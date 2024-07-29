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В ФСБ рассказали о боевых традициях группы "Альфа"

В ФСБ рассказали о боевых традициях группы "Альфа" - РИА Новости, 29.07.2024

В ФСБ рассказали о боевых традициях группы "Альфа"

Опыт и боевые традиции группы "А" ("Альфа"), прославленного подразделения по борьбе с терроризмом, успешно проведшего множество уникальных боевых операций, были РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T00:35

2024-07-29T00:35

2024-07-29T00:38

россия

ссср

москва

юрий андропов

михаил головатов

александр гусев (губернатор)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Опыт и боевые традиции группы "А" ("Альфа"), прославленного подразделения по борьбе с терроризмом, успешно проведшего множество уникальных боевых операций, были и останутся неизменными, отмечает Федеральная служба безопасности России. В понедельник исполняется 50 лет со дня создания первого в отечественной истории антитеррористического подразделения – группы "А" ("Альфа") Комитета государственной безопасности СССР (в настоящее время - Управление "А" Центра специального назначения ФСБ). Создание группы "А" в соответствии с совершенно секретным приказом председателя КГБ Юрия Андропова 29 июля 1974 года стало превентивной мерой советского руководства в ответ на стремительный рост количества террористических акций во всем мире, своевременным и адекватным ответом на вызов времени, пояснил Центр общественных связей ФСБ. Первоначально подразделение насчитывало 30 человек и входило в состав Седьмого Управления КГБ при Совете министров СССР. Возглавить подразделение было доверено офицеру-пограничнику, имеющему боевой опыт, полученный в период событий на острове Даманский, Герою Советского Союза майору Виталию Бубенину. Группа комплектовалась исключительно из числа сотрудников органов госбезопасности, обладающих особыми морально-волевыми качествами, высокой физической подготовкой и умением быстро принимать решения в экстремальных ситуациях. Первым сотрудником группы "А" стал Роберт Ивон, назначенный заместителем ее начальника. Командирами группы "А" в ее истории были Виталий Бубенин (1974-1977 гг.), Роберт Ивон (1977 г.), Геннадий Зайцев (1977-1988 гг. и 1992-1995 гг.), Виктор Карпухин (1988-1991 гг.), Михаил Головатов (1991-1992 гг.), Александр Гусев (1995-1998 гг.). Основными задачами подразделения стали пресечение террористических и иных особо опасных преступных акций, таких как захваты иностранных представительств, их сотрудников, особо важных объектов, а также членов экипажей и пассажиров на объектах транспорта. Боевая летопись Первую спецоперацию по обезвреживанию вооруженного террориста, проникшего на территорию посольства США в Москве, сотрудники группы "А" провели 28 марта 1979 года. Серьезное боевое крещение подразделение получило 27 декабря 1979 года в Афганистане, когда совместно с группой "Зенит", при поддержке спецназа Министерства обороны СССР штурмом овладело резиденцией президента этой страны Хафизуллы Амина дворцом "Тадж-Бек" на окраине Кабула. Сотрудники группы "А" выполняли задачи по штурму дворца, даже получив ранения в ходе него. Советским спецназовцам удалось за 43 минуты овладеть дворцом, хотя силы оборонявшихся были в десять раз больше. Ничего подобного мировая практика не знала ни до, ни после тех событий. В 1983-87 годах личный состав группы "А" на постоянной основе участвовал в боевых действиях на территории Афганистана. В разные годы ее сотрудники принимали участие в проведении операций по обезвреживанию террористов и освобождению заложников. Наиболее значимыми из них стали: освобождение заложников, захваченных в средней школе города Сарапула в Удмуртии (18 декабря 1981 года), освобождение заложников, захваченных в авиалайнере Ту-134 в Тбилиси (18-19 ноября 1983 года), освобождение заложников, захваченных военнослужащими внутренних войск МВД в самолете Ту-134 в Уфе (20 сентября 1988 года), освобождение детей из автобуса, захваченного бандой в Орджоникидзе (ныне Владикавказ; 1 декабря 1988 года). Десятого мая 1989 года в Саратове убийцы-рецидивисты, вооруженные огнестрельным оружием, удерживали заложников, в числе которых были несколько женщин и семья с двухлетней девочкой. Группа "А" получила задание – провести операцию без применения огнестрельного оружия, обеспечить безопасность женщин и ребенка, находящихся в квартире, вплоть до самопожертвования. Преступники были задержаны, пострадавших среди заложников не было. Операция продолжалась 5-7 секунд. Группа "А" 13 августа 1990 года освободила заложников, захваченных преступниками в сухумском следственном изоляторе. Боевой путь группы "А" продолжился в новейшей истории России, 14-17 июня 1995 года состоялась операция по освобождению заложников в Буденновске. 21 сентября 1995 года - освобождение заложников в аэропорту Махачкалы. 14-12 октября 1995 года - освобождение южнокорейских туристов, захваченных террористом в автобусе на Васильевском спуске в Москве. 9-19 января 1996 года - участие в контртеррористической операции в населенном пункте Первомайское. Эффективный инструмент антитеррора В октябре 1998 года по инициативе Владимира Путина, занимавшего тогда должность директора Федеральной службы безопасности РФ, был создан Центр специального назначения (ЦСН) ФСБ, в который вошли Управление "А", Управление "В" и в последующем, с 1999 года, Служба специальных операций. Решение о создании Центра было обусловлено нарастающей угрозой терроризма и экстремизма в России. Как отмечают специалисты, объединение в единую, мощную структуру позволило значительно повысить эффективность применения подразделений. Управление "А" совместно с другими структурными подразделениями ЦСН приняло участие в проведении не имеющих аналогов в мировой практике специальных операций по освобождению заложников: 23-26 октября 2002 года - в здании театрального центра на Дубровке в Москве, 1-3 сентября 2004 года - в средней школе №1 города Беслана. "В этих операциях беспрецедентной жестокости, дерзости и цинизму бандитов сотрудники противопоставили профессионализм, проявив не только мастерство, но и готовность к самопожертвованию ради спасения заложников", - подчеркивает ЦОС ФСБ. За 50 лет сотрудники группы "А" - Управления "А" провели множество специальных оперативно-боевых операций и оперативно-боевых мероприятий, связанных с освобождением заложников, задержанием агентов иностранных спецслужб, обеспечением безопасности высших должностных лиц государства в период нахождения их на территории со сложной оперативной обстановкой, ликвидацией наиболее активных лидеров незаконных вооруженных формирований на территории Северо-Кавказского региона. "В настоящее время Управление "А" Центра специального назначения ФСБ России представляет собой эффективный государственный инструмент борьбы с терроризмом. Это профессиональное, высокообученное и отлично оснащенное, мобильное подразделение постоянной боевой готовности, имеющее серьёзный боевой опыт, способное выполнить любые поставленные перед ним задачи по обеспечению безопасности граждан и государства. Служба сотрудников является образцом преданности Отечеству и ответственности за его судьбу. Оно уникально и по составу, и по боевой истории", - отметили в ЦОС ФСБ. Результаты оперативно-служебной деятельности сотрудников Управления высоко оценены руководством страны и ФСБ. Большинство сотрудников награждены боевыми орденами и медалями, причем многие неоднократно. За 50 лет три сотрудника подразделения удостоились звания Герой Советского Союза и девять - Герой России. "Опыт нескольких поколений, крепость духа, единство и боевые традиции "Альфы" были, есть и останутся неизменными. Боевой путь и история Управления "А" ЦСН ФСБ России продолжается", - подчеркнули в спецслужбе.

https://ria.ru/20240729/alfa-1962153715.html

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россия, ссср, москва, юрий андропов, михаил головатов, александр гусев (губернатор), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность