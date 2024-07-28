https://ria.ru/20240728/flot-1962487805.html

Россия продолжит оснащать флот гиперзвуковыми комплексами, заявил Путин

Россия продолжит оснащать флот гиперзвуковыми комплексами, заявил Путин - РИА Новости, 28.07.2024

Россия продолжит оснащать флот гиперзвуковыми комплексами, заявил Путин

Россия продолжит наращивать обеспечение сил ВМФ, оснащать флот гиперзвуковыми ракетными комплексами, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T11:32

2024-07-28T11:32

2024-07-28T12:05

россия

безопасность

санкт-петербург

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Россия продолжит наращивать обеспечение сил ВМФ, оснащать флот гиперзвуковыми ракетными комплексами, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы продолжим наращивать обеспечение надводных и подводных сил, морской авиации, оснащать корабли высокотехнологичными средствами нового поколения и гиперзвуковыми ракетными комплексами", - сказал Путин во время Главного военно-морского парада в День ВМФ в Петербурге.

https://ria.ru/20240728/den_vmf-1959233813.html

россия

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россия, безопасность, санкт-петербург, владимир путин