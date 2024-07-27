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Путин рассказал о задачах парка "Новый Херсонес" в Севастополе - РИА Новости, 27.07.2024
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10:56 27.07.2024 (обновлено: 12:13 27.07.2024)
https://ria.ru/20240727/putin-1962349989.html
Путин рассказал о задачах парка "Новый Херсонес" в Севастополе
Путин рассказал о задачах парка "Новый Херсонес" в Севастополе - РИА Новости, 27.07.2024
Путин рассказал о задачах парка "Новый Херсонес" в Севастополе
Задача историко-археологического парка "Новый Херсонес" в Севастополе заключается в том, чтобы россияне и гости страны смогли лучше узнать ее историю, рассказал РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T10:56
2024-07-27T12:13
россия
севастополь
европа
владимир путин
херсонес
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Задача историко-археологического парка "Новый Херсонес" в Севастополе заключается в том, чтобы россияне и гости страны смогли лучше узнать ее историю, рассказал президент Владимир Путин в интервью для документального фильма "Новый Херсонес", опубликованном на онлайн-платформе "Смотрим".&quot;Чтобы большое количество людей &lt;...&gt;, посещая это место, погружались в историю этой части Европы, в историю России. И, сталкиваясь с теми событиями, которые там изложены, осознавали &lt;...&gt; кто мы такие, откуда мы пришли, как складывалась наша государственность&quot;, — сказал глава государства.По его мнению, Херсонес должен стать символом своей идентичности, символом глубоких корней, символом победы, развития и расцвета России."Нам всегда, особенно в этот период нашего развития, нашей истории, нам нужен успех, нам нужна победа. А победа не может быть без прочной основы, морально-этической, духовной основы. А эту основу как раз и создает наша история, наши традиции и гордость за то, что было сделано нашими предками по укреплению отечества. Это и сегодня в известном смысле наше оружие", — подчеркнул Путин.Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, со своей стороны, ожидает, что комплекс поможет каждому россиянину понять, что "его личная история невидимыми потрясающими таинственными нитями соединена с историей его Родины". Путин впервые выдвинул идею создать историко-культурный центр христианства на этом месте в 2015 году. Новый парк получился масштабным: его территория занимает 24 гектара, две тысячи военных строителей на протяжении трех лет трудились на объектах в круглосуточном режиме. На подготовительном этапе обнаружили шесть миллионов археологических находок, из них 300 тысяч имеют музейное значение и пополнят новые экспозиции. В парке откроют Музей античности и Византии, Музей христианства, Музей Крыма и Новороссии, паломнический и молодежный центры. А также ремесленный квартал X века, где можно будет увидеть, как выглядел город в эпоху князя Владимира. Комплекс можно будет посетить с 30 июля в тестовом режиме.
https://ria.ru/20230318/putin-1858814150.html
https://ria.ru/20240723/novyy_khersones-1961573063.html
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россия, севастополь, европа, владимир путин, херсонес
Россия, Севастополь, Европа, Владимир Путин, Херсонес
Путин рассказал о задачах парка "Новый Херсонес" в Севастополе

Путин: "Новый Херсонес" поможет россиянам лучше узнать историю России

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПодготовка к открытию музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес"
Подготовка к открытию музейно-храмового комплекса Новый Херсонес - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Подготовка к открытию музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес". Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Задача историко-археологического парка "Новый Херсонес" в Севастополе заключается в том, чтобы россияне и гости страны смогли лучше узнать ее историю, рассказал президент Владимир Путин в интервью для документального фильма "Новый Херсонес", опубликованном на онлайн-платформе "Смотрим".
«

"Чтобы большое количество людей <...>, посещая это место, погружались в историю этой части Европы, в историю России. И, сталкиваясь с теми событиями, которые там изложены, осознавали <...> кто мы такие, откуда мы пришли, как складывалась наша государственность", — сказал глава государства.

LIVE: Путин по видеосвязи участвует в открытии объектов крымского парка Херсонес Таврический - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
Открытие объектов крымского парка "Херсонес Таврический" с участием Путина
18 марта 2023, 17:32
По его мнению, Херсонес должен стать символом своей идентичности, символом глубоких корней, символом победы, развития и расцвета России.
"Нам всегда, особенно в этот период нашего развития, нашей истории, нам нужен успех, нам нужна победа. А победа не может быть без прочной основы, морально-этической, духовной основы. А эту основу как раз и создает наша история, наши традиции и гордость за то, что было сделано нашими предками по укреплению отечества. Это и сегодня в известном смысле наше оружие", — подчеркнул Путин.
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, со своей стороны, ожидает, что комплекс поможет каждому россиянину понять, что "его личная история невидимыми потрясающими таинственными нитями соединена с историей его Родины".
Музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес в Севастополе - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
В Севастополе рассказали об условиях посещения музеев "Нового Херсонеса"
23 июля, 21:00
Путин впервые выдвинул идею создать историко-культурный центр христианства на этом месте в 2015 году. Новый парк получился масштабным: его территория занимает 24 гектара, две тысячи военных строителей на протяжении трех лет трудились на объектах в круглосуточном режиме. На подготовительном этапе обнаружили шесть миллионов археологических находок, из них 300 тысяч имеют музейное значение и пополнят новые экспозиции.
В парке откроют Музей античности и Византии, Музей христианства, Музей Крыма и Новороссии, паломнический и молодежный центры. А также ремесленный квартал X века, где можно будет увидеть, как выглядел город в эпоху князя Владимира.
Комплекс можно будет посетить с 30 июля в тестовом режиме.
Музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес в Севастополе. 23 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
"Новый Херсонес" освятят в День Крещения Руси
23 июля, 14:42
 
РоссияСевастопольЕвропаВладимир ПутинХерсонес
 
 
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