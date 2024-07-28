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Россия продолжит оснащать флот гиперзвуковыми комплексами, заявил Путин - РИА Новости, 28.07.2024
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11:32 28.07.2024 (обновлено: 12:05 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/flot-1962487805.html
Россия продолжит оснащать флот гиперзвуковыми комплексами, заявил Путин
Россия продолжит оснащать флот гиперзвуковыми комплексами, заявил Путин - РИА Новости, 28.07.2024
Россия продолжит оснащать флот гиперзвуковыми комплексами, заявил Путин
Россия продолжит наращивать обеспечение сил ВМФ, оснащать флот гиперзвуковыми ракетными комплексами, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T11:32
2024-07-28T12:05
россия
безопасность
санкт-петербург
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Россия продолжит наращивать обеспечение сил ВМФ, оснащать флот гиперзвуковыми ракетными комплексами, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы продолжим наращивать обеспечение надводных и подводных сил, морской авиации, оснащать корабли высокотехнологичными средствами нового поколения и гиперзвуковыми ракетными комплексами", - сказал Путин во время Главного военно-морского парада в День ВМФ в Петербурге.
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россия, безопасность, санкт-петербург, владимир путин
Россия, Безопасность, Санкт-Петербург, Владимир Путин
Россия продолжит оснащать флот гиперзвуковыми комплексами, заявил Путин

Путин: Россия продолжит оснащать флот гиперзвуковыми комплексами

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкКорабли ВМФ России
Корабли ВМФ России - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Корабли ВМФ России. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Россия продолжит наращивать обеспечение сил ВМФ, оснащать флот гиперзвуковыми ракетными комплексами, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы продолжим наращивать обеспечение надводных и подводных сил, морской авиации, оснащать корабли высокотехнологичными средствами нового поколения и гиперзвуковыми ракетными комплексами", - сказал Путин во время Главного военно-морского парада в День ВМФ в Петербурге.
День ВМФ - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
День ВМФ в 2024 году: история и традиции праздника
10:47
 
РоссияБезопасностьСанкт-ПетербургВладимир Путин
 
 
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