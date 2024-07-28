https://ria.ru/20240728/smi-1962574010.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде - РИА Новости, 28.07.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде

Взрывы прогремели в украинском городе Павлограде Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T23:02

2024-07-28T23:02

2024-07-28T23:02

в мире

днепропетровская область

павлоград

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959390134_154:87:2048:1152_1920x0_80_0_0_0c18f25c40f2b0b077f5395f705d7083.jpg

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в украинском городе Павлограде Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Павлограде Днепропетровской области слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Днепропетровской области объявлена с 22.45 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240728/pozhar-1962563108.html

днепропетровская область

павлоград

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, днепропетровская область, павлоград, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины