удар по трамваю в центре Горловке при помощи беспилотника-камикадзе. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия
В Горловке при атаке беспилотника на трамвай пострадала женщина
Мэр Горловки Приходько: при атаке БПЛА на трамвай пострадала вагоновожатая