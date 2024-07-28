Путин оценил участие зарубежных моряков в параде ВМФ
Путин: участие зарубежных моряков создает условия для сотрудничества
© РИА Новости / Михаил Киреев | Перейти в медиабанкКатер специального назначения "П-474" проекта 21980 "Грачонок" на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге по случаю Дня Военно-морского флота РФ
Катер специального назначения "П-474" проекта 21980 "Грачонок" на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге по случаю Дня Военно-морского флота РФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Участие зарубежных моряков в Параде ВМФ в Санкт-Петербурге создает условия для сотрудничества и взаимодействия, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Если военные люди, тем более люди с особым характером, военные моряки собираются вместе, это очень хороший знак. Это знак того, что военные люди, которые собираются вместе, стремятся к миру, они стремятся к сотрудничеству, взаимопониманию. Такими мероприятиями как сегодняшнее, вы создаете условия для такого состояния в мире, для сотрудничества, взаимодействия и взаимопонимания", - сказал Путин, обращаясь к зарубежным морякам, которые приняли участие в параде в честь дня ВМФ в Санкт-Петербурге.
Путин поблагодарил гостей за то, что они "в непростое время" приехали в Россию.
«
"Хочу заверить вас в том, что мы со своей стороны так же тепло и душевно относимся к вам, к руководству ваших стран и к народу ваших государств. И рассматриваем вас в этом смысле как посланцев ваших народов", - также сказал он.