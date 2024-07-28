https://ria.ru/20240728/zelenskiy-1962455165.html

"Близится кульминация": в ФРГ забили тревогу из-за плана Зеленского

"Близится кульминация": в ФРГ забили тревогу из-за плана Зеленского - РИА Новости, 28.07.2024

"Близится кульминация": в ФРГ забили тревогу из-за плана Зеленского

Владимир Зеленский хочет допустить эскалацию конфликта между Россией и НАТО, чтобы остаться у власти, заявил немецкий генерал в запасе Харальд Куят в интервью... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T04:05

2024-07-28T04:05

2024-07-28T11:51

специальная военная операция на украине

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украина

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский хочет допустить эскалацию конфликта между Россией и НАТО, чтобы остаться у власти, заявил немецкий генерал в запасе Харальд Куят в интервью порталу NachDenkSeiten ."По мере того как война в Украине близится к кульминации, складывается впечатление, что Зеленский хочет эскалации войны между Россией и НАТО, поскольку это единственный способ для него предотвратить катастрофическое военное поражение и выжить на своем посту", — говорит генерал. Отставной офицер указал на то, что срыв переговоров с Россией был серьезным просчетом Запада и Украины, поскольку негативные экономические и политические последствия для Киева и его союзников уже достигли огромных масштабов."Чем бы ни закончилась эта война, проигравшие уже сегодня очевидны: украинский народ и Европа", — заключил Куят.В конце ноября глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать".В середине июня президент Владимир Путин выступил с инициативой о мирном завершении конфликта на Украине. Он заявил, что для начала переговоров киевский режим должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Президент отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия на это условие. Помимо этого, Киев должен официально отказаться от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Кроме того, Украина должна признать статус Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России. Глава государства упомянул и отмену санкций против Москвы.

https://ria.ru/20240726/pomosch-1962083998.html

https://ria.ru/20240723/ft-1961498243.html

https://ria.ru/20240728/vsu-1962453988.html

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россия, украина, киев, нато