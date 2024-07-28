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В Петербурге пройдет Главный военно-морской парад - РИА Новости, 28.07.2024
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00:10 28.07.2024 (обновлено: 00:13 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/parad-1962445292.html
В Петербурге пройдет Главный военно-морской парад
В Петербурге пройдет Главный военно-морской парад - РИА Новости, 28.07.2024
В Петербурге пройдет Главный военно-морской парад
Главный военно-морской парад пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T00:10
2024-07-28T00:13
санкт-петербург
россия
нева (река)
дмитрий песков
юлия чичерина
каспийская флотилия
день военно-морского флота
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ/МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Главный военно-морской парад пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье. День Военно-морского флота ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля. Для Санкт-Петербурга это один из главных праздников, который неразрывно связан с историей города. В честь Дня ВМФ состоится Главный военно-морской парад, в котором будут задействованы корабли и подводные лодки. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин посетит парад в День ВМФ в Санкт-Петербурге. В воскресенье в Северной столице в честь Дня ВМФ будут зажжены факелы на Ростральных колоннах – в 10.00 до 14.00 и с 21.00 до 23.30. На Дворцовой площади Петербурга состоится общедоступный концерт. В рамках дневного концерта с 13.00 до 17.00 перед зрителями выступят военно-духовые оркестры России и зарубежный стран. Вечерняя программа с 19.30 до 22.00 представит выступления российских артистов. В частности, на Дворцовую площадь выйдут: заслуженная артистка России Юлия Чичерина, рок-группа "Декабрь", заслуженный артист Санкт-Петербурга Виталий Аксенов, Алексей Поддубный и группа "Джанго". Завершатся праздничные мероприятия в 22.30 праздничным салютом над Невой у Петропавловской крепости. Как сообщили в свою очередь в Минобороны РФ, военно-морские парады и военно-спортивные праздники в День ВМФ пройдут также в акваториях главных баз Северного, Балтийского, Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии разнородных сил и пункте базирования постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. При этом к участию в Главном военно-морском параде, военно-морских парадах и военно-спортивных праздниках в составе морской составляющей в этом году привлекается до 200 кораблей и судов различных классов. "Также в мероприятиях задействовано более 100 единиц боевой техники и до 15 тысяч военнослужащих. В прохождении пеших колонн примут участие воспитанники кадетских морских корпусов, нахимовских училищ, слушатели и курсанты военно-морских высших учебных заведений, военнослужащие частей и соединений флотов и Каспийской флотилии", - добавили в военном ведомстве.
https://ria.ru/20240728/den_vmf-1959233813.html
https://ria.ru/20240727/bezopasnost-1962418445.html
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санкт-петербург, россия, нева (река), дмитрий песков, юлия чичерина, каспийская флотилия, день военно-морского флота, общество
Санкт-Петербург, Россия, Нева (река), Дмитрий Песков, Юлия Чичерина, Каспийская флотилия, День Военно-Морского Флота, Общество
В Петербурге пройдет Главный военно-морской парад

В Санкт-Петербурге в воскресенье пройдет Главный военно-морской парад

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРазведенные мосты на Неве перед началом Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге
Разведенные мосты на Неве перед началом Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Разведенные мосты на Неве перед началом Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ/МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Главный военно-морской парад пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье.
День Военно-морского флота ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля. Для Санкт-Петербурга это один из главных праздников, который неразрывно связан с историей города.
День ВМФ - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
День ВМФ в 2024 году: история и традиции праздника
10:47
В честь Дня ВМФ состоится Главный военно-морской парад, в котором будут задействованы корабли и подводные лодки.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин посетит парад в День ВМФ в Санкт-Петербурге.
В воскресенье в Северной столице в честь Дня ВМФ будут зажжены факелы на Ростральных колоннах – в 10.00 до 14.00 и с 21.00 до 23.30.
На Дворцовой площади Петербурга состоится общедоступный концерт. В рамках дневного концерта с 13.00 до 17.00 перед зрителями выступят военно-духовые оркестры России и зарубежный стран. Вечерняя программа с 19.30 до 22.00 представит выступления российских артистов. В частности, на Дворцовую площадь выйдут: заслуженная артистка России Юлия Чичерина, рок-группа "Декабрь", заслуженный артист Санкт-Петербурга Виталий Аксенов, Алексей Поддубный и группа "Джанго".
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Вчера, 19:20
Завершатся праздничные мероприятия в 22.30 праздничным салютом над Невой у Петропавловской крепости.
Как сообщили в свою очередь в Минобороны РФ, военно-морские парады и военно-спортивные праздники в День ВМФ пройдут также в акваториях главных баз Северного, Балтийского, Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии разнородных сил и пункте базирования постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.
При этом к участию в Главном военно-морском параде, военно-морских парадах и военно-спортивных праздниках в составе морской составляющей в этом году привлекается до 200 кораблей и судов различных классов. "Также в мероприятиях задействовано более 100 единиц боевой техники и до 15 тысяч военнослужащих. В прохождении пеших колонн примут участие воспитанники кадетских морских корпусов, нахимовских училищ, слушатели и курсанты военно-морских высших учебных заведений, военнослужащие частей и соединений флотов и Каспийской флотилии", - добавили в военном ведомстве.
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