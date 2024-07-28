https://ria.ru/20240728/malayziya-1962538414.html

Малайзия направила России письмо с заявкой на вступление в БРИКС

Малайзия направила России письмо с заявкой на вступление в БРИКС - РИА Новости, 28.07.2024

Малайзия направила России письмо с заявкой на вступление в БРИКС

Малайзия направила России заявку на присоединение к БРИКС, сообщил премьер-министр Анвар Ибрагим. РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T17:24

2024-07-28T17:24

2024-07-28T18:49

малайзия

россия

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829759195_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_5a0d4f7b2d4d578d9a07fa02d2741937.jpg

ДЖАКАРТА, 28 июл — РИА Новости. Малайзия направила России заявку на присоединение к БРИКС, сообщил премьер-министр Анвар Ибрагим."Малайзия направила России как председателю БРИКС письмо с заявкой на вступление в организацию, а также выразила открытость к участию в качестве страны-члена или стратегического партнера", — говорится в заявлении премьера, опубликованного его канцелярией.По словам Ибрагима, желание Малайзии присоединиться к БРИКС было основной темой его беседы с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который накануне прибыл с визитом в Куала-Лумпур.В июне Ибрагим подтвердил намерение Малайзии присоединиться к БРИКС президенту Бразилии Луису Луле да Силве.Россия с 1 января стала председателем БРИКС на этот год. Это совпало с историческим расширением организации — помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Саммит БРИКС пройдет в октябре в Казани, кроме этого, Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20240728/torgovlya-1962468084.html

https://ria.ru/20240728/malayziya-1962472057.html

малайзия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

малайзия, россия, брикс