https://ria.ru/20240728/malayziya-1962538414.html
Малайзия направила России письмо с заявкой на вступление в БРИКС
Малайзия направила России письмо с заявкой на вступление в БРИКС - РИА Новости, 28.07.2024
Малайзия направила России письмо с заявкой на вступление в БРИКС
Малайзия направила России заявку на присоединение к БРИКС, сообщил премьер-министр Анвар Ибрагим. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T17:24
2024-07-28T17:24
2024-07-28T18:49
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ДЖАКАРТА, 28 июл — РИА Новости. Малайзия направила России заявку на присоединение к БРИКС, сообщил премьер-министр Анвар Ибрагим."Малайзия направила России как председателю БРИКС письмо с заявкой на вступление в организацию, а также выразила открытость к участию в качестве страны-члена или стратегического партнера", — говорится в заявлении премьера, опубликованного его канцелярией.По словам Ибрагима, желание Малайзии присоединиться к БРИКС было основной темой его беседы с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который накануне прибыл с визитом в Куала-Лумпур.В июне Ибрагим подтвердил намерение Малайзии присоединиться к БРИКС президенту Бразилии Луису Луле да Силве.Россия с 1 января стала председателем БРИКС на этот год. Это совпало с историческим расширением организации — помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Саммит БРИКС пройдет в октябре в Казани, кроме этого, Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20240728/torgovlya-1962468084.html
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малайзия, россия, брикс
Малайзия направила России письмо с заявкой на вступление в БРИКС
Малайзия выразила готовность стать стратегическим партнером БРИКС