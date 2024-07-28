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В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 28.07.2024
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T23:48
2024-07-28T23:48
2024-07-28T23:52
воронежская область
специальная военная операция на украине
происшествия
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев."Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове", - говорится в сообщении Гусева в Telegram-канале.
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воронежская область, происшествия, александр гусев (губернатор)
Воронежская область, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Гусев: в Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА