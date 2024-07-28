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Матвиенко поздравила ВМФ с профессиональным праздником - РИА Новости, 28.07.2024
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08:27 28.07.2024 (обновлено: 08:28 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/matvienko-1962465952.html
Матвиенко поздравила ВМФ с профессиональным праздником
Матвиенко поздравила ВМФ с профессиональным праздником - РИА Новости, 28.07.2024
Матвиенко поздравила ВМФ с профессиональным праздником
Военно-морской флот РФ выполняет важнейшие задачи по защите суверенитета страны, моряки демонстрируют выучку в ходе проведения СВО, заявила в поздравлении... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T08:27
2024-07-28T08:28
россия
валентина матвиенко
андрей белоусов
совет федерации рф
день военно-морского флота
общество
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Военно-морской флот РФ выполняет важнейшие задачи по защите суверенитета страны, моряки демонстрируют выучку в ходе проведения СВО, заявила в поздравлении председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по случаю Дня ВМФ. "Сегодня Военно-Морской Флот решает важнейшие задачи по защите суверенитета страны, созданию условий для ведения безопасной хозяйственной деятельности в водах Мирового океана. Военнослужащие надводных и подводных сил, морской авиации и береговых войск осваивают и активно применяют не имеющие аналогов образцы вооружений и техники, демонстрируют свои лучшие личные качества, боевую слаженность и выучку в ходе проведения специальной военной операции", - написала Матвиенко в поздравлении на имя министра обороны РФ Андрея Белоусова. Парламентарий выразила уверенность, что личный состав ВМФ "будет и в дальнейшем с честью выполнять свой долг, приумножать заложенные старшими товарищами традиции". "Россия по праву входит в число ведущих морских держав мира. Более трех веков Андреевский флаг развевается над русскими эскадрами, являясь символом стойкости, мастерства и решимости военных моряков, вызывая чувство гордости в сердцах наших граждан", - резюмировала председатель верхней палаты российского парламента.
https://ria.ru/20240728/den_vmf-1959233813.html
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россия, валентина матвиенко, андрей белоусов, совет федерации рф, день военно-морского флота, общество
Россия, Валентина Матвиенко, Андрей Белоусов, Совет Федерации РФ, День Военно-Морского Флота, Общество
Матвиенко поздравила ВМФ с профессиональным праздником

Матвиенко: ВМФ выполняет важнейшие задачи по защите суверенитета России

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Военно-морской флот РФ выполняет важнейшие задачи по защите суверенитета страны, моряки демонстрируют выучку в ходе проведения СВО, заявила в поздравлении председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по случаю Дня ВМФ.
"Сегодня Военно-Морской Флот решает важнейшие задачи по защите суверенитета страны, созданию условий для ведения безопасной хозяйственной деятельности в водах Мирового океана. Военнослужащие надводных и подводных сил, морской авиации и береговых войск осваивают и активно применяют не имеющие аналогов образцы вооружений и техники, демонстрируют свои лучшие личные качества, боевую слаженность и выучку в ходе проведения специальной военной операции", - написала Матвиенко в поздравлении на имя министра обороны РФ Андрея Белоусова.
День ВМФ - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
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Парламентарий выразила уверенность, что личный состав ВМФ "будет и в дальнейшем с честью выполнять свой долг, приумножать заложенные старшими товарищами традиции".
"Россия по праву входит в число ведущих морских держав мира. Более трех веков Андреевский флаг развевается над русскими эскадрами, являясь символом стойкости, мастерства и решимости военных моряков, вызывая чувство гордости в сердцах наших граждан", - резюмировала председатель верхней палаты российского парламента.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
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РоссияВалентина МатвиенкоАндрей БелоусовСовет Федерации РФДень Военно-Морского ФлотаОбщество
 
 
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