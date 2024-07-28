"Близится кульминация": в ФРГ забили тревогу из-за плана Зеленского
Куят: Зеленский хочет эскалации конфликта между Россией и НАТО
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский.
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский.. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский хочет допустить эскалацию конфликта между Россией и НАТО, чтобы остаться у власти, заявил немецкий генерал в запасе Харальд Куят в интервью порталу NachDenkSeiten .
"По мере того как война в Украине близится к кульминации, складывается впечатление, что Зеленский хочет эскалации войны между Россией и НАТО, поскольку это единственный способ для него предотвратить катастрофическое военное поражение и выжить на своем посту", — говорит генерал.
Отставной офицер указал на то, что срыв переговоров с Россией был серьезным просчетом Запада и Украины, поскольку негативные экономические и политические последствия для Киева и его союзников уже достигли огромных масштабов.
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"Чем бы ни закончилась эта война, проигравшие уже сегодня очевидны: украинский народ и Европа", — заключил Куят.
В конце ноября глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать".
В середине июня президент Владимир Путин выступил с инициативой о мирном завершении конфликта на Украине. Он заявил, что для начала переговоров киевский режим должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Президент отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия на это условие. Помимо этого, Киев должен официально отказаться от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Кроме того, Украина должна признать статус Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России. Глава государства упомянул и отмену санкций против Москвы.