https://ria.ru/20240728/putin-1962497641.html
Патриарх Кирилл назвал Путина первым православным президентом России
Патриарх Кирилл назвал Путина первым православным президентом России - РИА Новости, 28.07.2024
Патриарх Кирилл назвал Путина первым православным президентом России
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал Владимира Путина первым по-настоящему православным президентом России. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T12:49
2024-07-28T12:49
2024-07-28T12:50
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патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал Владимира Путина первым по-настоящему православным президентом России. Патриарх Кирилл сегодня возглавил литургию в Санкт-Петербурге в Александро-Невской лавре. "Сегодня, в день празднования памяти святого равноапостольного князя Владимира, мы молимся особенно за президента нашего Владимира Владимировича Путина. Сегодня его день ангела. Это - по-настоящему первый православный президент", - сказал он после литургии в Александро-Невской лавре. Патриарх неоднократно говорил о том, что отечество необходимо ограждать его от врагов внутренних и внешних - в частности, после молебна на площади Александра Невского в Санкт-Петербурге в сентябре 2023 года. В 2024 году отмечается 1036-летие крещения Руси, предопределившего историческое развитие России. Русская православная церковь отмечает годовщину крещения Руси 28 июля, в день памяти князя Владимира. В Крыму в этот день будет освящен музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес, включающий три музея, посвященные христианству, античности и Византии, а также Крыму и Новороссии. А в столице уже стал традиционным крестный ход и молебен у памятника крестителю Руси князю Владимиру на Боровицкой площади.
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россия, санкт-петербург, новороссия, владимир путин, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь
Религия, Россия, Санкт-Петербург, Новороссия, Владимир Путин, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь
Патриарх Кирилл назвал Путина первым православным президентом России
Патриарх Кирилл назвал Путина по-настоящему православным президентом России