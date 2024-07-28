https://ria.ru/20240728/dzhaz-1962498536.html

Певица Fantine получила премию I Международного джазового фестиваля

Певица Fantine получила премию I Международного джазового фестиваля - РИА Новости, 28.07.2024

Певица Fantine получила премию I Международного джазового фестиваля

Певица Fantine (Фантине Мария Притула) и ее группа получили премию I Международного джазового фестиваля в Санкт-Петербурге в номинации "Хедлайнеры", передает... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T12:57

2024-07-28T12:57

2024-07-28T12:57

культура

санкт-петербург

россия

президентский фонд культурных инициатив

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Певица Fantine (Фантине Мария Притула) и ее группа получили премию I Международного джазового фестиваля в Санкт-Петербурге в номинации "Хедлайнеры", передает корреспондент РИА Новости. В Юсуповском саду северной столицы прошел финальный пятый день джазового фестиваля. "Это было совсем неожиданно. Награды всегда приятно получать, особенно когда не ожидаешь. Для меня это огромная честь. Очень надеюсь, что я сделала все возможное, чтобы ее заслужить. Буду продолжать в том же духе", - сказала певица в беседе с РИА Новости. По мнению артистки, фестиваль получился достаточно успешным. "Я желаю фестивалю много-много лет существования, чтобы мы, артисты, приносили Санкт-Петербургу джаз, музыку и такую шикарную атмосферу. Мне кажется, это то, что нужно обществу, нашим столицам, нашим городам", - добавила она. В планах у Fantine и ее коллектива осенние гастроли, а также множество концертов в разных городах России. "Помимо этого у меня есть еще и авторская программа с более современными композициями. Запланирован выпуск сингла 1 августа - песня "Летняя веранда", которая будет доступна на всех площадках", - поделилась певица. I Международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль проходит при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и Президентского Фонда культурных инициатив.

https://ria.ru/20240728/pianist-1962497852.html

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санкт-петербург, россия, президентский фонд культурных инициатив