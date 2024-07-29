https://ria.ru/20240729/durov-1962812277.html

Дуров сообщил, что у него более ста биологических детей

Дуров сообщил, что у него более ста биологических детей - РИА Новости, 29.07.2024

Дуров сообщил, что у него более ста биологических детей

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что у него более 100 биологических детей в 12 странах, которые появились на свет благодаря донорству... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T23:38

2024-07-29T23:38

2024-07-29T23:39

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что у него более 100 биологических детей в 12 странах, которые появились на свет благодаря донорству спермы. Предприниматель рассказал, что 15 лет назад один из его друзей попросил его сдать сперму в клинике, поскольку они с супругой не могли иметь детей. Руководитель медучреждения предложил Дурову сдать больше спермы, чтобы анонимно помочь большему числу пар, поскольку "высококачественного донорского материала" не хватает. "Мне только что сказали, что у меня более 100 биологических детей... Моя прошлая донорская активность помогла более чем 100 парам в 12 странах завести детей. Более того, спустя много лет после того, как я перестал быть донором, по меньшей мере в одной клинике ЭКО моя замороженная сперма все еще доступна для анонимного использования семьями, которые хотят завести детей", - написал Дуров в своем Telegram-канале. Он также сообщил, что планирует открыть свой ДНК-код, чтобы его биологическим детям проще было находить друг друга. Предприниматель добавил, что хочет помочь дестигматизировать понятие донорства спермы и побудить большее число здоровых мужчин к сдаче своего донорского материала.

https://ria.ru/20240417/durov-1940494014.html

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павел дуров, telegram, в мире