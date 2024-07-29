https://ria.ru/20240729/germaniya-1962701026.html

В ФРГ утверждают, что приняли к сведению слова Путина о размещении ракет

В ФРГ утверждают, что приняли к сведению слова Путина о размещении ракет - РИА Новости, 29.07.2024

В ФРГ утверждают, что приняли к сведению слова Путина о размещении ракет

Немецкое правительство приняло к сведению слова президента России Владимира Путина о моратории на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, но... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T14:30

2024-07-29T14:30

2024-07-29T18:29

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БЕРЛИН, 29 июл — РИА Новости. Немецкое правительство приняло к сведению слова президента России Владимира Путина о моратории на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, но Берлин настаивает на размещении этих вооружений в Германии, заявила официальный представитель кабинета министров страны Кристиане Хоффманн. В воскресенье Путин во время Главного военно-морского парада в День ВМФ в Петербурге заявил, что в случае размещения американских вооружений в Германии Россия будет считать себя свободной от моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности. "Мы принимаем это к сведению. Мы очень подробно объяснили, почему необходимо разместить это оружие", — заявила Хоффманн журналистам, утверждая, что "именно потому, что Россия изменила стратегический баланс в Европе, а также угрожает Европе и Германии крылатыми ракетами". "Мы должны построить сдерживание", — добавила Хоффманн. По ее словам, Берлин был бы заинтересован в возобновлении контроля над вооружениями, если для этого появятся основания. Представитель МИД Германии Себастиан Фишер заявил, в свою очередь, что Германия "не даст себя запугать". В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в его нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля 2019-го президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. В августе того же года договор прекратил свое действие. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. При этом в Москве отмечали, что у России есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами, а обвинения в адрес Москвы в нарушении ДРСМД голословны. После того как ДРСМД прекратил действие, президент России предложил ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах РСМД. Свое предложение он направил в основные страны Европы и Азии и в различные международные организации. В январе 2024 года глава российского МИД Сергей Лавров заявил о том, что Россия еще в декабре 2023-го передала США свои оценки предложений Вашингтона по стратегической стабильности и предупредила, что они безальтернативны. Глава МИД России добавил, что для возобновления диалога по стратегической безопасности "понадобится устранить критически значимые противоречия в области безопасности, которые несет экспансия НАТО на восток". В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20240728/rakety-1962494736.html

https://ria.ru/20240728/putin-1962493771.html

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россия, германия, владимир путин, нато, министерство обороны сша, в мире