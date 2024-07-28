Рейтинг@Mail.ru
В зоне СВО освятили полевую часовню в день крещения Руси - РИА Новости, 28.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
08:57 28.07.2024 (обновлено: 09:55 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/chasovnya-1962468942.html
В зоне СВО освятили полевую часовню в день крещения Руси
В зоне СВО освятили полевую часовню в день крещения Руси - РИА Новости, 28.07.2024
В зоне СВО освятили полевую часовню в день крещения Руси
В одном из воинских подразделений 1-й гвардейской Славянской бригады Южной группировки войск на передовой открыли и освятили полевую часовню, мероприятие... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T08:57
2024-07-28T09:55
религия
россия
день крещения руси
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962475787_0:0:1275:717_1920x0_80_0_0_436e6ac6230ae81c9e9fe40b545f76c4.jpg
ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. В одном из воинских подразделений 1-й гвардейской Славянской бригады Южной группировки войск на передовой открыли и освятили полевую часовню, мероприятие приурочено к 28 июля - Дню крещения Руси, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Часовня была организована по инициативе командования бригады в зоне СВО, в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Само помещение часовни сооружено из армейской палатки. Каждый боец, в перерыве между ратными делами, может обратиться к своей вере, помолиться, поставить свечку. Духовность является важной составляющей в жизни военнослужащих в условиях боевых действий. "Сегодня у нас День крещения Руси князем Владимиром. Мы сегодня освещали часовню, которую назвали в честь этого святого, который собственно и основатель нашей всей сегодняшней государственности", - рассказал РИА Новости военнослужащий первой Славянской бригады священник Максим. Отец Максим отметил, что прошла молитва в честь князя Владимира. По его словам, современные бойцы отчасти являются воинством князя, так как он собирал Россию по крупицам - то наследие которое должны беречь, собирать и сохранять. "Мы поныне, сегодня, как его преемники и наследники той России, которую он нам передал. Мы - его воинство, которое заново воссоединяет, собирает единую Святую Русь", - добавил военнослужащий священнослужитель. После освещения часовни каждый боец получил от священнослужителя шеврон с изображением князя Владимира – Крестителя Руси.
https://ria.ru/20240727/kreschenie-1802555523.html
https://ria.ru/20240728/kreschenie-1962446027.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962475787_0:0:957:717_1920x0_80_0_0_1bef94593d51d9db2a47020bfdef640c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, день крещения руси
Религия, Россия, День крещения Руси
В зоне СВО освятили полевую часовню в день крещения Руси

В подразделении группировки "Юг" освятили полевую часовню в день крещения Руси

© РИА НовостиПолевая часовня в честь святого князя Владимира в одном из воинских подразделений 1-й гвардейской Славянской бригады Южной группировки войск
Полевая часовня в честь святого князя Владимира в одном из воинских подразделений 1-й гвардейской Славянской бригады Южной группировки войск - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости
Полевая часовня в честь святого князя Владимира в одном из воинских подразделений 1-й гвардейской Славянской бригады Южной группировки войск
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. В одном из воинских подразделений 1-й гвардейской Славянской бригады Южной группировки войск на передовой открыли и освятили полевую часовню, мероприятие приурочено к 28 июля - Дню крещения Руси, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Часовня была организована по инициативе командования бригады в зоне СВО, в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Само помещение часовни сооружено из армейской палатки. Каждый боец, в перерыве между ратными делами, может обратиться к своей вере, помолиться, поставить свечку. Духовность является важной составляющей в жизни военнослужащих в условиях боевых действий.
День Крещения Руси - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
День крещения Руси: дата, история и традиции православного праздника
Вчера, 18:47
"Сегодня у нас День крещения Руси князем Владимиром. Мы сегодня освещали часовню, которую назвали в честь этого святого, который собственно и основатель нашей всей сегодняшней государственности", - рассказал РИА Новости военнослужащий первой Славянской бригады священник Максим.
Отец Максим отметил, что прошла молитва в честь князя Владимира. По его словам, современные бойцы отчасти являются воинством князя, так как он собирал Россию по крупицам - то наследие которое должны беречь, собирать и сохранять.
«
"Мы поныне, сегодня, как его преемники и наследники той России, которую он нам передал. Мы - его воинство, которое заново воссоединяет, собирает единую Святую Русь", - добавил военнослужащий священнослужитель.
После освещения часовни каждый боец получил от священнослужителя шеврон с изображением князя Владимира – Крестителя Руси.
Крест во время литургии под открытым небом на Соборной площади Московского Кремля в День празднования Крещения Руси - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
Украинский писатель напомнил, что в Днепре крестили один народ
00:19
 
РелигияРоссияДень крещения Руси
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала