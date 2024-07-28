https://ria.ru/20240728/moskva-1962463965.html

У Москвы отберут источник бесконечного богатства

У Москвы отберут источник бесконечного богатства - РИА Новости, 28.07.2024

У Москвы отберут источник бесконечного богатства

Почти три недели назад официально завершился очередной Петербургский международный экономический форум и на днях свет увидели указы, рожденные по его итогам... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T08:00

2024-07-28T08:00

2024-07-28T10:22

аналитика

экономика

москва

россия

омск

владимир путин

сергей собянин

газпром

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Почти три недели назад официально завершился очередной Петербургский международный экономический форум и на днях свет увидели указы, рожденные по его итогам. Нужно отметить, что опубликованные распоряжения президента, помимо того, что относятся к экономической составляющей, также имеют четко выраженный социальный акцент. Например, правительству поручено доработать механизмы получения льготной ипотеки на покупку квартиры или ИЖС со ставкой не более шести процентов семьями (с двумя и более детьми) в регионах, где строится мало жилья, а также в малых городах.Поручений много, тут и доработка механизмов взимания налогов, и переосмысление порядка списания задолженностей субъектами Федерации, и государственная поддержка программы долгосрочных сбережений в негосударственных фондах, и многое другое. Одним из наиболее интересных поручений президента стал указ подготовить предложения по переносу офисов крупных государственных компаний в регионы. Глава государства отметил, что это помогло бы значительно повысить наполнение местных бюджетов за счет прямых отчислений, то есть чтобы деньги сразу (и в большем объеме) оседали и осваивались на местах без прохождения по федеральной петле "регион — Москва — регион".Эта инициатива не нова. Еще в 2021-м к президенту обратились жители Омска с жалобой на качество воздуха, портят который местные промышленные комбинаты, при этом руководство предприятий ничего для решения вопроса не предпринимает, так как "сидит в Москве". Омичи попросили Владимира Путина вернуть директорат заводов домой, а чтобы дело пошло быстрее, добавить к ним еще и членов федерального правительства. Президент в свойственной ему мягкой манере ответил, что, к сожалению, перебазирование правительства не сделает местный воздух чище, но пообещал подумать. Было это в конце июня 2021 года, Минэкономразвития по следам президентских слов подготовило предложения о переносе головных и бэк-офисов госкомпаний и госкорпораций в 18 регионов страны, шло обсуждение механизмов. А потом началась СВО и на первый план вышли вопросы куда как более горящие, причем иногда в самом прямом смысле.Повторное поднятие проблемы на щит внимания является, кстати, косвенным признаком того, что и экономика, и система госуправления адаптировались к военным реалиям, и наверху наметился обратный разворот к сугубо гражданским и социальным задачам.Не откроем государственную тайну, если скажем, что жители российских регионов частенько относятся к Москве и москвичам, скажем так, с некоторым раздражением. Связано это во многом с неоспоримыми успехами столицы на ниве жилого, транспортного строительства, развития социальной инфраструктуры, городского планирования и многого другого. На все победные реляции столичной администрации представители регионов вполне справедливо замечают, что хорошо, конечно, открывать в год 14 станций метро и 74 станции МЦД, только это не такой уж подвиг, когда у тебя фактически бездонный бюджет, пополняемый, в том числе, за счет налогов от предприятий, физически находящихся в сотнях, а порой и тысячах километров.Еще раз подчеркнем, что Москва сегодня — это один из самых удобных и красивых мегаполисов планеты, в чем несомненная заслуга мэра и его команды. И то, что столица развивается и хорошеет первой, это тоже правильно. При этом, когда Сергей Собянин рапортует о динамике роста финансовых показателей, он озвучивает общие цифры без детализации. А дьявол, как известно, кроется именно в мелочах.Так повелось уже давно, что государственные компании и корпорации, где бы ни находились их физические производственные мощности, хоть в полях Оренбуржья, хоть на берегах Приморья, всегда стремились головные офисы разместить в Москве. С точки зрения организации управления и выстраивания взаимодействия это логично. Столица — это нервный центр, куда сходятся все потоки, ресурсы, рельсы и авиарейсы. Здесь на относительно небольшой площади скучены такие же представительства предприятий, что упрощает выстраивание кооперационных цепочек. Все это так, но из-за кулис выглядывают дьявольские рога.В силу различных причин многие частные компании, а государственные так и вовсе почти поголовно, имеют юридический адрес — то есть финансовую и налоговую привязку — именно в Москве. Одни после распада Союза так и не успели уехать, другие, напротив, осознанно перебрались в столицу, оставив на местах локальное руководство. Согласно законодательству России, предприятия производят налоговые выплаты в государственный бюджет в зависимости от юридического адреса регистрации. То есть некий условный коксохимический комбинат может располагаться где угодно, а львиная доля его налогов уходит в столицу, так как именно здесь он числится формально.Для понимания и примера возьмем госкомпанию "Газпром".По итогам 2022 года компания совокупно перечислила в государственный и региональные бюджеты свыше пяти триллионов рублей, став крупнейшим налогоплательщиком государства. Если брать в целом, то отчисления газового монополиста сформировали более 12 процентов консолидированного бюджета России. Это к вечному разговору "а зачем нам продавать газ". При этом в 2021 году было принято решение о переносе места регистрации компании в Санкт-Петербург, что тут же сказалось на местных финансовых делах. Все в том же 2022-м доходы Северной Пальмиры составили чуть более триллиона рублей, из которых отчисления "Газпрома" составили около двухсот миллиардов.В прошлом году "Газпром" впервые с 1999 года задекларировал убытки, соответственно, общий объем налоговых отчислений компании по оценкам специалистов должен сократиться до 2,5 триллиона, но упрощенная механика пополнения местных бюджетов, думаем, понятна.Возвращаясь к исходной теме нашего разговора, скажем, что в настоящий момент, кроме "Газпрома", из Москвы релоцировался еще один представитель энергетического сектора, а именно компания "РусГидро". Головной офис был перенесен в Красноярск, поближе к производственной базе, то есть каскадам рек Сибири. Согласно бухгалтерской отчетности, компания заплатит в бюджет в виде налогов, сборов и страховых взносов свыше четырех миллиардов рублей. На этом список исчерпывается.Кстати, буквально месяцем ранее Владимир Путин поручил разработать и запустить программы социально-экономического развития таких регионов, как Республика Алтай, Марий-Эл, Калмыкия, Тува, Чувашия, Хакасия, Алтайский край, а также Псковской, Кировской и Курганской областей. По этому списку можно судить, где именно у нас дела идут не очень и где очень пригодились бы дополнительные рабочие места и денежные вливания. Вопрос в том, сдвинутся ли государственные компании с теплых насиженных кресел в Москве.

https://realty.ria.ru/20230721/ofis-1885349527.html

https://realty.ria.ru/20240207/sdelki-1925928638.html

https://realty.ria.ru/20240508/gazprom-1944735489.html

https://ria.ru/20240726/srok-1962117293.html

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

аналитика, экономика, москва, россия, омск, владимир путин, сергей собянин, газпром, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), русгидро