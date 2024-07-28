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Патриарх Кирилл назвал Путина первым православным президентом России - РИА Новости, 28.07.2024
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Религия
 
12:49 28.07.2024 (обновлено: 12:50 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/putin-1962497641.html
Патриарх Кирилл назвал Путина первым православным президентом России
Патриарх Кирилл назвал Путина первым православным президентом России - РИА Новости, 28.07.2024
Патриарх Кирилл назвал Путина первым православным президентом России
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал Владимира Путина первым по-настоящему православным президентом России. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T12:49
2024-07-28T12:50
религия
россия
санкт-петербург
новороссия
владимир путин
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал Владимира Путина первым по-настоящему православным президентом России. Патриарх Кирилл сегодня возглавил литургию в Санкт-Петербурге в Александро-Невской лавре. "Сегодня, в день празднования памяти святого равноапостольного князя Владимира, мы молимся особенно за президента нашего Владимира Владимировича Путина. Сегодня его день ангела. Это - по-настоящему первый православный президент", - сказал он после литургии в Александро-Невской лавре. Патриарх неоднократно говорил о том, что отечество необходимо ограждать его от врагов внутренних и внешних - в частности, после молебна на площади Александра Невского в Санкт-Петербурге в сентябре 2023 года. В 2024 году отмечается 1036-летие крещения Руси, предопределившего историческое развитие России. Русская православная церковь отмечает годовщину крещения Руси 28 июля, в день памяти князя Владимира. В Крыму в этот день будет освящен музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес, включающий три музея, посвященные христианству, античности и Византии, а также Крыму и Новороссии. А в столице уже стал традиционным крестный ход и молебен у памятника крестителю Руси князю Владимиру на Боровицкой площади.
https://ria.ru/20240507/patriarkh-1944411482.html
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россия, санкт-петербург, новороссия, владимир путин, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь
Религия, Россия, Санкт-Петербург, Новороссия, Владимир Путин, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь
Патриарх Кирилл назвал Путина первым православным президентом России

Патриарх Кирилл назвал Путина по-настоящему православным президентом России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал Владимира Путина первым по-настоящему православным президентом России.
Патриарх Кирилл сегодня возглавил литургию в Санкт-Петербурге в Александро-Невской лавре.
"Сегодня, в день празднования памяти святого равноапостольного князя Владимира, мы молимся особенно за президента нашего Владимира Владимировича Путина. Сегодня его день ангела. Это - по-настоящему первый православный президент", - сказал он после литургии в Александро-Невской лавре.
Патриарх неоднократно говорил о том, что отечество необходимо ограждать его от врагов внутренних и внешних - в частности, после молебна на площади Александра Невского в Санкт-Петербурге в сентябре 2023 года.
В 2024 году отмечается 1036-летие крещения Руси, предопределившего историческое развитие России. Русская православная церковь отмечает годовщину крещения Руси 28 июля, в день памяти князя Владимира. В Крыму в этот день будет освящен музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес, включающий три музея, посвященные христианству, античности и Византии, а также Крыму и Новороссии. А в столице уже стал традиционным крестный ход и молебен у памятника крестителю Руси князю Владимиру на Боровицкой площади.
Благословение Путина патриархом Кириллом - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Пресс-служба рассказала, какую икону патриарх Кирилл подарил Путину
7 мая, 14:14
 
РелигияРоссияСанкт-ПетербургНовороссияВладимир ПутинПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковь
 
 
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