https://ria.ru/20240728/putin-1962502933.html

Путин оценил участие зарубежных моряков в параде ВМФ

Путин оценил участие зарубежных моряков в параде ВМФ - РИА Новости, 28.07.2024

Путин оценил участие зарубежных моряков в параде ВМФ

Участие зарубежных моряков в Параде ВМФ в Санкт-Петербурге создает условия для сотрудничества и взаимодействия, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T13:27

2024-07-28T13:27

2024-07-28T13:27

санкт-петербург

россия

владимир путин

день военно-морского флота

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Участие зарубежных моряков в Параде ВМФ в Санкт-Петербурге создает условия для сотрудничества и взаимодействия, заявил президент России Владимир Путин. "Если военные люди, тем более люди с особым характером, военные моряки собираются вместе, это очень хороший знак. Это знак того, что военные люди, которые собираются вместе, стремятся к миру, они стремятся к сотрудничеству, взаимопониманию. Такими мероприятиями как сегодняшнее, вы создаете условия для такого состояния в мире, для сотрудничества, взаимодействия и взаимопонимания", - сказал Путин, обращаясь к зарубежным морякам, которые приняли участие в параде в честь дня ВМФ в Санкт-Петербурге. Путин поблагодарил гостей за то, что они "в непростое время" приехали в Россию. "Хочу заверить вас в том, что мы со своей стороны так же тепло и душевно относимся к вам, к руководству ваших стран и к народу ваших государств. И рассматриваем вас в этом смысле как посланцев ваших народов", - также сказал он.

https://ria.ru/20240728/vmf-1962139824.html

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санкт-петербург, россия, владимир путин, день военно-морского флота