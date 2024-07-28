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В зоне СВО освятили полевую часовню в день крещения Руси
В зоне СВО освятили полевую часовню в день крещения Руси - РИА Новости, 28.07.2024
В зоне СВО освятили полевую часовню в день крещения Руси
В одном из воинских подразделений 1-й гвардейской Славянской бригады Южной группировки войск на передовой открыли и освятили полевую часовню, мероприятие... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T08:57
2024-07-28T08:57
2024-07-28T09:55
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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. В одном из воинских подразделений 1-й гвардейской Славянской бригады Южной группировки войск на передовой открыли и освятили полевую часовню, мероприятие приурочено к 28 июля - Дню крещения Руси, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Часовня была организована по инициативе командования бригады в зоне СВО, в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Само помещение часовни сооружено из армейской палатки. Каждый боец, в перерыве между ратными делами, может обратиться к своей вере, помолиться, поставить свечку. Духовность является важной составляющей в жизни военнослужащих в условиях боевых действий. "Сегодня у нас День крещения Руси князем Владимиром. Мы сегодня освещали часовню, которую назвали в честь этого святого, который собственно и основатель нашей всей сегодняшней государственности", - рассказал РИА Новости военнослужащий первой Славянской бригады священник Максим. Отец Максим отметил, что прошла молитва в честь князя Владимира. По его словам, современные бойцы отчасти являются воинством князя, так как он собирал Россию по крупицам - то наследие которое должны беречь, собирать и сохранять. "Мы поныне, сегодня, как его преемники и наследники той России, которую он нам передал. Мы - его воинство, которое заново воссоединяет, собирает единую Святую Русь", - добавил военнослужащий священнослужитель. После освещения часовни каждый боец получил от священнослужителя шеврон с изображением князя Владимира – Крестителя Руси.
https://ria.ru/20240727/kreschenie-1802555523.html
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россия, день крещения руси
Религия, Россия, День крещения Руси
В зоне СВО освятили полевую часовню в день крещения Руси
В подразделении группировки "Юг" освятили полевую часовню в день крещения Руси
ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. В одном из воинских подразделений 1-й гвардейской Славянской бригады Южной группировки войск на передовой открыли и освятили полевую часовню, мероприятие приурочено к 28 июля - Дню крещения Руси, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Часовня была организована по инициативе командования бригады в зоне СВО, в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Само помещение часовни сооружено из армейской палатки. Каждый боец, в перерыве между ратными делами, может обратиться к своей вере, помолиться, поставить свечку. Духовность является важной составляющей в жизни военнослужащих в условиях боевых действий.
"Сегодня у нас День крещения Руси князем Владимиром. Мы сегодня освещали часовню, которую назвали в честь этого святого, который собственно и основатель нашей всей сегодняшней государственности", - рассказал РИА Новости военнослужащий первой Славянской бригады священник Максим.
Отец Максим отметил, что прошла молитва в честь князя Владимира. По его словам, современные бойцы отчасти являются воинством князя, так как он собирал Россию по крупицам - то наследие которое должны беречь, собирать и сохранять.
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"Мы поныне, сегодня, как его преемники и наследники той России, которую он нам передал. Мы - его воинство, которое заново воссоединяет, собирает единую Святую Русь", - добавил военнослужащий священнослужитель.
После освещения часовни каждый боец получил от священнослужителя шеврон с изображением князя Владимира – Крестителя Руси.