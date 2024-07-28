https://ria.ru/20240728/putin-1962497641.html

Патриарх Кирилл назвал Путина первым православным президентом России

Патриарх Кирилл назвал Путина первым православным президентом России - РИА Новости, 28.07.2024

Патриарх Кирилл назвал Путина первым православным президентом России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал Владимира Путина первым по-настоящему православным президентом России. РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T12:49

2024-07-28T12:49

2024-07-28T12:50

религия

россия

санкт-петербург

новороссия

владимир путин

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947813790_0:92:3071:1819_1920x0_80_0_0_a1ed952ee31fbc698dffac5598eb95a2.jpg

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал Владимира Путина первым по-настоящему православным президентом России. Патриарх Кирилл сегодня возглавил литургию в Санкт-Петербурге в Александро-Невской лавре. "Сегодня, в день празднования памяти святого равноапостольного князя Владимира, мы молимся особенно за президента нашего Владимира Владимировича Путина. Сегодня его день ангела. Это - по-настоящему первый православный президент", - сказал он после литургии в Александро-Невской лавре. Патриарх неоднократно говорил о том, что отечество необходимо ограждать его от врагов внутренних и внешних - в частности, после молебна на площади Александра Невского в Санкт-Петербурге в сентябре 2023 года. В 2024 году отмечается 1036-летие крещения Руси, предопределившего историческое развитие России. Русская православная церковь отмечает годовщину крещения Руси 28 июля, в день памяти князя Владимира. В Крыму в этот день будет освящен музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес, включающий три музея, посвященные христианству, античности и Византии, а также Крыму и Новороссии. А в столице уже стал традиционным крестный ход и молебен у памятника крестителю Руси князю Владимиру на Боровицкой площади.

https://ria.ru/20240507/patriarkh-1944411482.html

россия

санкт-петербург

новороссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, санкт-петербург, новороссия, владимир путин, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь