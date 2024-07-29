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Дуров сообщил, что у него более ста биологических детей - РИА Новости, 29.07.2024
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23:38 29.07.2024 (обновлено: 23:39 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/durov-1962812277.html
Дуров сообщил, что у него более ста биологических детей
Дуров сообщил, что у него более ста биологических детей - РИА Новости, 29.07.2024
Дуров сообщил, что у него более ста биологических детей
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что у него более 100 биологических детей в 12 странах, которые появились на свет благодаря донорству... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T23:38
2024-07-29T23:39
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что у него более 100 биологических детей в 12 странах, которые появились на свет благодаря донорству спермы. Предприниматель рассказал, что 15 лет назад один из его друзей попросил его сдать сперму в клинике, поскольку они с супругой не могли иметь детей. Руководитель медучреждения предложил Дурову сдать больше спермы, чтобы анонимно помочь большему числу пар, поскольку "высококачественного донорского материала" не хватает. "Мне только что сказали, что у меня более 100 биологических детей... Моя прошлая донорская активность помогла более чем 100 парам в 12 странах завести детей. Более того, спустя много лет после того, как я перестал быть донором, по меньшей мере в одной клинике ЭКО моя замороженная сперма все еще доступна для анонимного использования семьями, которые хотят завести детей", - написал Дуров в своем Telegram-канале. Он также сообщил, что планирует открыть свой ДНК-код, чтобы его биологическим детям проще было находить друг друга. Предприниматель добавил, что хочет помочь дестигматизировать понятие донорства спермы и побудить большее число здоровых мужчин к сдаче своего донорского материала.
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павел дуров, telegram, в мире
Павел Дуров, Telegram, В мире
Дуров сообщил, что у него более ста биологических детей

Основатель Telegram Дуров сообщил, что у него более 100 биологических детей

CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel DurovСоздатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel Durov
Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что у него более 100 биологических детей в 12 странах, которые появились на свет благодаря донорству спермы.
Предприниматель рассказал, что 15 лет назад один из его друзей попросил его сдать сперму в клинике, поскольку они с супругой не могли иметь детей. Руководитель медучреждения предложил Дурову сдать больше спермы, чтобы анонимно помочь большему числу пар, поскольку "высококачественного донорского материала" не хватает.
«
"Мне только что сказали, что у меня более 100 биологических детей... Моя прошлая донорская активность помогла более чем 100 парам в 12 странах завести детей. Более того, спустя много лет после того, как я перестал быть донором, по меньшей мере в одной клинике ЭКО моя замороженная сперма все еще доступна для анонимного использования семьями, которые хотят завести детей", - написал Дуров в своем Telegram-канале.
Он также сообщил, что планирует открыть свой ДНК-код, чтобы его биологическим детям проще было находить друг друга. Предприниматель добавил, что хочет помочь дестигматизировать понятие донорства спермы и побудить большее число здоровых мужчин к сдаче своего донорского материала.
Сооснователь соцсети ВКонтакте, создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
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