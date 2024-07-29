Глава МИД Израиля сравнил Эрдогана с Саддамом Хусейном
Глава МИД Израиля Кац сравнил президента Турции Эрдогана с Саддамом Хусейном
© AP Photo / Sebastian Scheiner, PoolМинистр иностранных дел Израиля Исраэль Кац
© AP Photo / Sebastian Scheiner, Pool
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац отреагировал на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности "войти" в Израиль в случае необходимости, сравнив его с казненным иракским лидером Саддамом Хусейном, пишет издание Times of Israel со ссылкой на публикацию Каца в соцсети X.
Ранее Эрдоган заявил, что Анкара может "войти" в Израиль так же, как когда-то в Ливию и Карабах.
"Эрдоган следует по пути Саддама Хусейна и угрожает атаковать Израиль. Ему следует вспомнить, что там (в Ираке — Прим. ред.) произошло и чем все это кончилось", — приводит издание слова Каца.
Двадцатого марта 2003 года под предлогом борьбы с терроризмом и поиска оружия массового поражения силы возглавляемой США международной коалиции начали массированные бомбардировки иракских городов. В результате был свергнут президент страны Саддам Хусейн, следов запрещенного международной конвенцией оружия массового поражения обнаружить так и не удалось.
Правительство Саддама Хусейна пало 17 апреля 2003 года, сам иракский лидер вынужден был скрываться. В декабре 2003 года Хусейн был обнаружен американскими военными недалеко от родного города Тикрит в подземном укрытии, а 30 июня 2004-го вместе с 11 членами баасистского режима был передан иракским властям. Высший иракский трибунал 5 ноября 2005 года признал экс-лидера Ирака виновным в преступлениях против иракского народа, и 30 декабря 2006 года он был казнен.