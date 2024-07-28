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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде - РИА Новости, 28.07.2024
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23:02 28.07.2024
https://ria.ru/20240728/smi-1962574010.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде - РИА Новости, 28.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде
Взрывы прогремели в украинском городе Павлограде Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T23:02
2024-07-28T23:02
в мире
днепропетровская область
павлоград
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в украинском городе Павлограде Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Павлограде Днепропетровской области слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Днепропетровской области объявлена с 22.45 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, днепропетровская область, павлоград, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Днепропетровская область, Павлоград, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде

"Общественное": в Павлограде Днепропетровской области прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС Украины Украинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинский пожарный. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в украинском городе Павлограде Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
«
"В Павлограде Днепропетровской области слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Днепропетровской области объявлена с 22.45 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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В миреДнепропетровская областьПавлоградРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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