https://ria.ru/20240728/rossiya-1962462029.html

Россия спасает Европу

Россия спасает Европу - РИА Новости, 28.07.2024

Россия спасает Европу

Дискуссия о том, где сегодня больше европейских ценностей — в общеевропейском блоке, пустившемся во все тяжкие, или у нас, ответ был дан. РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T08:00

2024-07-28T08:00

2024-07-28T10:12

аналитика

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европа

владимир путин

евросоюз

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Дискуссия о том, где сегодня больше европейских ценностей — в общеевропейском блоке, пустившемся во все тяжкие, или у нас, ответ был дан.Российский президент заявил — "Чтобы большое количество людей <...>, посещая это место, погружались в историю этой части Европы, в историю России. И, сталкиваясь с теми событиями, которые там изложены, осознавали <...> кто мы такие, откуда мы пришли, как складывалась наша государственность". Слова эти прозвучали в документальном фильме "Новый Херсонес".При слове "Херсонес" возникают разные ассоциации. От греческих храмовых колоннад до истоков русского православия. Именно в этом античном городе-государстве крещение принял киевский князь Владимир. А за князем постепенно и Русь пришла в православную веру. И та самая государственность, о которой упомянул Владимир Путин, вне зависимости от того, нравится это нашим идеологическим противникам или не нравится, рождалась в вере и из веры. Миссия России, как ни парадоксально это прозвучит, на протяжении последнего тысячелетия и даже дольше — не менялась. Хранить и умножать. Помогать и сберегать. В любом веке.Что кому-то казалось излишне консервативным и даже временами реакционным, оказалось едва ли не единственным способом спасения без ущерба для спасаемых. А вот спасители шли на жертвы. Собственно, историко-археологический парк "Херсонес" и создается, и строится для того, чтобы мы все понимали и, самое главное, принимали историческую миссию России. Когда нам в ответ кричат про "имперские амбиции", целью ставят обесценивание нашего ратного труда и нашего духовного подвига. Ведь спасали мы не только себя и страну, но и Европу.Которой — если речь идет о гуманистических ценностях — больше нет.На их месте сейчас царствуют, лежа на боку, идеи либерализма самого примитивного американского извода. И увидел языки адского пламени, в котором сгорит западная цивилизация, тоже русский.Александр Солженицын, выступая в Гарварде перед выпускниками, предсказал этой будущей элите ее будущее: "Гуманистическое сознание, заявившее себя нашим руководителем, не признало в человеке внутреннего зла, не признало за человеком иных задач выше земного счастья и положило в основу современной западной цивилизации опасный уклон преклонения перед человеком и его материальными потребностями".Речи этой без малого полвека, но справедливость сказанного подтверждается практикой. Например, открытием парижских ОИ. Любой пир нынешнего западного духа бледнеет перед чудовищным предательством европейцев своей истории, своей веры и своих идеалов. В Париже, где высится так и не восстановленный в сроки сгоревший пять лет назад Нотр-Дам, христианские ценности были выброшены — на глазах двухмиллиардной аудитории — на помойку.Интересно, работают ли в Coca-Cola, главном спонсоре ОИ-2024, как и в холдинге LVMH (тоже спонсоре, но "премиальном"), выпускники Гарварда того самого, 1978 года, перед которыми выступил Солженицын? Впрочем, массового заражения нигилизмом не избежал никто. И элита с "новой аристократией", и плебс.Никому из мусорщиков, ставших политиками исключительно по недосмотру озабоченных исключительно своей сытостью обывателей, в голову не пришло, что изгаляться над святынями, общими для просвещенного человечества, под синим (в цвет плаща девы Марии) флагом ЕС не следует.От негодования прорвало даже обычно очень стеснительный на публике французский епископат. Прелаты католической церкви выступили с заявлением, что "насмешки над христианством недопустимы. <…> Некоторые сцены выглядели отвратительно и попахивали провокацией…"Сами "мусорщики", кстати говоря, совершенно не собираются — в своей среде, где у них своя атмосфера — отказываться от традиций. Торжественно кормили глобалистскую элиту и ее же "аристократию" в Лувре. Там, где хранится "Джоконда" Леонардо да Винчи. Насмехаться же над его фреской "Тайная вечеря", находящейся в трапезной миланской церкви Санта-Мария-делле-Грацие, оставили "плебсу" на парижских набережных.Плебс сегодня не в курсе ни про Леонардо, ни про библейский сюжет. Плебс требует себе зрелища погорячее. И плебс его получает. Полной ложкой.Его же не обучили знаниям и рефлексии, как и пониманию, что самое легкое на сытый желудок — это идти вниз по лестнице или даже по ней ехать. Как на эскалаторе.Что касается всего нематериального, всех вот этих идеалов и ценностей, то по большей части они, даже вне связи с ОИ-2024, были сданы в утиль давно.Поэтому столкновение цивилизаций, о котором твердили, идет именно сейчас. Против нас поднялись главные мировые хищники. Для которых главное — насыщение и деньги. Для нас сегодняшняя схватка — вопрос жизни, смерти и сохранения нематериальных ценностей.Мы можем, готовы и будем им противостоять потому, что нам есть что защищать, что спасать и что сохранять. Страну, государственность и культуру.И речь идет не только о своем и исконном, но и о европейском. Россия сегодня, по сути, единственный гарант того, что даже если и когда Европа и совершит акт самоубийства, отказавшись от своих основ и идеалов, европейские ценности будут нами спасены.Мы это сделаем потому, что Россия всегда была частью Европы и европейской же культуры. Не впервой.Не мы же в свое время разбомбили до основания Дрезден и Кельн. Но мы, у которых "цивилизованные европейцы" разграбили и разрушили музеи, спасли, отреставрировали и вернули в Дрезденскую галерею сокровища живописи. Безвозмездно.Точно так же, когда нынешнее противостояние, в котором мы одержим победу, окончится, мы вернем европейские ценности по известному адресу. Такова наша традиция. Заложенная еще в те времена, когда существовал Херсонес.

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https://ria.ru/20240424/suverenitet-1941941716.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

аналитика, россия, европа, владимир путин, евросоюз, париж