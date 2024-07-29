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В британском аналитическом центре призвали Киев задуматься о переговорах - РИА Новости, 29.07.2024
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17:22 29.07.2024 (обновлено: 17:33 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/ekspert-1962755191.html
В британском аналитическом центре призвали Киев задуматься о переговорах
В британском аналитическом центре призвали Киев задуматься о переговорах - РИА Новости, 29.07.2024
В британском аналитическом центре призвали Киев задуматься о переговорах
Украине пора подумать над проведением мирных переговоров с Россией, цена продолжения конфликта высока для Киева, считает основатель британского аналитического... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T17:22
2024-07-29T17:33
украина
россия
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Украине пора подумать над проведением мирных переговоров с Россией, цена продолжения конфликта высока для Киева, считает основатель британского аналитического центра Global Political Insights Александр Клэксон. "Затруднительная позиция Украины означает, что ей пришло время подумать о переговорах с Россией, чтобы избежать дальнейших страданий и обеспечить стабильность будущего. Альтернативой является продление конфликта, которое Украина едва ли может себе позволить и цену которого не сможет заплатить", - пишет эксперт в статье для издания South China Morning Post. В качестве доводов в пользу своей позиции Клэксон приводит недостаток у Киева воздушной обороны, боеприпасов и человеческих ресурсов для продолжения боевых действий. По мнению Клэксона, Украине придется признать потерю территорий, что станет для Киева "большой ценой". При этом он подчеркивает, что Украина заплатит более "высокую цену", если боевые действия продолжатся. "Переговоры будут болезненными и потребуют от Украины значительных уступок", - отмечает эксперт. Эксперт также считает, что Украине стоит организовать переговоры, пока у нее "еще остается определенное влияние" на их ход. Россия ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам с Украиной. При этом ранее Киев на законодательном уровне ввел запрет на них и игнорировал заявления Москвы о готовности вести диалог. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
https://ria.ru/20240419/peregovory-1941076877.html
https://ria.ru/20240729/ukraina-1962691148.html
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украина, россия
Украина, Россия
В британском аналитическом центре призвали Киев задуматься о переговорах

Эксперт Клэксон: Украине пора подумать о переговорах с Россией

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Украине пора подумать над проведением мирных переговоров с Россией, цена продолжения конфликта высока для Киева, считает основатель британского аналитического центра Global Political Insights Александр Клэксон.
«
"Затруднительная позиция Украины означает, что ей пришло время подумать о переговорах с Россией, чтобы избежать дальнейших страданий и обеспечить стабильность будущего. Альтернативой является продление конфликта, которое Украина едва ли может себе позволить и цену которого не сможет заплатить", - пишет эксперт в статье для издания South China Morning Post.
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В качестве доводов в пользу своей позиции Клэксон приводит недостаток у Киева воздушной обороны, боеприпасов и человеческих ресурсов для продолжения боевых действий.
По мнению Клэксона, Украине придется признать потерю территорий, что станет для Киева "большой ценой". При этом он подчеркивает, что Украина заплатит более "высокую цену", если боевые действия продолжатся.
«
"Переговоры будут болезненными и потребуют от Украины значительных уступок", - отмечает эксперт.
Эксперт также считает, что Украине стоит организовать переговоры, пока у нее "еще остается определенное влияние" на их ход.
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В июне президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
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