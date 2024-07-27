https://ria.ru/20240727/putin-1962349989.html

Путин рассказал о задачах парка "Новый Херсонес" в Севастополе

Путин рассказал о задачах парка "Новый Херсонес" в Севастополе - РИА Новости, 27.07.2024

Путин рассказал о задачах парка "Новый Херсонес" в Севастополе

Задача историко-археологического парка "Новый Херсонес" в Севастополе заключается в том, чтобы россияне и гости страны смогли лучше узнать ее историю, рассказал РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T10:56

2024-07-27T10:56

2024-07-27T12:13

россия

севастополь

европа

владимир путин

херсонес

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Задача историко-археологического парка "Новый Херсонес" в Севастополе заключается в том, чтобы россияне и гости страны смогли лучше узнать ее историю, рассказал президент Владимир Путин в интервью для документального фильма "Новый Херсонес", опубликованном на онлайн-платформе "Смотрим"."Чтобы большое количество людей <...>, посещая это место, погружались в историю этой части Европы, в историю России. И, сталкиваясь с теми событиями, которые там изложены, осознавали <...> кто мы такие, откуда мы пришли, как складывалась наша государственность", — сказал глава государства.По его мнению, Херсонес должен стать символом своей идентичности, символом глубоких корней, символом победы, развития и расцвета России."Нам всегда, особенно в этот период нашего развития, нашей истории, нам нужен успех, нам нужна победа. А победа не может быть без прочной основы, морально-этической, духовной основы. А эту основу как раз и создает наша история, наши традиции и гордость за то, что было сделано нашими предками по укреплению отечества. Это и сегодня в известном смысле наше оружие", — подчеркнул Путин.Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, со своей стороны, ожидает, что комплекс поможет каждому россиянину понять, что "его личная история невидимыми потрясающими таинственными нитями соединена с историей его Родины". Путин впервые выдвинул идею создать историко-культурный центр христианства на этом месте в 2015 году. Новый парк получился масштабным: его территория занимает 24 гектара, две тысячи военных строителей на протяжении трех лет трудились на объектах в круглосуточном режиме. На подготовительном этапе обнаружили шесть миллионов археологических находок, из них 300 тысяч имеют музейное значение и пополнят новые экспозиции. В парке откроют Музей античности и Византии, Музей христианства, Музей Крыма и Новороссии, паломнический и молодежный центры. А также ремесленный квартал X века, где можно будет увидеть, как выглядел город в эпоху князя Владимира. Комплекс можно будет посетить с 30 июля в тестовом режиме.

https://ria.ru/20230318/putin-1858814150.html

https://ria.ru/20240723/novyy_khersones-1961573063.html

https://ria.ru/20240723/kompleks-1961471063.html

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россия, севастополь, европа, владимир путин, херсонес