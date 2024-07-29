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В Ленинградской области сообщили об уничтожении беспилотников - РИА Новости, 29.07.2024
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09:05 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/bespilotnik-1962605672.html
В Ленинградской области сообщили об уничтожении беспилотников
В Ленинградской области сообщили об уничтожении беспилотников - РИА Новости, 29.07.2024
В Ленинградской области сообщили об уничтожении беспилотников
Жертв и разрушений после атаки беспилотников в Ленинградской области нет, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T09:05
2024-07-29T09:05
специальная военная операция на украине
безопасность
ленинградская область
россия
вооруженные силы украины
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Жертв и разрушений после атаки беспилотников в Ленинградской области нет, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. "Сегодня ночью над Ленинградской областью уничтожены БПЛА. Жертв и разрушений нет. Оборудованные совместно с военными рубежи обороны обеспечили раннее обнаружение летательных аппаратов и четкую работу средств ПВО. Обратился к командованию 6-ой армии ПВО с предложением о поощрении отличившихся военнослужащих", - написал Дрозденко.Ранее Минобороны России сообщало, что в течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 БПЛА самолетного типа над Курской, девять - над Белгородской, три - над Воронежской, пять - над Брянской и три над Ленинградской областями.
https://ria.ru/20240727/germaniya-1962176008.html
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безопасность, ленинградская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ленинградская область, Россия, Вооруженные силы Украины
В Ленинградской области сообщили об уничтожении беспилотников

Дрозденко: жертв и разрушений после атаки беспилотников в Ленобласти нет

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Жертв и разрушений после атаки беспилотников в Ленинградской области нет, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.
«
"Сегодня ночью над Ленинградской областью уничтожены БПЛА. Жертв и разрушений нет. Оборудованные совместно с военными рубежи обороны обеспечили раннее обнаружение летательных аппаратов и четкую работу средств ПВО. Обратился к командованию 6-ой армии ПВО с предложением о поощрении отличившихся военнослужащих", - написал Дрозденко.
Ранее Минобороны России сообщало, что в течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 БПЛА самолетного типа над Курской, девять - над Белгородской, три - над Воронежской, пять - над Брянской и три над Ленинградской областями.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛенинградская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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