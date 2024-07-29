https://ria.ru/20240729/erdogan-1962579795.html

Глава МИД Израиля сравнил Эрдогана с Саддамом Хусейном

Глава МИД Израиля сравнил Эрдогана с Саддамом Хусейном - РИА Новости, 29.07.2024

Глава МИД Израиля сравнил Эрдогана с Саддамом Хусейном

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац отреагировал на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности "войти" в Израиль в случае... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T00:52

2024-07-29T00:52

2024-07-29T04:53

в мире

израиль

ирак

турция

саддам хусейн

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реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац отреагировал на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности "войти" в Израиль в случае необходимости, сравнив его с казненным иракским лидером Саддамом Хусейном, пишет издание Times of Israel со ссылкой на публикацию Каца в соцсети X. Ранее Эрдоган заявил, что Анкара может "войти" в Израиль так же, как когда-то в Ливию и Карабах. "Эрдоган следует по пути Саддама Хусейна и угрожает атаковать Израиль. Ему следует вспомнить, что там (в Ираке — Прим. ред.) произошло и чем все это кончилось", — приводит издание слова Каца. Двадцатого марта 2003 года под предлогом борьбы с терроризмом и поиска оружия массового поражения силы возглавляемой США международной коалиции начали массированные бомбардировки иракских городов. В результате был свергнут президент страны Саддам Хусейн, следов запрещенного международной конвенцией оружия массового поражения обнаружить так и не удалось. Правительство Саддама Хусейна пало 17 апреля 2003 года, сам иракский лидер вынужден был скрываться. В декабре 2003 года Хусейн был обнаружен американскими военными недалеко от родного города Тикрит в подземном укрытии, а 30 июня 2004-го вместе с 11 членами баасистского режима был передан иракским властям. Высший иракский трибунал 5 ноября 2005 года признал экс-лидера Ирака виновным в преступлениях против иракского народа, и 30 декабря 2006 года он был казнен.

https://ria.ru/20240729/livan-1962576818.html

https://ria.ru/20240728/izrail-1962476268.html

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в мире, израиль, ирак, турция, саддам хусейн, исраэль кац, реджеп тайип эрдоган