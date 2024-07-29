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Управление "А" Центра специального назначения ФСБ (группа "Альфа")

Управление "А" Центра специального назначения ФСБ (группа "Альфа") - РИА Новости, 29.07.2024

Управление "А" Центра специального назначения ФСБ (группа "Альфа")

Группа специального назначения "Альфа" была создана 29 июля 1974 года по распоряжению председателя Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР Юрия... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T00:27

2024-07-29T00:27

2024-07-29T00:27

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Группа специального назначения "Альфа" была создана 29 июля 1974 года по распоряжению председателя Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР Юрия Андропова. Решение о ее создании было принято после террористического акта на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене, жертвами которого стали 11 членов израильской сборной. В преддверии летних Олимпийских игр 1980 года в Москве возникла необходимость создания подразделения, готового к решению задач повышенной сложности, чтобы не допустить повторения мюнхенских событий. Первоначально подразделение называлось просто "А", "Альфой" его окрестили журналисты в период августовского путча 1991 года. При разработке положения о российской группе "Альфа" новое название было утверждено президентским указом. Основными задачами, которые стояли перед группой "А", были борьба с террористическими проявлениями, освобождение захваченных заложников, охрана транспортных средств, обеспечение безопасности правительственных объектов от террористической угрозы как на территории СССР, так и за ее пределами. Быть зачисленным в группу могли только офицеры КГБ. Критерии отбора были самыми жесткими. Первый состав группы набирался из сотрудников, годных для службы в Воздушно-десантных войсках. Учитывались физические данные и достижения в различных дисциплинах. Особое внимание уделялось морально-деловым качествам и психологической выносливости. Формирование группы осуществлялось только на добровольной основе. Первоначально группа "А" насчитывала 30 человек – начальник, его заместитель и четыре смены по семь человек. Первый набор состоял из сотрудников Седьмого управления КГБ. Первым командиром был назначен Герой Советского Союза, генерал-майор Виталий Бубенин.В 1977 году было принято решение довести численность группы до 56 человек. В дальнейшем количество бойцов возрастало и с учетом региональных филиалов, созданных в Хабаровске, Свердловске (сейчас Екатеринбург), Киеве, Минске, Алма­Ате, Краснодаре, составило к лету 1991 года более 500 человек.Первоначально спецподразделение входило в Пятый отдел Седьмого управления КГБ, в начале 1990-х годов оно было передано в подчинение Управлению охраны при Аппарате Президента СССР, а затем в Главное управление охраны РСФСР. Сотрудники подразделения получили дополнительные задачи по обеспечению личной безопасности высших лиц государства.В 1995 году "Альфа" вошла в состав Федеральной службы безопасности России (ФСБ России). С 1998 года Управление "А" является частью Центра специального назначения ФСБ России.Спецподразделение в разные годы возглавляли полковник Роберт Ивон; Герой Советского Союза, генерал-майор Геннадий Зайцев; Герой Советского Союза, генерал-майор Виктор Карпухин; полковник Михаил Головатов; генерал-лейтенант Александр Гусев; генерал-полковник Александр Мирошниченко; генерал-лейтенант Валентин Андреев; генерал-майор Владимир Винокуров, генерал-майор Валерий Канакин.С 1970-х годов на вооружении группы "Альфа" находятся уникальные образцы оружия и спецсредств. Многие сотрудники "Альфы" умеют водить все виды бронетехники, имеют альпинистскую и водолазную подготовку.Сотрудники спецподразделения участвовали в войне в Афганистане, в двух военных кампаниях на Северном Кавказе, локальных конфликтах на территории Советского Союза и РФ, в более чем тысячи специальных операций и оперативных мероприятий.Группа "Альфа" принимала участие в освобождении заложников в Буденновске в июне 1995 года, в Театральном центре на Дубровке в Москве в октябре 2002 года, в школе № 1 в Беслане в сентябре 2004 года и др. За проявленный героизм бойцы группы "Альфа" были удостоены званий Героя России, орденов Мужества, "За заслуги перед Отечеством" и других наград.В октябре 1992 года была создана Ассоциация ветеранов подразделения антитеррора "Альфа". В настоящее время организация насчитывает более 600 членов и пользуется большим авторитетом в обществе.Основными задачами организации являются оказание всесторонней поддержки ветеранам подразделения, увековечивание памяти погибших сотрудников и ушедших из жизни ветеранов, а также помощь их семьям.В систему ассоциации входит большое количество некоммерческих организаций, именных и подшефных учебных заведений, спортивных организаций, военно-патриотических клубов, коммерческих предприятий и частных охранных предприятий. В августе 2009 года ветеранами подразделения "А" был учрежден Союз "Офицеры группы "Альфа", целями которого являются оказание всесторонней поддержки семьям погибших и ушедших из жизни бойцов подразделения, а также социальная адаптация ушедших в запас и отставку офицеров "Альфы".Союз реализует ряд просветительских и издательских проектов, направленных на воспитание гражданственности и патриотизма, популяризацию истории советских и российских спецслужб. Сегодня Управление "А" Центра специального назначения ФСБ России является одним из лучших антитеррористических спецподразделений в мире. За время существования организации оперативниками группы были успешно проведены сотни уникальных боевых операций, были выполнены сложнейшие задачи, спасены тысячи жизней.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, безопасность, россия, ссср, москва, юрий андропов, михаил головатов, александр гусев (губернатор), фсб, группа антитеррора "альфа"