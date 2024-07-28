https://ria.ru/20240728/moskva-1962463965.html
У Москвы отберут источник бесконечного богатства
У Москвы отберут источник бесконечного богатства - РИА Новости, 28.07.2024
У Москвы отберут источник бесконечного богатства
Почти три недели назад официально завершился очередной Петербургский международный экономический форум и на днях свет увидели указы, рожденные по его итогам... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T08:00
2024-07-28T08:00
2024-07-28T10:22
аналитика
экономика
москва
россия
омск
владимир путин
сергей собянин
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1b/1962412644_0:8:1033:589_1920x0_80_0_0_18151db438c961c865105c075265eaeb.jpg
Почти три недели назад официально завершился очередной Петербургский международный экономический форум и на днях свет увидели указы, рожденные по его итогам. Нужно отметить, что опубликованные распоряжения президента, помимо того, что относятся к экономической составляющей, также имеют четко выраженный социальный акцент. Например, правительству поручено доработать механизмы получения льготной ипотеки на покупку квартиры или ИЖС со ставкой не более шести процентов семьями (с двумя и более детьми) в регионах, где строится мало жилья, а также в малых городах.Поручений много, тут и доработка механизмов взимания налогов, и переосмысление порядка списания задолженностей субъектами Федерации, и государственная поддержка программы долгосрочных сбережений в негосударственных фондах, и многое другое. Одним из наиболее интересных поручений президента стал указ подготовить предложения по переносу офисов крупных государственных компаний в регионы. Глава государства отметил, что это помогло бы значительно повысить наполнение местных бюджетов за счет прямых отчислений, то есть чтобы деньги сразу (и в большем объеме) оседали и осваивались на местах без прохождения по федеральной петле "регион — Москва — регион".Эта инициатива не нова. Еще в 2021-м к президенту обратились жители Омска с жалобой на качество воздуха, портят который местные промышленные комбинаты, при этом руководство предприятий ничего для решения вопроса не предпринимает, так как "сидит в Москве". Омичи попросили Владимира Путина вернуть директорат заводов домой, а чтобы дело пошло быстрее, добавить к ним еще и членов федерального правительства. Президент в свойственной ему мягкой манере ответил, что, к сожалению, перебазирование правительства не сделает местный воздух чище, но пообещал подумать. Было это в конце июня 2021 года, Минэкономразвития по следам президентских слов подготовило предложения о переносе головных и бэк-офисов госкомпаний и госкорпораций в 18 регионов страны, шло обсуждение механизмов. А потом началась СВО и на первый план вышли вопросы куда как более горящие, причем иногда в самом прямом смысле.Повторное поднятие проблемы на щит внимания является, кстати, косвенным признаком того, что и экономика, и система госуправления адаптировались к военным реалиям, и наверху наметился обратный разворот к сугубо гражданским и социальным задачам.Не откроем государственную тайну, если скажем, что жители российских регионов частенько относятся к Москве и москвичам, скажем так, с некоторым раздражением. Связано это во многом с неоспоримыми успехами столицы на ниве жилого, транспортного строительства, развития социальной инфраструктуры, городского планирования и многого другого. На все победные реляции столичной администрации представители регионов вполне справедливо замечают, что хорошо, конечно, открывать в год 14 станций метро и 74 станции МЦД, только это не такой уж подвиг, когда у тебя фактически бездонный бюджет, пополняемый, в том числе, за счет налогов от предприятий, физически находящихся в сотнях, а порой и тысячах километров.Еще раз подчеркнем, что Москва сегодня — это один из самых удобных и красивых мегаполисов планеты, в чем несомненная заслуга мэра и его команды. И то, что столица развивается и хорошеет первой, это тоже правильно. При этом, когда Сергей Собянин рапортует о динамике роста финансовых показателей, он озвучивает общие цифры без детализации. А дьявол, как известно, кроется именно в мелочах.Так повелось уже давно, что государственные компании и корпорации, где бы ни находились их физические производственные мощности, хоть в полях Оренбуржья, хоть на берегах Приморья, всегда стремились головные офисы разместить в Москве. С точки зрения организации управления и выстраивания взаимодействия это логично. Столица — это нервный центр, куда сходятся все потоки, ресурсы, рельсы и авиарейсы. Здесь на относительно небольшой площади скучены такие же представительства предприятий, что упрощает выстраивание кооперационных цепочек. Все это так, но из-за кулис выглядывают дьявольские рога.В силу различных причин многие частные компании, а государственные так и вовсе почти поголовно, имеют юридический адрес — то есть финансовую и налоговую привязку — именно в Москве. Одни после распада Союза так и не успели уехать, другие, напротив, осознанно перебрались в столицу, оставив на местах локальное руководство. Согласно законодательству России, предприятия производят налоговые выплаты в государственный бюджет в зависимости от юридического адреса регистрации. То есть некий условный коксохимический комбинат может располагаться где угодно, а львиная доля его налогов уходит в столицу, так как именно здесь он числится формально.Для понимания и примера возьмем госкомпанию "Газпром".По итогам 2022 года компания совокупно перечислила в государственный и региональные бюджеты свыше пяти триллионов рублей, став крупнейшим налогоплательщиком государства. Если брать в целом, то отчисления газового монополиста сформировали более 12 процентов консолидированного бюджета России. Это к вечному разговору "а зачем нам продавать газ". При этом в 2021 году было принято решение о переносе места регистрации компании в Санкт-Петербург, что тут же сказалось на местных финансовых делах. Все в том же 2022-м доходы Северной Пальмиры составили чуть более триллиона рублей, из которых отчисления "Газпрома" составили около двухсот миллиардов.В прошлом году "Газпром" впервые с 1999 года задекларировал убытки, соответственно, общий объем налоговых отчислений компании по оценкам специалистов должен сократиться до 2,5 триллиона, но упрощенная механика пополнения местных бюджетов, думаем, понятна.Возвращаясь к исходной теме нашего разговора, скажем, что в настоящий момент, кроме "Газпрома", из Москвы релоцировался еще один представитель энергетического сектора, а именно компания "РусГидро". Головной офис был перенесен в Красноярск, поближе к производственной базе, то есть каскадам рек Сибири. Согласно бухгалтерской отчетности, компания заплатит в бюджет в виде налогов, сборов и страховых взносов свыше четырех миллиардов рублей. На этом список исчерпывается.Кстати, буквально месяцем ранее Владимир Путин поручил разработать и запустить программы социально-экономического развития таких регионов, как Республика Алтай, Марий-Эл, Калмыкия, Тува, Чувашия, Хакасия, Алтайский край, а также Псковской, Кировской и Курганской областей. По этому списку можно судить, где именно у нас дела идут не очень и где очень пригодились бы дополнительные рабочие места и денежные вливания. Вопрос в том, сдвинутся ли государственные компании с теплых насиженных кресел в Москве.
https://realty.ria.ru/20230721/ofis-1885349527.html
https://realty.ria.ru/20240207/sdelki-1925928638.html
https://realty.ria.ru/20240508/gazprom-1944735489.html
https://ria.ru/20240726/srok-1962117293.html
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Сергей Савчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Сергей Савчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg
аналитика, экономика, москва, россия, омск, владимир путин, сергей собянин, газпром, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), русгидро
Аналитика, Экономика, Москва, Россия, Омск, Владимир Путин, Сергей Собянин, Газпром, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), РусГидро
Почти три недели назад официально завершился очередной Петербургский международный экономический форум и на днях свет увидели указы, рожденные по его итогам
. Нужно отметить, что опубликованные распоряжения президента, помимо того, что относятся к экономической составляющей, также имеют четко выраженный социальный акцент. Например, правительству поручено доработать механизмы получения льготной ипотеки на покупку квартиры или ИЖС со ставкой не более шести процентов семьями (с двумя и более детьми) в регионах, где строится мало жилья, а также в малых городах.
Поручений много, тут и доработка механизмов взимания налогов, и переосмысление порядка списания задолженностей субъектами Федерации, и государственная поддержка программы долгосрочных сбережений в негосударственных фондах, и многое другое. Одним из наиболее интересных поручений президента стал указ подготовить предложения по переносу офисов крупных государственных компаний в регионы. Глава государства отметил, что это помогло бы значительно повысить наполнение местных бюджетов за счет прямых отчислений, то есть чтобы деньги сразу (и в большем объеме) оседали и осваивались на местах без прохождения по федеральной петле "регион — Москва — регион".
Эта инициатива не нова. Еще в 2021-м к президенту обратились жители Омска
с жалобой на качество воздуха, портят который местные промышленные комбинаты, при этом руководство предприятий ничего для решения вопроса не предпринимает, так как "сидит в Москве". Омичи попросили Владимира Путина
вернуть директорат заводов домой, а чтобы дело пошло быстрее, добавить к ним еще и членов федерального правительства. Президент в свойственной ему мягкой манере ответил, что, к сожалению, перебазирование правительства не сделает местный воздух чище, но пообещал подумать. Было это в конце июня 2021 года, Минэкономразвития
по следам президентских слов подготовило предложения о переносе головных и бэк-офисов госкомпаний и госкорпораций в 18 регионов страны, шло обсуждение механизмов. А потом началась СВО и на первый план вышли вопросы куда как более горящие, причем иногда в самом прямом смысле.
Повторное поднятие проблемы на щит внимания является, кстати, косвенным признаком того, что и экономика, и система госуправления адаптировались к военным реалиям, и наверху наметился обратный разворот к сугубо гражданским и социальным задачам.
Не откроем государственную тайну, если скажем, что жители российских регионов частенько относятся к Москве и москвичам, скажем так, с некоторым раздражением. Связано это во многом с неоспоримыми успехами столицы на ниве жилого, транспортного строительства, развития социальной инфраструктуры, городского планирования и многого другого. На все победные реляции столичной администрации представители регионов вполне справедливо замечают, что хорошо, конечно, открывать в год 14 станций метро и 74 станции МЦД, только это не такой уж подвиг, когда у тебя фактически бездонный бюджет, пополняемый, в том числе, за счет налогов от предприятий, физически находящихся в сотнях, а порой и тысячах километров.
Еще раз подчеркнем, что Москва сегодня — это один из самых удобных и красивых мегаполисов планеты, в чем несомненная заслуга мэра и его команды. И то, что столица развивается и хорошеет первой, это тоже правильно. При этом, когда Сергей Собянин
рапортует о динамике роста финансовых показателей, он озвучивает общие цифры без детализации. А дьявол, как известно, кроется именно в мелочах.
Так повелось уже давно, что государственные компании и корпорации, где бы ни находились их физические производственные мощности, хоть в полях Оренбуржья, хоть на берегах Приморья, всегда стремились головные офисы разместить в Москве. С точки зрения организации управления и выстраивания взаимодействия это логично. Столица — это нервный центр, куда сходятся все потоки, ресурсы, рельсы и авиарейсы. Здесь на относительно небольшой площади скучены такие же представительства предприятий, что упрощает выстраивание кооперационных цепочек. Все это так, но из-за кулис выглядывают дьявольские рога.
В силу различных причин многие частные компании, а государственные так и вовсе почти поголовно, имеют юридический адрес — то есть финансовую и налоговую привязку — именно в Москве. Одни после распада Союза так и не успели уехать, другие, напротив, осознанно перебрались в столицу, оставив на местах локальное руководство. Согласно законодательству России
, предприятия производят налоговые выплаты в государственный бюджет в зависимости от юридического адреса регистрации. То есть некий условный коксохимический комбинат может располагаться где угодно, а львиная доля его налогов уходит в столицу, так как именно здесь он числится формально.
Для понимания и примера возьмем госкомпанию "Газпром
".
По итогам 2022 года компания совокупно перечислила в государственный и региональные бюджеты свыше пяти триллионов рублей, став крупнейшим налогоплательщиком государства. Если брать в целом, то отчисления газового монополиста сформировали более 12 процентов консолидированного бюджета России. Это к вечному разговору "а зачем нам продавать газ". При этом в 2021 году было принято решение о переносе места регистрации компании в Санкт-Петербург
, что тут же сказалось на местных финансовых делах. Все в том же 2022-м доходы Северной Пальмиры составили чуть более триллиона рублей, из которых отчисления "Газпрома" составили около двухсот миллиардов.
В прошлом году "Газпром" впервые с 1999 года задекларировал убытки, соответственно, общий объем налоговых отчислений компании по оценкам специалистов должен сократиться до 2,5 триллиона, но упрощенная механика пополнения местных бюджетов, думаем, понятна.
Возвращаясь к исходной теме нашего разговора, скажем, что в настоящий момент, кроме "Газпрома", из Москвы релоцировался еще один представитель энергетического сектора, а именно компания "РусГидро
". Головной офис был перенесен в Красноярск
, поближе к производственной базе, то есть каскадам рек Сибири. Согласно бухгалтерской отчетности, компания заплатит в бюджет в виде налогов, сборов и страховых взносов свыше четырех миллиардов рублей. На этом список исчерпывается.
Кстати, буквально месяцем ранее Владимир Путин поручил разработать и запустить программы социально-экономического развития таких регионов, как Республика Алтай, Марий-Эл, Калмыкия, Тува, Чувашия, Хакасия, Алтайский край
, а также Псковской, Кировской и Курганской областей
. По этому списку можно судить, где именно у нас дела идут не очень и где очень пригодились бы дополнительные рабочие места и денежные вливания. Вопрос в том, сдвинутся ли государственные компании с теплых насиженных кресел в Москве.