https://ria.ru/20240728/putin-1962483945.html

Путин прибыл на парад ВМФ в Санкт-Петербурге

Путин прибыл на парад ВМФ в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 28.07.2024

Путин прибыл на парад ВМФ в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин прибыл на парад ВМФ России в Петербурге, глава государства находится в Петропавловской крепости, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T10:58

2024-07-28T10:58

2024-07-28T11:13

вмф рф

владимир путин

каспийская флотилия

день военно-морского флота

санкт-петербург

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962485374_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f64efb9e2a4a9bc62219980810adef92.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл на парад ВМФ России в Петербурге, глава государства находится в Петропавловской крепости, передает корреспондент РИА Новости.Мероприятие по традиции состоит из морской и наземной части. К участию в параде привлечены 20 надводных кораблей и катеров, одна подводная лодка, четыре парусных судна.Завершится парад прохождением торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений Военно-Морского Флота и юнг Юнармии. Кроме того, парады ВМФ пройдут в акваториях главных баз Северного, Балтийского, Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии разнородных сил и пункте базирования постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.Праздничные мероприятия завершатся вечером праздничным салютом над Невой у Петропавловской крепости.

https://ria.ru/20240728/den_vmf-1959233813.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин на Военно-морском параде в честь Дня ВМФ России Путин на Военно-морском параде в честь Дня ВМФ России 2024-07-28T10:58 true PT0M55S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вмф рф, владимир путин, каспийская флотилия, день военно-морского флота, санкт-петербург