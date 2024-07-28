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Кубинский пианист получил премию I Международного джазового фестиваля - РИА Новости, 28.07.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:52 28.07.2024
https://ria.ru/20240728/pianist-1962497852.html
Кубинский пианист получил премию I Международного джазового фестиваля
Кубинский пианист получил премию I Международного джазового фестиваля - РИА Новости, 28.07.2024
Кубинский пианист получил премию I Международного джазового фестиваля
Кубинский пианист, джазмен Гонсало Рубалькаба удостоен премии I Международного джазового фестиваля в Санкт-Петербурге в номинации "Джазовая легенда", передает... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T12:52
2024-07-28T12:52
культура
россия
санкт-петербург
президентский фонд культурных инициатив
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Кубинский пианист, джазмен Гонсало Рубалькаба удостоен премии I Международного джазового фестиваля в Санкт-Петербурге в номинации "Джазовая легенда", передает корреспондент РИА Новости. "Я очень счастлив, что нахожусь здесь. Было немного сложно добраться сюда. Но я здесь, я рад и благодарен. Еще раз большое вам спасибо… Я надеюсь, что смогу приехать в следующем году и увижу вас снова", - сказал пианист со сцены.В пятый финальный день фестиваля в Юсуповском саду также выступили коллективы TJF из Таиланда, созданный музыкантами Национального симфонического оркестра и Ансамбля тайской классической музыки, Jazz Games народного артиста РФ Даниила Крамера и певица Fantine. I Международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль проходит при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и Президентского Фонда культурных инициатив.
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россия, санкт-петербург, президентский фонд культурных инициатив
Культура, Россия, Санкт-Петербург, Президентский фонд культурных инициатив
Кубинский пианист получил премию I Международного джазового фестиваля

Пианист Рубалькаба получил стал победителем джазового фестиваля в Петербурге

© Фото : Людмила Соболева/ВКонтактеКубинский пианист, джазмен Гонсало Рубалькаба удостоен премии I Международного джазового фестиваля в Санкт-Петербурге в номинации "Джазовая легенда"
Кубинский пианист, джазмен Гонсало Рубалькаба удостоен премии I Международного джазового фестиваля в Санкт-Петербурге в номинации Джазовая легенда - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© Фото : Людмила Соболева/ВКонтакте
Кубинский пианист, джазмен Гонсало Рубалькаба удостоен премии I Международного джазового фестиваля в Санкт-Петербурге в номинации "Джазовая легенда"
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Кубинский пианист, джазмен Гонсало Рубалькаба удостоен премии I Международного джазового фестиваля в Санкт-Петербурге в номинации "Джазовая легенда", передает корреспондент РИА Новости.
«
"Я очень счастлив, что нахожусь здесь. Было немного сложно добраться сюда. Но я здесь, я рад и благодарен. Еще раз большое вам спасибо… Я надеюсь, что смогу приехать в следующем году и увижу вас снова", - сказал пианист со сцены.
В пятый финальный день фестиваля в Юсуповском саду также выступили коллективы TJF из Таиланда, созданный музыкантами Национального симфонического оркестра и Ансамбля тайской классической музыки, Jazz Games народного артиста РФ Даниила Крамера и певица Fantine.
I Международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль проходит при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и Президентского Фонда культурных инициатив.
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