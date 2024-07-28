Рейтинг@Mail.ru
Малайзия направила России письмо с заявкой на вступление в БРИКС - РИА Новости, 28.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:24 28.07.2024 (обновлено: 18:49 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/malayziya-1962538414.html
Малайзия направила России письмо с заявкой на вступление в БРИКС
Малайзия направила России письмо с заявкой на вступление в БРИКС - РИА Новости, 28.07.2024
Малайзия направила России письмо с заявкой на вступление в БРИКС
Малайзия направила России заявку на присоединение к БРИКС, сообщил премьер-министр Анвар Ибрагим. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T17:24
2024-07-28T18:49
малайзия
россия
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829759195_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_5a0d4f7b2d4d578d9a07fa02d2741937.jpg
ДЖАКАРТА, 28 июл — РИА Новости. Малайзия направила России заявку на присоединение к БРИКС, сообщил премьер-министр Анвар Ибрагим.&quot;Малайзия направила России как председателю БРИКС письмо с заявкой на вступление в организацию, а также выразила открытость к участию в качестве страны-члена или стратегического партнера&quot;, — говорится в заявлении премьера, опубликованного его канцелярией.По словам Ибрагима, желание Малайзии присоединиться к БРИКС было основной темой его беседы с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который накануне прибыл с визитом в Куала-Лумпур.В июне Ибрагим подтвердил намерение Малайзии присоединиться к БРИКС президенту Бразилии Луису Луле да Силве.Россия с 1 января стала председателем БРИКС на этот год. Это совпало с историческим расширением организации — помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Саммит БРИКС пройдет в октябре в Казани, кроме этого, Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20240728/torgovlya-1962468084.html
https://ria.ru/20240728/malayziya-1962472057.html
малайзия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829759195_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_691051c8deeb33a4c5846f19835d0a18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
малайзия, россия, брикс
Малайзия, Россия, БРИКС
Малайзия направила России письмо с заявкой на вступление в БРИКС

Малайзия выразила готовность стать стратегическим партнером БРИКС

© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлаги стран БРИКС
Флаги стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
Перейти в медиабанк
Флаги стран БРИКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДЖАКАРТА, 28 июл — РИА Новости. Малайзия направила России заявку на присоединение к БРИКС, сообщил премьер-министр Анвар Ибрагим.
«

"Малайзия направила России как председателю БРИКС письмо с заявкой на вступление в организацию, а также выразила открытость к участию в качестве страны-члена или стратегического партнера", — говорится в заявлении премьера, опубликованного его канцелярией.

Асимметричный вантовый мост Сери Вавасан в Путраджае - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
Россия и Малайзия намерены повышать объемы взаимной торговли
Вчера, 08:44
По словам Ибрагима, желание Малайзии присоединиться к БРИКС было основной темой его беседы с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который накануне прибыл с визитом в Куала-Лумпур.
В июне Ибрагим подтвердил намерение Малайзии присоединиться к БРИКС президенту Бразилии Луису Луле да Силве.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на этот год. Это совпало с историческим расширением организации — помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Саммит БРИКС пройдет в октябре в Казани, кроме этого, Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
В Малайзии заявили, что членство страны в БРИКС выгодно России
Вчера, 09:19
 
МалайзияРоссияБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала