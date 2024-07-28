Турция может "войти" в Израиль, заявил Эрдоган
Эрдоган: Турция может "войти" в Израиль так же, как в Ливию и Карабах
© AP Photo / Emrah GurelПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Emrah Gurel
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
СТАМБУЛ, 28 июл — РИА Новости. Турция может "войти" в Израиль так же, как когда-то в Ливию и Нагорный Карабах, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на заседании отделения правящей партии в провинции Ризе, его выступление транслировало местное телевидение.
Глава государства отметил достижения турецкой оборонной промышленности, но, по его мнению, если бы они были значительнее, то Израиль "не сделал бы с Палестиной то, что сделал".
"Мы должны быть сильными <...> Как мы вошли в Карабах, как мы вошли в Ливию, так поступим и с ними (Израилем. — Прим. ред.). Нет ничего, что мы не можем сделать", — подчеркнул Эрдоган.
В январе 2020 года парламент Турции впервые разрешил отправить военный контингент в Ливию. Затем мандат продлили до июля 2022-го, а с января этого года — еще на 24 месяца. Ранее в Анкаре отмечали, что эта деятельность проводится в соответствии с резолюциями Совбеза ООН.
Осенью 2020 года Турция оказывала поддержку Азербайджану во время Второй карабахской войны, а ее беспилотники активно участвовали в военных операциях.
Анкара с самого начала осуждает действия Тель-Авива в секторе Газа и обвиняет его в массовых убийствах мирных палестинцев. Она не раз призывала прекратить огонь, а также оказывала давление на еврейское государство.
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В частности, в начале мая Министерство торговли Турции объявило о полном прекращении товарооборота с Израилем. Перед этим Анкара ограничила экспорт 54 подгрупп товаров, но ЦАХАЛ продолжил боевые действия в Газе.
Критике не раз подвергался и лично премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Так, его выступление в конгрессе США на этой неделе вызвало не только антивоенные протесты у Капитолия, но и жесткую реакцию со стороны турецких политиков вплоть до Эрдогана, который назвал главу израильского кабмина мясником, "на руках которого кровь 150 тысяч жителей Газы". Ранее он также называл Нетаньяху "современным фюрером", подчеркивая, что Запад игнорируют его преступления.
По данным министерства здравоохранения Газы, с 7 октября прошлого года число погибших при израильских ударах по анклаву превысило 39 тысяч, пострадали более 89,8 тысячи человек.