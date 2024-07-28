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Путин оценил участие зарубежных моряков в параде ВМФ - РИА Новости, 28.07.2024
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13:27 28.07.2024
https://ria.ru/20240728/putin-1962502933.html
Путин оценил участие зарубежных моряков в параде ВМФ
Путин оценил участие зарубежных моряков в параде ВМФ - РИА Новости, 28.07.2024
Путин оценил участие зарубежных моряков в параде ВМФ
Участие зарубежных моряков в Параде ВМФ в Санкт-Петербурге создает условия для сотрудничества и взаимодействия, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T13:27
2024-07-28T13:27
санкт-петербург
россия
владимир путин
день военно-морского флота
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Участие зарубежных моряков в Параде ВМФ в Санкт-Петербурге создает условия для сотрудничества и взаимодействия, заявил президент России Владимир Путин. "Если военные люди, тем более люди с особым характером, военные моряки собираются вместе, это очень хороший знак. Это знак того, что военные люди, которые собираются вместе, стремятся к миру, они стремятся к сотрудничеству, взаимопониманию. Такими мероприятиями как сегодняшнее, вы создаете условия для такого состояния в мире, для сотрудничества, взаимодействия и взаимопонимания", - сказал Путин, обращаясь к зарубежным морякам, которые приняли участие в параде в честь дня ВМФ в Санкт-Петербурге. Путин поблагодарил гостей за то, что они "в непростое время" приехали в Россию. "Хочу заверить вас в том, что мы со своей стороны так же тепло и душевно относимся к вам, к руководству ваших стран и к народу ваших государств. И рассматриваем вас в этом смысле как посланцев ваших народов", - также сказал он.
https://ria.ru/20240728/vmf-1962139824.html
https://ria.ru/20240728/putin-1962496009.html
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санкт-петербург, россия, владимир путин, день военно-морского флота
Санкт-Петербург, Россия, Владимир Путин, День Военно-Морского Флота
Путин оценил участие зарубежных моряков в параде ВМФ

Путин: участие зарубежных моряков создает условия для сотрудничества

© РИА Новости / Михаил Киреев | Перейти в медиабанкКатер специального назначения "П-474" проекта 21980 "Грачонок" на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге по случаю Дня Военно-морского флота РФ
Катер специального назначения П-474 проекта 21980 Грачонок на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге по случаю Дня Военно-морского флота РФ - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости / Михаил Киреев
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Катер специального назначения "П-474" проекта 21980 "Грачонок" на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге по случаю Дня Военно-морского флота РФ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Участие зарубежных моряков в Параде ВМФ в Санкт-Петербурге создает условия для сотрудничества и взаимодействия, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Если военные люди, тем более люди с особым характером, военные моряки собираются вместе, это очень хороший знак. Это знак того, что военные люди, которые собираются вместе, стремятся к миру, они стремятся к сотрудничеству, взаимопониманию. Такими мероприятиями как сегодняшнее, вы создаете условия для такого состояния в мире, для сотрудничества, взаимодействия и взаимопонимания", - сказал Путин, обращаясь к зарубежным морякам, которые приняли участие в параде в честь дня ВМФ в Санкт-Петербурге.
Корабли на репетиции парада ко Дню Военно-Морского флота в акватории Финского залива в Кронштадте - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
День Военно-Морского Флота РФ
02:17
Путин поблагодарил гостей за то, что они "в непростое время" приехали в Россию.
«
"Хочу заверить вас в том, что мы со своей стороны так же тепло и душевно относимся к вам, к руководству ваших стран и к народу ваших государств. И рассматриваем вас в этом смысле как посланцев ваших народов", - также сказал он.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
Путин встретился с иностранными гостями парада ВМФ в Санкт-Петербурге
12:33
 
Санкт-ПетербургРоссияВладимир ПутинДень Военно-Морского Флота
 
 
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