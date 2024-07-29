https://ria.ru/20240729/bespilotnik-1962605672.html

В Ленинградской области сообщили об уничтожении беспилотников

В Ленинградской области сообщили об уничтожении беспилотников - РИА Новости, 29.07.2024

В Ленинградской области сообщили об уничтожении беспилотников

Жертв и разрушений после атаки беспилотников в Ленинградской области нет, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T09:05

2024-07-29T09:05

2024-07-29T09:05

специальная военная операция на украине

безопасность

ленинградская область

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0d/1588996708_0:280:3142:2047_1920x0_80_0_0_094330eecdf0515dd360f58e063e8fd5.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Жертв и разрушений после атаки беспилотников в Ленинградской области нет, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. "Сегодня ночью над Ленинградской областью уничтожены БПЛА. Жертв и разрушений нет. Оборудованные совместно с военными рубежи обороны обеспечили раннее обнаружение летательных аппаратов и четкую работу средств ПВО. Обратился к командованию 6-ой армии ПВО с предложением о поощрении отличившихся военнослужащих", - написал Дрозденко.Ранее Минобороны России сообщало, что в течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 БПЛА самолетного типа над Курской, девять - над Белгородской, три - над Воронежской, пять - над Брянской и три над Ленинградской областями.

https://ria.ru/20240727/germaniya-1962176008.html

ленинградская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, ленинградская область, россия, вооруженные силы украины