https://ria.ru/20240728/gorlovka-1962478724.html

Украинский дрон-камикадзе атаковал Горловку

Украинский дрон-камикадзе атаковал Горловку - РИА Новости, 28.07.2024

Украинский дрон-камикадзе атаковал Горловку

Беспилотник-камикадзе украинских войск атаковал Никитовский район Горловки в ДНР, сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T10:19

2024-07-28T10:19

2024-07-28T10:19

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Беспилотник-камикадзе украинских войск атаковал Никитовский район Горловки в ДНР, сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 9.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Горловка (Никитовский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении. В ведомстве также сообщили, что в 9.20 мск украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Донецк. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

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донецкая народная республика

донецк

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горловка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, происшествия