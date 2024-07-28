https://ria.ru/20240728/briks-1962532630.html

БРИКС переживает второе рождение, считает эксперт

БРИКС переживает второе рождение, считает эксперт - РИА Новости, 28.07.2024

БРИКС переживает второе рождение, считает эксперт

После присоединения к БРИКС новых членов альянс переживает второе рождение, превращается в переговорную площадку мирового большинства, заявил РИА Новости... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T16:22

2024-07-28T16:22

2024-07-28T16:22

в мире

йоханнесбург

иран

эфиопия

георгий толорая

брикс

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. После присоединения к БРИКС новых членов альянс переживает второе рождение, превращается в переговорную площадку мирового большинства, заявил РИА Новости исполнительный директор Национального комитета по исследованию БРИКС Георгий Толорая. "В 2023 году БРИКС приказал долго жить. Тот БРИКС перестал существовать, как только на саммите, состоявшемся в прошлом году в Йоханнесбурге, было принято решение о расширении объединения, о присоединении к нему Ирана, Эфиопии, Египта, ОАЭ и Саудовской Аравии",- сказал он. "БРИКС переживает второе рождение, трансформацию, видоизменяется на наших глазах в нечто иное... Во что? В переговорную платформу не-западного мира, мирового большинства, как сейчас принято говорить",- отметил собеседник агентства. При этом сегодня, добавил он, самое важное понять, как система "старого" БРИКС, во главе с его ядром – Россией, Китаем, Индией, Бразилией и ЮАР "переварит" теперь новые страны, насколько они смогут вписаться в процедуры и в процессы, происходящие в объединении. "Пока вроде бы все идет успешно, хотя прошло всего полгода. Начавшийся процесс расширения БРИКС займет в итоге, думаю, лет 10-15, в течение которых и будет сформирована стабильная картина",- заключил Толорая. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 29 июля в 10.00 мск.

https://ria.ru/20240524/brics-1948222312.html

https://ria.ru/20240727/briks-1962325217.html

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в мире, йоханнесбург, иран, эфиопия, георгий толорая, брикс