https://ria.ru/20240728/matvienko-1962465952.html

Матвиенко поздравила ВМФ с профессиональным праздником

Матвиенко поздравила ВМФ с профессиональным праздником - РИА Новости, 28.07.2024

Матвиенко поздравила ВМФ с профессиональным праздником

Военно-морской флот РФ выполняет важнейшие задачи по защите суверенитета страны, моряки демонстрируют выучку в ходе проведения СВО, заявила в поздравлении... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T08:27

2024-07-28T08:27

2024-07-28T08:28

россия

валентина матвиенко

андрей белоусов

совет федерации рф

день военно-морского флота

общество

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Военно-морской флот РФ выполняет важнейшие задачи по защите суверенитета страны, моряки демонстрируют выучку в ходе проведения СВО, заявила в поздравлении председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по случаю Дня ВМФ. "Сегодня Военно-Морской Флот решает важнейшие задачи по защите суверенитета страны, созданию условий для ведения безопасной хозяйственной деятельности в водах Мирового океана. Военнослужащие надводных и подводных сил, морской авиации и береговых войск осваивают и активно применяют не имеющие аналогов образцы вооружений и техники, демонстрируют свои лучшие личные качества, боевую слаженность и выучку в ходе проведения специальной военной операции", - написала Матвиенко в поздравлении на имя министра обороны РФ Андрея Белоусова. Парламентарий выразила уверенность, что личный состав ВМФ "будет и в дальнейшем с честью выполнять свой долг, приумножать заложенные старшими товарищами традиции". "Россия по праву входит в число ведущих морских держав мира. Более трех веков Андреевский флаг развевается над русскими эскадрами, являясь символом стойкости, мастерства и решимости военных моряков, вызывая чувство гордости в сердцах наших граждан", - резюмировала председатель верхней палаты российского парламента.

https://ria.ru/20240728/den_vmf-1959233813.html

https://ria.ru/20240727/patrushev-1962360768.html

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россия, валентина матвиенко, андрей белоусов, совет федерации рф, день военно-морского флота, общество