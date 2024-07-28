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Путин прибыл на парад ВМФ в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 28.07.2024
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10:58 28.07.2024 (обновлено: 11:13 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/putin-1962483945.html
Путин прибыл на парад ВМФ в Санкт-Петербурге
Путин прибыл на парад ВМФ в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 28.07.2024
Путин прибыл на парад ВМФ в Санкт-Петербурге
Президент России Владимир Путин прибыл на парад ВМФ России в Петербурге, глава государства находится в Петропавловской крепости, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T10:58
2024-07-28T11:13
вмф рф
владимир путин
каспийская флотилия
день военно-морского флота
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл на парад ВМФ России в Петербурге, глава государства находится в Петропавловской крепости, передает корреспондент РИА Новости.Мероприятие по традиции состоит из морской и наземной части. К участию в параде привлечены 20 надводных кораблей и катеров, одна подводная лодка, четыре парусных судна.Завершится парад прохождением торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений Военно-Морского Флота и юнг Юнармии. Кроме того, парады ВМФ пройдут в акваториях главных баз Северного, Балтийского, Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии разнородных сил и пункте базирования постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.Праздничные мероприятия завершатся вечером праздничным салютом над Невой у Петропавловской крепости.
https://ria.ru/20240728/den_vmf-1959233813.html
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Путин на Военно-морском параде в честь Дня ВМФ России
Путин на Военно-морском параде в честь Дня ВМФ России
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вмф рф, владимир путин, каспийская флотилия, день военно-морского флота, санкт-петербург
ВМФ РФ, Владимир Путин, Каспийская флотилия, День Военно-Морского Флота, Санкт-Петербург

Путин прибыл на парад ВМФ в Санкт-Петербурге

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл на парад ВМФ России в Петербурге, глава государства находится в Петропавловской крепости, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие по традиции состоит из морской и наземной части. К участию в параде привлечены 20 надводных кораблей и катеров, одна подводная лодка, четыре парусных судна.
Завершится парад прохождением торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений Военно-Морского Флота и юнг Юнармии. Кроме того, парады ВМФ пройдут в акваториях главных баз Северного, Балтийского, Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии разнородных сил и пункте базирования постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.
Праздничные мероприятия завершатся вечером праздничным салютом над Невой у Петропавловской крепости.
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ВМФ РФВладимир ПутинКаспийская флотилияДень Военно-Морского ФлотаСанкт-Петербург
 
 
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