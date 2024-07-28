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Белоусов открыл барельефы, посвященные событиям в истории ВМФ - РИА Новости, 28.07.2024
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16:40 28.07.2024
https://ria.ru/20240728/belousov-1962534757.html
Белоусов открыл барельефы, посвященные событиям в истории ВМФ
Белоусов открыл барельефы, посвященные событиям в истории ВМФ - РИА Новости, 28.07.2024
Белоусов открыл барельефы, посвященные событиям в истории ВМФ
Министр обороны России Андрей Белоусов в день Военно-морского флота РФ открыл в Адмиралтействе в Санкт-Петербурге барельефы, посвященные выдающимся событиям в... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T16:40
2024-07-28T16:40
россия
санкт-петербург
андрей белоусов
день военно-морского флота
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов в день Военно-морского флота РФ открыл в Адмиралтействе в Санкт-Петербурге барельефы, посвященные выдающимся событиям в истории отечественного флота, и вручил награды военнослужащим, отличившимся в ходе СВО, сообщили в Минобороны РФ. "Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов в день Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге в Адмиралтействе открыл барельефы, посвященные выдающимся событиям в истории отечественного флота, и вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся в ходе специальной военной операции", - говорится в сообщении. В ходе торжественной церемонии были представлены барельеф "Открытие Антарктиды русскими моряками (1820 год)" и четыре портретных барельефа флотоводцев и первооткрывателей, которые принесли славу Военно-морскому флоту. Это портреты адмиралов Михаила Лазарева, Фаддея Беллинсгаузена, Григория Спиридова, Павла Нахимова и Федора Ушакова. Белоусов отметил, что благодаря военному таланту Спиридова, Нахимова, Ушакова и мужеству российских моряков одержаны громкие победы при Чесме, Синопе и Корфу. Они приумножили славу отечественного флота и закрепили за Россией статус великой морской державы, убежден министр. "Корабли под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева первыми в истории достигли Антарктиды. Открытие шестого материка русскими мореплавателями стало важнейшим географически событием XIX века. И двести лет спустя российское присутствие в Антарктиде отвечает научным, экономическим и геополитическим интересам нашей страны", - отметил министр. Белоусов также вручил государственные награды отличившимся в ходе спецоперации. Военнослужащие, проявившие мужество, отвагу и героизм при выполнении боевых задач, были удостоены ордена Александра Невского, ордена Мужества, ордена "За военные заслуги", медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медали "За отвагу". Открытие малых скульптурных форм в честь событий истории ВМФ России стало традицией главного военно-морского праздника страны с 2020 года. Тогда в Адмиралтействе состоялось открытие барельефа "Гангутское сражение". В последующие годы были открыты скульптурные произведения, посвященные Чесменскому, Синопскому сражениям и легендарному штурму французской крепости на острове Корфу.
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Белоусов на открытии барельефов в Адмиралтействе в день ВМФ
Белоусов в день ВМФ в Санкт-Петербурге в Адмиралтействе открыл барельефы, посвященные выдающимся событиям в истории отечественного флота, и вручил награды военным, отличившимся в ходе спецоперации.
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россия, санкт-петербург, андрей белоусов, день военно-морского флота
Россия, Санкт-Петербург, Андрей Белоусов, День Военно-Морского Флота
Белоусов открыл барельефы, посвященные событиям в истории ВМФ

Белоусов открыл в Адмиралтействе барельефы, посвященные событиям в истории ВМФ

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов в день Военно-морского флота РФ открыл в Адмиралтействе в Санкт-Петербурге барельефы, посвященные выдающимся событиям в истории отечественного флота, и вручил награды военнослужащим, отличившимся в ходе СВО, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов в день Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге в Адмиралтействе открыл барельефы, посвященные выдающимся событиям в истории отечественного флота, и вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся в ходе специальной военной операции", - говорится в сообщении.
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В ходе торжественной церемонии были представлены барельеф "Открытие Антарктиды русскими моряками (1820 год)" и четыре портретных барельефа флотоводцев и первооткрывателей, которые принесли славу Военно-морскому флоту. Это портреты адмиралов Михаила Лазарева, Фаддея Беллинсгаузена, Григория Спиридова, Павла Нахимова и Федора Ушакова.
Белоусов отметил, что благодаря военному таланту Спиридова, Нахимова, Ушакова и мужеству российских моряков одержаны громкие победы при Чесме, Синопе и Корфу. Они приумножили славу отечественного флота и закрепили за Россией статус великой морской державы, убежден министр.
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Вчера, 10:47
«
"Корабли под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева первыми в истории достигли Антарктиды. Открытие шестого материка русскими мореплавателями стало важнейшим географически событием XIX века. И двести лет спустя российское присутствие в Антарктиде отвечает научным, экономическим и геополитическим интересам нашей страны", - отметил министр.
Белоусов также вручил государственные награды отличившимся в ходе спецоперации. Военнослужащие, проявившие мужество, отвагу и героизм при выполнении боевых задач, были удостоены ордена Александра Невского, ордена Мужества, ордена "За военные заслуги", медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медали "За отвагу".
Открытие малых скульптурных форм в честь событий истории ВМФ России стало традицией главного военно-морского праздника страны с 2020 года. Тогда в Адмиралтействе состоялось открытие барельефа "Гангутское сражение". В последующие годы были открыты скульптурные произведения, посвященные Чесменскому, Синопскому сражениям и легендарному штурму французской крепости на острове Корфу.
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