https://ria.ru/20240729/alfa-1962578853.html
В ФСБ рассказали о боевых традициях группы "Альфа"
В ФСБ рассказали о боевых традициях группы "Альфа" - РИА Новости, 29.07.2024
В ФСБ рассказали о боевых традициях группы "Альфа"
Опыт и боевые традиции группы "А" ("Альфа"), прославленного подразделения по борьбе с терроризмом, успешно проведшего множество уникальных боевых операций, были РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T00:35
2024-07-29T00:35
2024-07-29T00:38
россия
ссср
москва
юрий андропов
михаил головатов
александр гусев (губернатор)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Опыт и боевые традиции группы "А" ("Альфа"), прославленного подразделения по борьбе с терроризмом, успешно проведшего множество уникальных боевых операций, были и останутся неизменными, отмечает Федеральная служба безопасности России. В понедельник исполняется 50 лет со дня создания первого в отечественной истории антитеррористического подразделения – группы "А" ("Альфа") Комитета государственной безопасности СССР (в настоящее время - Управление "А" Центра специального назначения ФСБ). Создание группы "А" в соответствии с совершенно секретным приказом председателя КГБ Юрия Андропова 29 июля 1974 года стало превентивной мерой советского руководства в ответ на стремительный рост количества террористических акций во всем мире, своевременным и адекватным ответом на вызов времени, пояснил Центр общественных связей ФСБ. Первоначально подразделение насчитывало 30 человек и входило в состав Седьмого Управления КГБ при Совете министров СССР. Возглавить подразделение было доверено офицеру-пограничнику, имеющему боевой опыт, полученный в период событий на острове Даманский, Герою Советского Союза майору Виталию Бубенину. Группа комплектовалась исключительно из числа сотрудников органов госбезопасности, обладающих особыми морально-волевыми качествами, высокой физической подготовкой и умением быстро принимать решения в экстремальных ситуациях. Первым сотрудником группы "А" стал Роберт Ивон, назначенный заместителем ее начальника. Командирами группы "А" в ее истории были Виталий Бубенин (1974-1977 гг.), Роберт Ивон (1977 г.), Геннадий Зайцев (1977-1988 гг. и 1992-1995 гг.), Виктор Карпухин (1988-1991 гг.), Михаил Головатов (1991-1992 гг.), Александр Гусев (1995-1998 гг.). Основными задачами подразделения стали пресечение террористических и иных особо опасных преступных акций, таких как захваты иностранных представительств, их сотрудников, особо важных объектов, а также членов экипажей и пассажиров на объектах транспорта. Боевая летопись Первую спецоперацию по обезвреживанию вооруженного террориста, проникшего на территорию посольства США в Москве, сотрудники группы "А" провели 28 марта 1979 года. Серьезное боевое крещение подразделение получило 27 декабря 1979 года в Афганистане, когда совместно с группой "Зенит", при поддержке спецназа Министерства обороны СССР штурмом овладело резиденцией президента этой страны Хафизуллы Амина дворцом "Тадж-Бек" на окраине Кабула. Сотрудники группы "А" выполняли задачи по штурму дворца, даже получив ранения в ходе него. Советским спецназовцам удалось за 43 минуты овладеть дворцом, хотя силы оборонявшихся были в десять раз больше. Ничего подобного мировая практика не знала ни до, ни после тех событий. В 1983-87 годах личный состав группы "А" на постоянной основе участвовал в боевых действиях на территории Афганистана. В разные годы ее сотрудники принимали участие в проведении операций по обезвреживанию террористов и освобождению заложников. Наиболее значимыми из них стали: освобождение заложников, захваченных в средней школе города Сарапула в Удмуртии (18 декабря 1981 года), освобождение заложников, захваченных в авиалайнере Ту-134 в Тбилиси (18-19 ноября 1983 года), освобождение заложников, захваченных военнослужащими внутренних войск МВД в самолете Ту-134 в Уфе (20 сентября 1988 года), освобождение детей из автобуса, захваченного бандой в Орджоникидзе (ныне Владикавказ; 1 декабря 1988 года). Десятого мая 1989 года в Саратове убийцы-рецидивисты, вооруженные огнестрельным оружием, удерживали заложников, в числе которых были несколько женщин и семья с двухлетней девочкой. Группа "А" получила задание – провести операцию без применения огнестрельного оружия, обеспечить безопасность женщин и ребенка, находящихся в квартире, вплоть до самопожертвования. Преступники были задержаны, пострадавших среди заложников не было. Операция продолжалась 5-7 секунд. Группа "А" 13 августа 1990 года освободила заложников, захваченных преступниками в сухумском следственном изоляторе. Боевой путь группы "А" продолжился в новейшей истории России, 14-17 июня 1995 года состоялась операция по освобождению заложников в Буденновске. 21 сентября 1995 года - освобождение заложников в аэропорту Махачкалы. 14-12 октября 1995 года - освобождение южнокорейских туристов, захваченных террористом в автобусе на Васильевском спуске в Москве. 9-19 января 1996 года - участие в контртеррористической операции в населенном пункте Первомайское. Эффективный инструмент антитеррора В октябре 1998 года по инициативе Владимира Путина, занимавшего тогда должность директора Федеральной службы безопасности РФ, был создан Центр специального назначения (ЦСН) ФСБ, в который вошли Управление "А", Управление "В" и в последующем, с 1999 года, Служба специальных операций. Решение о создании Центра было обусловлено нарастающей угрозой терроризма и экстремизма в России. Как отмечают специалисты, объединение в единую, мощную структуру позволило значительно повысить эффективность применения подразделений. Управление "А" совместно с другими структурными подразделениями ЦСН приняло участие в проведении не имеющих аналогов в мировой практике специальных операций по освобождению заложников: 23-26 октября 2002 года - в здании театрального центра на Дубровке в Москве, 1-3 сентября 2004 года - в средней школе №1 города Беслана. "В этих операциях беспрецедентной жестокости, дерзости и цинизму бандитов сотрудники противопоставили профессионализм, проявив не только мастерство, но и готовность к самопожертвованию ради спасения заложников", - подчеркивает ЦОС ФСБ. За 50 лет сотрудники группы "А" - Управления "А" провели множество специальных оперативно-боевых операций и оперативно-боевых мероприятий, связанных с освобождением заложников, задержанием агентов иностранных спецслужб, обеспечением безопасности высших должностных лиц государства в период нахождения их на территории со сложной оперативной обстановкой, ликвидацией наиболее активных лидеров незаконных вооруженных формирований на территории Северо-Кавказского региона. "В настоящее время Управление "А" Центра специального назначения ФСБ России представляет собой эффективный государственный инструмент борьбы с терроризмом. Это профессиональное, высокообученное и отлично оснащенное, мобильное подразделение постоянной боевой готовности, имеющее серьёзный боевой опыт, способное выполнить любые поставленные перед ним задачи по обеспечению безопасности граждан и государства. Служба сотрудников является образцом преданности Отечеству и ответственности за его судьбу. Оно уникально и по составу, и по боевой истории", - отметили в ЦОС ФСБ. Результаты оперативно-служебной деятельности сотрудников Управления высоко оценены руководством страны и ФСБ. Большинство сотрудников награждены боевыми орденами и медалями, причем многие неоднократно. За 50 лет три сотрудника подразделения удостоились звания Герой Советского Союза и девять - Герой России. "Опыт нескольких поколений, крепость духа, единство и боевые традиции "Альфы" были, есть и останутся неизменными. Боевой путь и история Управления "А" ЦСН ФСБ России продолжается", - подчеркнули в спецслужбе.
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россия, ссср, москва, юрий андропов, михаил головатов, александр гусев (губернатор), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Россия, СССР, Москва, Юрий Андропов, Михаил Головатов, Александр Гусев (губернатор), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Опыт и боевые традиции группы "А" ("Альфа"), прославленного подразделения по борьбе с терроризмом, успешно проведшего множество уникальных боевых операций, были и останутся неизменными, отмечает Федеральная служба безопасности России.
В понедельник исполняется 50 лет со дня создания первого в отечественной истории антитеррористического подразделения – группы "А" ("Альфа") Комитета государственной безопасности СССР
(в настоящее время - Управление "А" Центра специального назначения ФСБ
).
Создание группы "А" в соответствии с совершенно секретным приказом председателя КГБ Юрия Андропова
29 июля 1974 года стало превентивной мерой советского руководства в ответ на стремительный рост количества террористических акций во всем мире, своевременным и адекватным ответом на вызов времени, пояснил Центр общественных связей ФСБ.
Первоначально подразделение насчитывало 30 человек и входило в состав Седьмого Управления КГБ при Совете министров СССР. Возглавить подразделение было доверено офицеру-пограничнику, имеющему боевой опыт, полученный в период событий на острове Даманский, Герою Советского Союза майору Виталию Бубенину. Группа комплектовалась исключительно из числа сотрудников органов госбезопасности, обладающих особыми морально-волевыми качествами, высокой физической подготовкой и умением быстро принимать решения в экстремальных ситуациях. Первым сотрудником группы "А" стал Роберт Ивон, назначенный заместителем ее начальника.
Командирами группы "А" в ее истории были Виталий Бубенин (1974-1977 гг.), Роберт Ивон (1977 г.), Геннадий Зайцев (1977-1988 гг. и 1992-1995 гг.), Виктор Карпухин (1988-1991 гг.), Михаил Головатов
(1991-1992 гг.), Александр Гусев
(1995-1998 гг.).
Основными задачами подразделения стали пресечение террористических и иных особо опасных преступных акций, таких как захваты иностранных представительств, их сотрудников, особо важных объектов, а также членов экипажей и пассажиров на объектах транспорта.
Первую спецоперацию по обезвреживанию вооруженного террориста, проникшего на территорию посольства США
в Москве
, сотрудники группы "А" провели 28 марта 1979 года.
Серьезное боевое крещение подразделение получило 27 декабря 1979 года в Афганистане
, когда совместно с группой "Зенит", при поддержке спецназа Министерства обороны СССР штурмом овладело резиденцией президента этой страны Хафизуллы Амина дворцом "Тадж-Бек" на окраине Кабула
.
Сотрудники группы "А" выполняли задачи по штурму дворца, даже получив ранения в ходе него. Советским спецназовцам удалось за 43 минуты овладеть дворцом, хотя силы оборонявшихся были в десять раз больше. Ничего подобного мировая практика не знала ни до, ни после тех событий. В 1983-87 годах личный состав группы "А" на постоянной основе участвовал в боевых действиях на территории Афганистана.
В разные годы ее сотрудники принимали участие в проведении операций по обезвреживанию террористов и освобождению заложников.
Наиболее значимыми из них стали: освобождение заложников, захваченных в средней школе города Сарапула
в Удмуртии (18 декабря 1981 года), освобождение заложников, захваченных в авиалайнере Ту-134 в Тбилиси
(18-19 ноября 1983 года), освобождение заложников, захваченных военнослужащими внутренних войск МВД в самолете Ту-134 в Уфе
(20 сентября 1988 года), освобождение детей из автобуса, захваченного бандой в Орджоникидзе (ныне Владикавказ
; 1 декабря 1988 года).
Десятого мая 1989 года в Саратове
убийцы-рецидивисты, вооруженные огнестрельным оружием, удерживали заложников, в числе которых были несколько женщин и семья с двухлетней девочкой. Группа "А" получила задание – провести операцию без применения огнестрельного оружия, обеспечить безопасность женщин и ребенка, находящихся в квартире, вплоть до самопожертвования. Преступники были задержаны, пострадавших среди заложников не было. Операция продолжалась 5-7 секунд. Группа "А" 13 августа 1990 года освободила заложников, захваченных преступниками в сухумском следственном изоляторе.
Боевой путь группы "А" продолжился в новейшей истории России, 14-17 июня 1995 года состоялась операция по освобождению заложников в Буденновске
. 21 сентября 1995 года - освобождение заложников в аэропорту Махачкалы
. 14-12 октября 1995 года - освобождение южнокорейских туристов, захваченных террористом в автобусе на Васильевском спуске в Москве. 9-19 января 1996 года - участие в контртеррористической операции в населенном пункте Первомайское.
Эффективный инструмент антитеррора
В октябре 1998 года по инициативе Владимира Путина
, занимавшего тогда должность директора Федеральной службы безопасности РФ, был создан Центр специального назначения (ЦСН) ФСБ, в который вошли Управление "А", Управление "В" и в последующем, с 1999 года, Служба специальных операций. Решение о создании Центра было обусловлено нарастающей угрозой терроризма и экстремизма в России. Как отмечают специалисты, объединение в единую, мощную структуру позволило значительно повысить эффективность применения подразделений.
Управление "А" совместно с другими структурными подразделениями ЦСН приняло участие в проведении не имеющих аналогов в мировой практике специальных операций по освобождению заложников: 23-26 октября 2002 года - в здании театрального центра на Дубровке в Москве, 1-3 сентября 2004 года - в средней школе №1 города Беслана
.
"В этих операциях беспрецедентной жестокости, дерзости и цинизму бандитов сотрудники противопоставили профессионализм, проявив не только мастерство, но и готовность к самопожертвованию ради спасения заложников", - подчеркивает ЦОС ФСБ.
За 50 лет сотрудники группы "А" - Управления "А" провели множество специальных оперативно-боевых операций и оперативно-боевых мероприятий, связанных с освобождением заложников, задержанием агентов иностранных спецслужб, обеспечением безопасности высших должностных лиц государства в период нахождения их на территории со сложной оперативной обстановкой, ликвидацией наиболее активных лидеров незаконных вооруженных формирований на территории Северо-Кавказского региона.
"В настоящее время Управление "А" Центра специального назначения ФСБ России представляет собой эффективный государственный инструмент борьбы с терроризмом. Это профессиональное, высокообученное и отлично оснащенное, мобильное подразделение постоянной боевой готовности, имеющее серьёзный боевой опыт, способное выполнить любые поставленные перед ним задачи по обеспечению безопасности граждан и государства. Служба сотрудников является образцом преданности Отечеству и ответственности за его судьбу. Оно уникально и по составу, и по боевой истории", - отметили в ЦОС ФСБ.
Результаты оперативно-служебной деятельности сотрудников Управления высоко оценены руководством страны и ФСБ. Большинство сотрудников награждены боевыми орденами и медалями, причем многие неоднократно. За 50 лет три сотрудника подразделения удостоились звания Герой Советского Союза и девять - Герой России.
"Опыт нескольких поколений, крепость духа, единство и боевые традиции "Альфы" были, есть и останутся неизменными. Боевой путь и история Управления "А" ЦСН ФСБ России продолжается", - подчеркнули в спецслужбе.