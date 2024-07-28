Рейтинг@Mail.ru
"Близится кульминация": в ФРГ забили тревогу из-за плана Зеленского - РИА Новости, 28.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:05 28.07.2024 (обновлено: 11:51 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/zelenskiy-1962455165.html
"Близится кульминация": в ФРГ забили тревогу из-за плана Зеленского
"Близится кульминация": в ФРГ забили тревогу из-за плана Зеленского - РИА Новости, 28.07.2024
"Близится кульминация": в ФРГ забили тревогу из-за плана Зеленского
Владимир Зеленский хочет допустить эскалацию конфликта между Россией и НАТО, чтобы остаться у власти, заявил немецкий генерал в запасе Харальд Куят в интервью... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T04:05
2024-07-28T11:51
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955901507_0:155:2125:1350_1920x0_80_0_0_89f5bc26f95d9523e2be804494a9e88f.jpg
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский хочет допустить эскалацию конфликта между Россией и НАТО, чтобы остаться у власти, заявил немецкий генерал в запасе Харальд Куят в интервью порталу NachDenkSeiten ."По мере того как война в Украине близится к кульминации, складывается впечатление, что Зеленский хочет эскалации войны между Россией и НАТО, поскольку это единственный способ для него предотвратить катастрофическое военное поражение и выжить на своем посту", — говорит генерал. Отставной офицер указал на то, что срыв переговоров с Россией был серьезным просчетом Запада и Украины, поскольку негативные экономические и политические последствия для Киева и его союзников уже достигли огромных масштабов.&quot;Чем бы ни закончилась эта война, проигравшие уже сегодня очевидны: украинский народ и Европа&quot;, — заключил Куят.В конце ноября глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать".В середине июня президент Владимир Путин выступил с инициативой о мирном завершении конфликта на Украине. Он заявил, что для начала переговоров киевский режим должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Президент отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия на это условие. Помимо этого, Киев должен официально отказаться от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Кроме того, Украина должна признать статус Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России. Глава государства упомянул и отмену санкций против Москвы.
https://ria.ru/20240726/pomosch-1962083998.html
https://ria.ru/20240723/ft-1961498243.html
https://ria.ru/20240728/vsu-1962453988.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955901507_237:0:2125:1416_1920x0_80_0_0_2192cfc9f1c0170269fc65b1eac77c36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, киев, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, НАТО
"Близится кульминация": в ФРГ забили тревогу из-за плана Зеленского

Куят: Зеленский хочет эскалации конфликта между Россией и НАТО

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский.
Владимир Зеленский. - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский.. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский хочет допустить эскалацию конфликта между Россией и НАТО, чтобы остаться у власти, заявил немецкий генерал в запасе Харальд Куят в интервью порталу NachDenkSeiten .
"По мере того как война в Украине близится к кульминации, складывается впечатление, что Зеленский хочет эскалации войны между Россией и НАТО, поскольку это единственный способ для него предотвратить катастрофическое военное поражение и выжить на своем посту", — говорит генерал.
Производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, штат Пенсильвания, США - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
В США оценили ошибки при подсчете военной помощи для Украины
26 июля, 09:30
Отставной офицер указал на то, что срыв переговоров с Россией был серьезным просчетом Запада и Украины, поскольку негативные экономические и политические последствия для Киева и его союзников уже достигли огромных масштабов.
«

"Чем бы ни закончилась эта война, проигравшие уже сегодня очевидны: украинский народ и Европа", — заключил Куят.

Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
СМИ сообщили Украине плохие новости об американской помощи
23 июля, 15:40
В конце ноября глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать".
В середине июня президент Владимир Путин выступил с инициативой о мирном завершении конфликта на Украине. Он заявил, что для начала переговоров киевский режим должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Президент отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия на это условие. Помимо этого, Киев должен официально отказаться от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Кроме того, Украина должна признать статус Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России. Глава государства упомянул и отмену санкций против Москвы.
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
Экс-офицер СБУ рассказал, как иностранные наемники покидают ВСУ
03:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала